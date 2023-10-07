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Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото
1 часа(-ов) назад
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1
Полицейские эвакуируют женщину с ребенком с места попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля, 7 октября 2023 года. В результате массированной ракетной атаки на Израиль
погибли
более 100 человек. По данным Минздрава страны, 779 человек пострадали
2
Израильский город Ашкелон во время ракетной атаки со стороны сектора Газа. Утром сирены воздушной тревоги звучали в крупнейших городах по всей стране, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ответственность за ракетные обстрелы Израиля взяло на себя движение ХАМАС
3
Последствия ракетной атаки на израильский город Ашкелон. Лидер движения ХАМАС Мухаммад аль Деиф заявил, что более 5000 ракет было выпущено по "вражеским позициям и аэропортам". ЦАХАЛ утверждает, что зафиксировал более 2200 запусков ракет по территории Израиля
4
Как заявили в Армии обороны Израиля, на территорию страны со стороны сектора Газа зашли вооруженные боевики. Израильские СМИ написали, что вооруженные люди утром захватили контрольно-пропускной пункт "Эрец". После этого они зашли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. Спецподразделения израильской полиции действуют в 21 населенном пункте. Kan передает сообщения жителей израильский сел о захвате домов и заложников
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Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото
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