Новости
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха
В Израиле запретили продажу изделий из меха. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль, сообщает The Jerusalem Post. Таким образом, Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу изделий из меха в масштабах всего государства.
Запрет вступит в силу в декабре 2021 года. При этом в Израиле, по-прежнему, можно будет использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф до 75 тысяч шекелей (1,6 миллиона рублей) или лишение свободы сроком на один год.
Зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года. По данным израильской зоозащитной организации Animals Now, запрет на продажу меха поддерживают 86 процентов жителей страны.
В последние годы десятки крупных производителей одежды отказываются от использования меха.
В Дании закрывают крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок.
Другие новости дня
Кондолиза Райс: Украина и Грузия должны стать членами НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, заявила, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО и получить План действий по членству.
Как пишет «Европейская правда», об этом она сказала во время Киевского форума по вопросам безопасности.
«Для тех, кто участвовал в Бухарестской декларации (саммита НАТО 2008 года – ред.), все остается в силе. НАТО как основная мировая организация коллективной безопасности демократических государств должен принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать План действий по членству для Украины и Грузии», – сказала она.
Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в своем выступлении отметил, что в прошлом году Украине предложили Партнерство с расширенными возможностями, что позволяет дальше развивать сотрудничество с Альянсом, и для обеих стран «двери остаются открытыми».
«Двери НАТО остаются открытыми. Союзники остаются верны решению Бухарестского саммита 2008 года – что Украина и Грузия станут членами НАТО. Ожидаю, что лидеры Альянса четко заявят об этом на саммите на следующей неделе», – отметил Джеймс Аппатурай.
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.
Джоанэ призвал Украину не разочаровываться из-за этого, приводя пример своей страны – Румынии, вступление которой в НАТО вначале также поддерживали не все.
Глава Минюста Грузии уверен в успехе очередного иска против России
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уверен в успехе четвертого межгосударственного иска против России, рассмотрение которого возобновил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«У нас есть очень веские доказательства. Мы уверены, что выиграем это дело, как и предыдущие дела. В этом деле правда на стороне Грузии. Борьба продолжается», – заявил глава Минюста.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин.
Межгосударственный иск был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, однако рассмотрение было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года.
В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.
Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
Гражданина России Германа Телегина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Рассмотрение уголовного дела завершил Гальский районный суд, – сообщается на сайте Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Телегин был задержан в марте текущего года. По информации правоохранительных органов, в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят 191 сверток с наркотическим средством «метадон» общей массой 88,971 грамм. Наркотики также обнаружили в местах т.н. «закладок» и в автомобиле, используемом Телегиным.
«Общее количество обнаруженного и изъятого наркотического средства «метадон» у гражданина Телегина Г.Ю. составила 180,684 грамм, расфасованные им в 390 свертков, что является особо крупным размером», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
В ведомстве сообщают, что судом было учтено смягчающее обстоятельство – наличие на иждивении Телегина двоих малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения.
В качестве дополнительного наказания судом определен штраф в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, используемый россиянином автомобиль был конфискован в пользу государства.
Лидеры «Большой семёрки» в Британии обсуждают пандемию, климат и Россию
В британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй, в пятницу открывается саммит "Большой семёрки" - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира. Это первая личная встреча лидеров "семёрки" после начала пандемии коронавирусной инфекции и первый саммит после вступления Джо Байдена в должность президента США.
Лидеры Великобритании, Германии, Франции, США, Канады, Италии и Японии будут совещаться три дня. Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР приглашены в качестве гостей саммита. На повестке дня множество вопросов - в том числе и отношения с Россией.
Главная тема саммита - борьба с пандемией и восстановление глобальной экономики после неё. Накануне Байден уже объявил об инициативе США безвозмездно передать беднейшим странам 500 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ещё одна важная тема - борьба с изменениями климата.
Участие в саммите - часть обширной программы президента США в его первой поездке по Европе. Смысл этой поездки Байден видит в том, чтобы показать, что "Америка вернулась" на мировую арену после четырёх лет президентства Дональда Трампа, когда сильны были изоляционистские тенденции. По словам Байдена, цель встречи "Большой семёрки" - "Укрепление союза. Необходимо дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему близки, а «Большая семерка» будет действовать". По словам Байдена, демократии всего мира готовы решать насущные проблемы.
Одна из этих проблем - поведение России на мировой арене, которое США и их союзники считают агрессивным и нарушающим сложившиеся нормы. Ожидается, что стратегия в отношении России будет обсуждаться как на саммите G7, так и на последующих встречах лидеров стран НАТО и ЕС с участием Байдена. На встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня президент США отправится, возможно, с единой позицией стран Запада по многим вопросам.
