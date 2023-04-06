Израиль атакован с территории Ливана. В ООН призвали к сдержанности

Северная часть Израиля подверглась в четверг ракетному обстрелу со стороны Ливана. Этому предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.

По информации израильских военных, им удалось перехватить по меньшей мере одну ракету. Медиа сообщали о нескольких пусках по Израилю. Израильские СМИ писали о примерно 30 запущенных из Ливана ракетах, половину из которых удалось перехватить, передает Reuters.

Предупреждающие сирены звучали в том числе в населенных пунктах Шломи, Бецет. Израильские экстренные службы приводят данные о двух пострадавших.

Поступают разные сведения относительно того, что израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии в направлении границы.

Ответственность за ракетный обстрел никто на себя не взял. Три источника в службах безопасности рассказали Reuters, что за атакой могут стоять палестинские объединения в Ливане, но не проиранская шиитская группировка «Хезболлах», с которой у Израиля был вооруженный конфликт в 2006 году.

Сотрудники израильской полиции в среду на рассвете штурмовали молельный зал Аль-Аксы, чтобы, как сообщалось, вытеснить забаррикадировавшихся там молодых людей, нарушивших закон, и агитаторов. Вечером того же дня в Иерусалиме были новые столкновения. События пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.

После полицейских рейдов в Аль-Аксе, которые осудили в арабском мире, палестинские боевики выпустили по Израилю ракеты из сектора Газа. Израиль в ответ атаковал несколько целей в секторе.

Глава контролирующей сектор Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания 6 апреля находился в Ливане. Миротворческие силы ООН на юге Ливана называют нынешнюю ситуацию в регионе «чрезвычайно серьезной» и призывают все стороны к сдержанности.