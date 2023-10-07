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Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком с места попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля, 7 октября 2023 года.&nbsp;В результате массированной ракетной атаки на Израиль&nbsp;погибли&nbsp;более 100 человек. По данным Минздрава страны, 779 человек пострадали
1 Полицейские эвакуируют женщину с ребенком с места попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля, 7 октября 2023 года. В результате массированной ракетной атаки на Израиль погибли более 100 человек. По данным Минздрава страны, 779 человек пострадали
Израильский город Ашкелон во время ракетной атаки со стороны сектора Газа.&nbsp;Утром сирены воздушной тревоги звучали в крупнейших городах по всей стране, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ответственность за ракетные обстрелы Израиля взяло на себя движение ХАМАС
2 Израильский город Ашкелон во время ракетной атаки со стороны сектора Газа. Утром сирены воздушной тревоги звучали в крупнейших городах по всей стране, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ответственность за ракетные обстрелы Израиля взяло на себя движение ХАМАС
Последствия ракетной атаки на израильский город Ашкелон.&nbsp;Лидер движения ХАМАС Мухаммад аль Деиф заявил, что более 5000 ракет было выпущено по &quot;вражеским позициям и аэропортам&quot;. ЦАХАЛ утверждает, что зафиксировал более 2200 запусков ракет по территории Израиля
3 Последствия ракетной атаки на израильский город Ашкелон. Лидер движения ХАМАС Мухаммад аль Деиф заявил, что более 5000 ракет было выпущено по "вражеским позициям и аэропортам". ЦАХАЛ утверждает, что зафиксировал более 2200 запусков ракет по территории Израиля
Как заявили в Армии обороны Израиля, на территорию страны со стороны сектора Газа зашли вооруженные боевики.&nbsp;Израильские СМИ написали, что вооруженные люди утром захватили контрольно-пропускной пункт &quot;Эрец&quot;. После этого они зашли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. Спецподразделения израильской полиции&nbsp;действуют&nbsp;в 21 населенном пункте. Kan&nbsp;передает&nbsp;сообщения жителей израильский сел о захвате домов и заложников
4 Как заявили в Армии обороны Израиля, на территорию страны со стороны сектора Газа зашли вооруженные боевики. Израильские СМИ написали, что вооруженные люди утром захватили контрольно-пропускной пункт "Эрец". После этого они зашли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. Спецподразделения израильской полиции действуют в 21 населенном пункте. Kan передает сообщения жителей израильский сел о захвате домов и заложников

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