- Россия ранее входила в "Большую семёрку" (эта организация тогда называлась "Большой восьмёркой"). Членство России было прекращено в 2014 году, после аннексии Крыма. Президент Трамп призывал вернуть Россию в клуб или по крайней мере пригласить её в качестве гостя, однако большинство стран-членов "семёрки" выступило против этого, а в прошлом году саммит G7, хозяином которого должен был стать Трамп как президент США, не состоялся из-за пандемии.
Похищенную в Дагестане чеченку насильно увезли в Чечню
Чеченскую девушку Халимат Тарамову, которая сбежала от семьи из-за своей сексуальной ориентации и находилась в так называемой кризисной квартире в Махачкале, увезли в Чечню. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил Тим Бесцвет, пресс-секретарь "Российской ЛГБТ-сети"(организация внесена российскими властями в список НКО-"иностранных агентов").
Правозащитники опасаются, что Тарамовой и её девушке, уроженке Перми Анне Маныловой, которых насильно увезли в Чечню, может угрожать смертельная опасность.
Девушки были задержаны накануне в Махачкале после нападения нескольких жителей Чечни и местных сотрудников полиции на квартиру, где укрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Полицейские сказали, что хотят взять пояснения у девушки, которая, по их словам,находится в федеральном розыске.Речь, скорее всего, шла об Анне Маныловой. Её знакомые рассказали "Дождю", что им стали приходить сообщения в соцсетях о том, что она разыскивается за похищение человека.Опросив девушку, полицейские ушли. Однако вскоре в квартиру ворвались сотрудники полиции Чечни в сопровождении дагестанских полицейских , которые задержали всех женщин, применив к ним силу.
Как пишет "МБХ медиа" со ссылкой на корреспондента, после задержания Тарамову и Манылову увезли в центральное МВД в Дагестане. Там полицейские попытались заставить их написать заявление в отношении правозащитника Светланы Анохиной о том, что она якобы насильно удерживала их в кризисной квартире. Однако они отказались писать заявление.
Анохину и женщин-волонтёрок также доставили в полицию, где на них составили протоколы о неповиновении полицейским.
Халимат Тарамова уехала из Чечни после побоев и угроз из-за своей сексуальной ориентации. Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. В нём она называет своё имя и говорит, что добровольно ушла из дома, "спасаясь от регулярных побоев, угроз", а также просит не раскрывать её местонахождение. Телеграм-канал пишет, что она, предположительно, является дочерью бывшего высокопоставленного чеченского чиновника.
Как сообщило "МБХ медиа", журналистку издания Екатерину Нерозникову в пятницу вызвали в МВД и потребовали "не вылетать в Махачкалу", куда она собирается для освещения ситуации с похищением в Дагестане чеченской девушки.
Сборная Украины сообщила об отказе менять футболки на матчи Евро
Сборная Украины не планирует менять футболки на матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-атташе команды. Запись выложена в Youtube федерации футбола страны.
"Все детали формы одобрены в УЕФА, — заявил пресс-секретарь сборной Александр Глывинский. — Президент Украинской ассоциации футбола сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза".
Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от украинской сборной убрать лозунг "Героям слава" с футболок на Евро. Его сочли политическим, что запрещено правилами УЕФА. Решение было принято после жалобы со стороны России. За три дня до этого УЕФА заявлял, что украинская форма не нарушает регламент.
В пятницу исполком Украинской ассоциации утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине" и "Героям слава", сообщил в фейсбуке президент ассоциации Андрей Павелко. По его словам, символы объединяют украинцев из разных регионов страны и земляков из других стран и континентов. Он поздравил сборную с "историческим решением".
Ахра Авидзба, предположительно, получит условный срок
Гульрипшский районный суд объявит приговор экс-помощнику президента самопровозглашенной республики Абхазия, герою «ДНР» Ахре Авидзба сегодня, в 16:00 по местному времени.
Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, сторона обвинения потребовала назначить наказание Авидзба в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком, а также со штрафом в 15 тысяч рублей. Сторона обвинения просит суд отменить меру пресечения и освободить Авидзба из зала суда.
Адвокат Авидзба, Инга Габелая попросила суд вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор. Она назвала судебный процесс борьбой с инакомыслием.
Сам Авидзба на заседании заступился за своих соратников. «Им нужно к семьям, они сюда в гости приехали», – отметил он.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
- Абхазский президент Аслан Бжания в интервью ТАСС ответил на вопрос –действительно ли у служб была информация о готовящемся госперевороте?: «Посмотрите кадры, на которых видно, какое количество оружия было изъято. А перед этим посмотрите, что говорили носители этого оружия, в каком ключе они высказывались. В известной степени ответ на этот вопрос вы сами себе найдете».
Литва декларацией выразила поддержку территориальной целостности и евроинтеграции Грузии
Президенты Литвы и Грузии Гитанас Науседа и Саломе Зурабишвили подписали в Тбилиси совместную декларацию. В документе говорится о поддержке территориальной целостности, европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Как заявил Науседа на пресс-конференции после встречи с Зурабишвили, Грузия обязательно станет членом НАТО.
