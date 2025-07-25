Из-за атаки беспилотников на юге России нарушено движение десятков поездов

В ночь на 25 июля Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края атаковали беспилотники. На Дону и Кубани удары пришлись по железным дорогам – в общей сложности более 20 поездов идут с задержкой из-за повреждения полотна. Есть пострадавшие.

В Ростовской области минувшей ночью сбили 23 беспилотника – и еще 9 над акваторией Азовского моря, отчитались в Минобороны РФ. В селе Песчанокопское взрывом повреждено здание железнодорожной станции, рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь. Повреждена контактная сеть, из-за этого 10 пассажирских составов задерживаются до 5 часов, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Над Краснодарским краем, по данным Минобороны, сбили 8 беспилотников. В Тимашевске "обломки БПЛА" упали на территорию вокзала и повредили вагон проходяшего через город пассажирского поезда, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Два пассажира оказались ранены: один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. Сам вокзал на время оказался обесточен – движение поездов восстановили с задержкой на 50 минут, отчитались в СКЖД.

Прошедшей ночью беспилотники достигли Ставропольского края. Глава региона Владимир Владимиров существенно разошелся с Минобороны РФ в оценке масштабов атаки: по данным российского военного ведомства, над краем сбили только 5 беспилотников, по данным губернатора, военные три с половиной часа отражали атаку 37 БПЛА на Невинномысск.

Целью атаки стал завод "Невинномысский Азот". По данным Reuters, предприятие поставляет на завод имени Свердлова в Нижегородской области азотную кислоту, которая используется для производства октогена и гексогена – их используют для артиллерийских снарядов. Глава администрации города Михаил Миненков отметил, что было "37 прилетов, без потерь, без разрушений – в городе", и призвал "оставить панику и не распространять слухи".