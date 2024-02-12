Израиль объявил об освобождении двух заложников в Рафахе

Армия обороны Израиля в ночь на 12 февраля сообщила об освобождении двух заложников, которых джихадисты удерживали в городе Рафах на юге сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, это произошло в результате совместного рейда военных, сотрудников спецслужбы «Шин Бет» и израильских полицейских.

60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар были похищены боевиками палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим в США и ЕС, 7 октября из кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля. Освобождённые заложники доставлены в больницу в «хорошем состоянии», говорится в сообщении ЦАХАЛ

Израильские военные сообщили также о нанесении «серии ударов» по объектам ХАМАС в центре Рафаха. Каких-либо подробностей об атаках в сообщении ЦАХАЛ не приводится.

Ночные бомбардировки вызвали панику в городе, пишут Reuters и «Франс Пресс» со ссылкой на очевидцев. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что один из ударов пришёлся по лагерю беженцев. Погибли, по разным данным, которые приводят агентства, от 37 до 52 человек, ещё десятки ранены. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, не менее100 человек погибли, более 230 пострадали. Независимого подтверждения этой информации нет.

В Рафах после начавшейся наземной операции израильской армии на севере сектора Газа бежала почти половина населения региона. Большинство палестинцев сейчас проживают там в палаточных лагерях и убежищах ООН вблизи границы с Египтом. По данным международных гуманитарных организаций, в Рафахе в последние дни и недели нашли убежище около одного миллиона трёхсот тысяч палестинцев.

Девятого февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации гражданского населения Рафаха в преддверии новой операции против ХАМАС.

Гуманитарные организации предупреждают, что наступление Израиля на Рафах может ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе, отмечает Associated Press.

Евросоюз и США предостерегли Израиль от наземной операции на границе с Египтом. Брюссель и Вашингтон считают, что боевые действия там могут обернуться серьёзной гуманитарной катастрофой.

Каир пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если израильские войска войдут в приграничный с Египтом город Рафах в секторе Газа, сообщает Associated Press.