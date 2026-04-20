Израиль извинился за разрушенную солдатом статую Иисуса в Ливане

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал «жесткие меры» в отношении солдата, который разрушил статую Иисуса Христа в Южном Ливане. Об этом он 20 апреля заявил на своей странице в соцсети X.

Ранее военные подтвердили подлинность опубликованной в минувшие выходные фотографии, на которой солдат ЦАХАЛ кувалдой наносит удары по голове упавшую с креста статую Иисуса. Инцидент произошел в христианской деревне Дебель недалеко от границы с Израилем.

Нетаньяху заявил, что осуждает поступок солдата «самым решительным образом». По его словам, военные проводят уголовное расследование. «Мы выражаем сожаление в связи с этим инцидентом и в связи с той болью, которую он причинил верующим в Ливане и во всем мире», - добавил политик.

Армия обороны Израиля заявила, что относится к инциденту с большой серьезностью и подчеркнула, что поведение солдата противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих. Военные заверили, что помогут местной общине восстановить памятник.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал поступок военного «позорным» и извинился перед всеми христианами, чьи чувства были задеты.

  • 9 марта Армия обороны Израиля начала «ограниченную наземную операцию» против «Хезболлы» на юге Ливана для «дальнейшего укрепления передовых оборонительных позиций» и защиты жителей северного Израиля.
  • 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня.
  • Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году.