«Мы также обсудили политику Восточного партнерства Евросоюза и ту помощь, которую оказывает Литва странам, стремящимся к интеграции в ЕС. Это – один из приоритетов нашей внешней политики», – заявил Науседа.
Он также отметил, что Литва приветствует создание «Ассоциированного трио» Молдовы, Украины и Грузии.
Накануне Науседа посетил разделенное колючей проволокой село Хурвалети и заявил, что Литва «никогда не смирится с оккупацией Южной Осетии и Абхазии». Сегодня он рассказал о встрече с местными жителями.
«Я увидел болезненные итоги войны. Это – вызов для нас и для вас. Вопрос свободы не теряет актуальности», – заявил литовский лидер.
Представитель Госдепа передал Патриарху Грузии приветствия от Блинкена и Байдена
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипп Рикер вернулся в Грузию и встретился с Католикос-Патриархом Илией Вторым. Он также посетил монастырь Джвари во Мцхета, восстановление которого осуществляется при финансовой поддержке США.
«Я рад, что сегодня утром у меня была возможность встретиться с Его Святейшеством Илией II. Мы говорили о том, что делаем, чтобы попытаться восстановить различные памятники и достопримечательности. Мы говорили о том, что Православная Церковь играет очень важную роль в грузинском обществе в поддержке будущей евроатлантической интеграции страны. Америка очень гордится этим. Я также передал Его Святейшеству приветствия от государственного секретаря Энтони Блинкена и президента Байдена, которые также высоко ценят религиозные традиции этой страны. Реабилитация этого памятника, которую мы проводим, также важна с экономической точки зрения, так как заметно, что это место довольно популярно у туристов. Мы очень рады быть частью всего этого», – заявил Рикер.
Представитель Госдепа США начал визит в Грузию 6-7 июня, после чего провел переговоры в Азербайджане и Армении.
Число жертв коронавируса в Грузии превысило пять тысяч человек
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 16 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5012 человек.
За сутки в стране выявили 695 новых случаев коронавируса. Накануне провели 37 842 тестов: PCR-тестов – 13 911, экспресс–тестов на антиген – 23 931.
Выздоровели еще 797 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 352 649, выздоровевших – 337 820.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,84%, за последние 14 дней составляет 2,67%, за неделю – 2,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6083 человека, всего администрировано вакцин – 197 114.
Россия отказалась от меморандума по «открытой суше» с США
Россия, вслед за выходом из Договора по открытому небу, отказалась от меморандума по "открытой суше" с США. Этот документ, действовавший с 1992 года, предусматривал, что российские и американские дипломаты могут свободно перемещаться по территориям стран, где они работают.
Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал в четверг глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.
Отказ от меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона приняла после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального. Помимо прочего, Россия внесла США в список стран, проводящих недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипмиссии в Москве нанимать на работу российских граждан.
Российский посол Анатолий Антонов в марте покинул США, отправившись на консультации, а затем Москву покинул и посол США в России Джон Салливан. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что в Вашингтоне ожидают возвращения американского посла в Москву в ближайшие недели. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США и только после неё обсуждать возможное возвращение послов.
Проценко: лечить COVID-19 стало сложнее из-за мутации коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что некоторых пациентов стало сложнее лечить от коронавирусной инфекции. Они, по его словам, не всегда реагируют на выработанную ранее терапию. Проценко считает, что это может быть связано с мутацией коронавируса, и это настораживает, сказал главный врач больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
"В последнее время мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал", — сказал Проценко "Эху Москвы". Он призвал россиян вакцинироваться.
В России снова растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По всей стране за минувшие сутки выявлены 11 699 случаев COVID-19. Это максимум с 24 февраля, следует из сообщения оперативного штаба. В Москве число заболевших составило 5245, достигнув максимальных значений с середины января.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе "сложной". Однако локдаун вводить не требуется, отметил он.
В связи с ростом заболеваемости в столице власти увеличат количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией с 12 с половиной тысяч до 14 тысяч. Усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, ночным клубам и концертным мероприятиям.
В то же время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.
В Ассоциации туроператоров предложили подумать об открытии популярных у российских туристов зарубежных направлений, чтобы стимулировать вакцинацию.
ЕС выплатит Армении €3 млн за отказ от слова «коньяк»
Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом, в рамках которого она получит финансовую помощь в обмен на отказ от использования слова «коньяк» в названии производящихся в стране напитков.
В рамках соглашения ЕС выплатит Армении три миллиона евро. Эти средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках, – пишет «Медуза».
Выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.
Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.
В СССР словом «коньяк» называли любой бренди, эта практика сохранилась и в странах, образовавшихся после его распада.
