Число погибших от «Мистера Сидра» выросло до 36, среди них – ребенок

Количество отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» выросло до 106 человек. 36 из них погибли, в том числе ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, 19 пострадавших остаются в больницах. В начале июня напитком отравились жители нескольких регионов России, больше всего – в Ульяновской области. Роспотребнадзор поручил изъять «Мистер Сидр» из оборота.

Напиток производила самарская компания «Анди». Алкоголь продавали без документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, сообщил ульяновский отдел Роспотребнадзора. Учредитель компании 32-летний Анар Гусейнов арестован – пока на два месяца. На допросе он назвал массовое отравление россиян «несчастным случаем».

Эксперты МВД обнаружили в составе «Мистера Сидра» примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для здоровья человека. В ходе расследования полицейские установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада самарского МВД. Двое самарцев, подозреваемых в хищении, и сержант полиции, охранявший склад, были задержаны.