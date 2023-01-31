Израиль опубликовал ежегодный доклад об антисемитизме в мире

Министерство диаспоры Израиля опубликовало ежегодный отчёт об антисемитизме в 2022 году в мире.

Авторы документа отмечают, что в целом в мире число случаев проявления антисемитизма снижается, но в ряде стран наблюдается рост. Составители документа, в частности, отмечают рост антисемитских заявлений и публикаций в соцсетях в США и странах бывшего Советского Союза в первые дни после российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

Авторы проанализировали 55 тысяч записей с антисемитским контентом в соцсетях с 15 февраля по 28 марта прошлого года.

Всего за год к марту 2022 года было выявлено 317 000 постов в социальных сетях, содержащих антисемитские высказывания — почти на 40% больше по сравнению с мартом 2021 года.

Составители отчёта обращают внимание на рост сообщений с контентом, направленным против евреев в украинском и российском сегментах интернета. Авторы пишут, что нападение России неоднократно использовалось крайне левыми активистами для «демонизации Израиля» – активисты проводили параллели между положением палестинцев и украинцев. Кроме того, Израиль необоснованно, по мнению авторов доклада, критиковали за отказ от поставок оружия Киеву – без упоминания другой оказываемой с самого начала войны помощи Украине.

Ряд арабских пользователей соцсетей также, как отмечается в докладе, нелицеприятно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, упоминая его еврейское происхождение.

В докладе содержится упоминание высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, допущенные им весной прошлого года. В интервью итальянскому телеканалу Лавров заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», и предположил, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни. Президенту России Владимиру Путину пришлось тогда извиниться за высказывания главы МИД перед тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

На постсоветском пространстве рост юдофобии зафиксирован в Армении, пишут составители доклада. В прошлогоднем отчёте Армения не упоминалась, но в докладе за 2020 год страна присутствовала. По мнению экспертов, по всей видимости, это произошло из-за военной помощи, которую Израиль оказывает Баку на фоне конфликта вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха.

Авторы доклада также отмечают резкий рост антисемитизма в армянских телеграм-каналах преимущественно на русском языке, где пользователи позволяют себе употреблять уничижительные синонимы для обозначения слова «еврей».

Рост антисемитизма продолжился и в Иране. В докладе приводятся антиизраильские сообщения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в соцсетях и распространение изображения президента Азербайджана Ильхама Алиева в образе религиозного еврея с карикатурным носом.