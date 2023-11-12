Израиль нанес удары по Газе. Ведутся бои с ХАМАС у больницы «Аль-Шифа»

Израильская боевая авиация в ночь на воскресенье и в последующие часы нанесла новые удары по палестинскому городу Газа. Местные жители рассказали об интенсивных обстрелах, передает Associated Press.

Наземные подразделения армии Израиля тем временем ведут бои с отрядами радикальной группировки ХАМАС, которая признана террористической в США и Евросоюзе, вблизи крупнейшего медицинского комплекса сектора Газа - больницы «Аль-Шифа». Израиль обвиняет ХАМАС в сокрытии внутри и под территорией больницы командного пункта экстремистов. Персонал больницы и сама группировка, контролирующая сектор Газа, это отрицают.

Пресс-служба израильской армии в своем телеграм-канале сообщила об ударах истребителей ЦАХАЛ по объектам «террористической инфраструктуры» в Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот. Также удары нанесены по ряду объектов в Ливане, среди целей - военные посты группировки «Хезболла». Би-би-си отмечает, что ранее «Хезболла» запустила из Ливана несколько ракет в район горы Дов на севере Израиля.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в ночь на воскресение система ПВО «Железный купол» успешно перехватила «подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа».

В телевизионном обращении в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг все чаще звучащие международные призывы к прекращению огня, если договоренность не будет включать освобождение всех примерно 240 заложников, которых ХАМАС захватил при нападении на юг Израиля 7 октября. После этой атаки Израиль объявил о состоянии войны, начав крупную армейскую операцию в секторе Газа, и, как подчеркнул 11 ноября Нетаньяху, страна использует на поле боя всю свою мощь.

Лидеры 57 арабских и мусульманских стран на заседании в субботу в Эр-Рияде призвали к прекращению войны. Саудовская Аравия обвинила Совет Безопасности ООН в том, что он не выполняет свои обязанности и не призывает Израиль к ответу за действия в Газе. При этом на саммите не было сказано ни слова осуждения в адрес членов ХАМАС.