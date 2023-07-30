Из-за урагана в Марий Эл погибли девять человек, десятки ранены

Девять человек погибли и 76 получили травмы из-за урагана в Приволжском федеральном округе вечером в субботу и ночью на воскресенье. Всего пострадали восемь регионов.

Большинство погибших - в республике Марий Эл, где палаточный лагерь с туристами завалило упавшими деревьями у озера Яльчик. Там погибли семеро, трое из них - дети. В МЧС сообщили, что 13 пострадавших госпитализированы. Ориентировочно в палаточном лагере в момент урагана было до 500 машин.

36 тысяч человек остались в Марий Эл без электроснабжения, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. По всей республике ведутся аварийно-восстановительные работы.

Еще один смертельный случай - в Нижегородской области. Там перевернулся катамаран, погибла пожилая женщина.