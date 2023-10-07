Израиль «в состоянии войны»: десятки погибших, сотни раненых. Фото

4 Как заявили в Армии обороны Израиля, на территорию страны со стороны сектора Газа зашли вооруженные боевики. Израильские СМИ написали, что вооруженные люди утром захватили контрольно-пропускной пункт "Эрец". После этого они зашли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. Спецподразделения израильской полиции действуют в 21 населенном пункте. Kan передает сообщения жителей израильский сел о захвате домов и заложников