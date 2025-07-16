Израиль в среду атаковал дроном вход в здание сирийского Генштаба в Дамаске на фоне обострения ситуации в стране. Израильская армия заявляет, что атакует правительственные войска для защиты друзского меньшинства в Сирии. В столкновениях друзов и бедуинов и последовавшей за ней атакой сирийских военных уже погибли более 200 человек.

Накануне сирийские военные вошли в город Эс-Сувайда на юге страны, где произошли столкновения между друзами и бедуинами. В результате столкновений, по данным сирийского министерства внутренних дел, погибли более 30 человек и около 100 получили ранения. После ввода войск число погибших выросло до 248, передаёт Сирийская обсерватория по правам человека. Один из лидеров друзского меньшинства шейх Хикмат аль-Хаджри обвинил правительство Сирии в нарушении перемирия и бомбардировке города. Сирийские военные заявляют, что открывают только ответный огонь.

Армия обороны Израиля во вторник нанесла удары по сирийским военным в районе Эс-Сувайды. В заявлении военных было сказано, что Израиль «привержен делу предотвращения причинения вреда друзам» в Сирии в силу «глубокого братского союза с нашими друзскими согражданами в Израиле».

В среду израильские военные задействованы в столкновениях на границе аннексированных Израилем Голанских высот и Сирии. Сообщается, что десятки друзов пытаются прорваться на контролируемую Израилем территорию, одновременно сотни живущих на Голанах друзов пытаются попасть в обратном направлении, протестуя против действий сирийских властей.

Как сообщает Times of Israel, израильские военные использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать живущих на территории аннексированного региона друзов, чтобы те не прорвались в Сирию.