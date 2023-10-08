Израиль официально объявил состояние войны - впервые за 50 лет

Израиль официально объявил состояние войны. Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40-Алеф. Армия получила полную свободу действий, сообщает государственная радиостанция Kan.

Данный пункт предусматривает, что государство имеет право идти даже на такие меры, которые могут привести к войне. При этом компенсации населению и бизнесу в случае объявления войны начисляются в ином формате, нежели при проведении военных операций.

В прошлый раз параграф 40-Алеф вводился в действие 50 лет назад – во время войны Судного дня.

Группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. По Израилю выпустили несколько тысяч ракет. Вооруженные исламисты прорвались в приграничные районы, убили более 600 человек, взяли пленных и заложников. Ранения получили более двух тысяч человек.

Армия обороны Израиля объявила операцию «Железные мечи» и начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестинской автономии, погибли более 300 человек, две тысячи получили ранения.

В воскресенье ливанская радикальная группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел севера Израиля. Телеграм-каналы пишут, что израильские танки стали наносить ответные удары по позициям исламистов в Ливане.