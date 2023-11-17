Израиль объявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции в секторе. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, не раскрыв какие-либо подробности.

«Операция продолжается и проводится четко, выборочно, но очень и очень решительно», – сказал министр.

Галант подчеркнул, что израильские военные обнаружили «важные находки» при обыске больницы «Аль-Шифа», но не уточнил, о чём идёт речь. Ранее ЦАХАЛ опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан расположенный на территории больницы вход в использовавшийся джихадистами тоннель. Сообщалось также о найденном в «Аль-Шифе» оружии и боеприпасах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS заявил о наличии «серьезных оснований» полагать, что на территории больницы «Аль-Шифа» раньше находилась часть заложников, которых похитила палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС.

«Это одна из причин, по которым мы зашли на территорию больницы», – подчеркнул Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, когда израильские военные прибыли в среду в больницу, заложников там уже не было. Он также добавил, что у правительства Израиля есть разведданные о заложниках, но чем меньше он будет об этом говорить, тем лучше.

Жертвами нападения ХАМАС на юг Израиля стали 1200 человек. В заложниках в Газе находятся около 240, включая несколько десятков детей.

Израильские власти и ХАМАС, по данным СМИ, ведут переговоры об обмене захваченных в Израиле людей, но подробности вероятного обмена неизвестны.

Армия обороны Израиля в ответ на нападение джихадистов 7 октября проводит операцию в секторе Газа. Израильских военных обвиняют в жестокости по отношению к мирному населению. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских атак погибли более 11 тысяч палестинцев, из которых большинство женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу заявил, что Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения сектора Газа, но безуспешно - главным образом из-за действий ХАМАС.

«Мы делаем всё, чтобы отвести угрозу от гражданских, но ХАМАС делает всё, чтобы оставить их под ударом», — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

В ЦАХАЛ утверждают, что боевики ХАМАС прикрываются мирным населением, как живым щитом.