Армения договорилась с ЕС об отказе от использования слов «коньяк» и «шампанское» в названии еще в ноябре 2017 года. Этот пункт был включен в соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Грузия против России: ЕСПЧ возобновил рассмотрение еще одного иска
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции Грузии.
Речь идет о четвертом межгосударственном иске Грузии против РФ, который был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, – пишет «Новости-Грузия».
По сообщению грузинского ведомства, в иске говорится о «массовых притеснениях грузинского населения», а также об «административной практике задержаний, нападений и убийств» на неконтролируемых центральными властями Грузии территориях и вдоль административных границ с ними.
Тбилиси требует установить ответственность Москвы за нарушение нескольких статьи Европейской конвенции по правам человека.
«В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются такие статьи Европейской конвенции, как право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, право личной и семейной защищенности, право на эффективное средство правовой защиты, право на образование и свободу передвижения», – говорится в заявлении министерства.
В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.
Рассмотрение четвертого межгосударственного иска Грузии против РФ было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Свое решение по этому иску ЕСПЧ огласил 21 января 2021.
Тогда суд признал, что после боевых действий Россия нарушила шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на жизнь; запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение; право на свободу и безопасность; право на защиту частной и семейной жизни; защита собственности; свобода передвижения.
При этом было отмечено, что эти нарушения распространяются на события, последовавшие за прекращением огня 12 августа 2008 года, а события, происходившие в период с 8 по 12 августа 2008 года, не подпадают под юрисдикцию РФ.
Грузинская сторона восприняла это решение ЕСПЧ, как собственную победу. В Тбилиси подчеркивают, что тем самым было установлено, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.
Грузия получит от Франции кредит в размере 483 млн евро
Французское агентство развития (AFD) предоставило Грузии около 483 миллионов евро в рамках нового соглашения о партнерстве, подписанного на 2021-2023 годы между министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и региональным директором AFT по Евразии Сесиль Купри.
Грузия получит 483 миллиона евро помощи от Франции в течение трех лет. Этот транш разделен на три части по 150 миллионов в год. Церемония подписания состоялась накануне в администрации правительства Грузии.
Эти средства будут потрачены на управление водными ресурсами, ирригацию, сельское хозяйство, развитие городов и связь, энергетику, социальное обеспечение и здравоохранение в экономике Грузии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что сотрудничество с «Французским агентством развития» укрепляется и подписанное соглашение «очень важно для Грузии».
В Абхазии за сутки выявлено 46 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 236 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 641 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 003 человека.
Минобороны Армении: На приграничном участке в Гегаркунике произошла перестрелка
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, азербайджанские вооруженные силы сегодня попытались провести инженерные работы на приграничном отрезке Гегаркуникской области.
Согласно сообщению, армянские подразделения прибегли к ответным действиям, вынудив прекратить работы, в ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь в направлении армянских позиций.
Армянские военные предприняли ответные действия. С армянской стороны в результате перестрелки пострадавших нет, передает Радио Азатутюн.
Байден и Джонсон подписали «новую Атлантическую хартию»
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в британском Корнуолле подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран, который они назвали «новой Атлантической хартией».
Это отсылка к Атлантической хартии, подписанной 80 лет назад, во время Второй мировой войны, британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом. Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие страны – противники гитлеровской Германии, включая СССР, был призван определить главные принципы международной политики после победы в войне.
В «новой Атлантической хартии» подчеркивается приверженность США и Британии идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств. США и Великобритания выступили за мирное разрешение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО и что, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, располагающим ядерным арсеналом. В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.
Байден и Джонсон провели первую личную встречу после вступления президента США в должность. Британский премьер – в прошлом одобрительно отзывавшийся о прежнем президенте США и сопернике Байдена Дональде Трампе – назвал встречу с Байденом «глотком свежего воздуха». По словам президента США, среди тем, которые они обсуждали с британским премьером, была борьба с пандемией, восстановление глобальной экономики, климат.
Байден прибыл в Великобританию накануне. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Выступая перед американскими военными летчиками, несущими службу на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Милденхолле, глава Белого дома прокомментировал и предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы не стремимся к конфликту с Россией, – сказал президент. – Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. ... Но я ясно дал понять, что, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью, ответ Соединенных Штатов будет жестким и целенаправленным».
11 июня в Британии начнется саммит «Большой семерки». Затем Байден примет участие в саммитах НАТО и ЕС, а 16 июня встретится с Путиным в Женеве.
Газопровод «Северный поток – 2» 11 июня начнут заполнять газом
Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнутся пусконаладочные работы.
Об этом заявила в четверг компания-оператор трубопровода Nord Stream 2. По ее сообщению, 10 июня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С пятницы начнутся работы по заполнению газопровода газом.
Это не означает, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию, – ожидается, что пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.
О завершении прокладки труб первой нитки газопровода сообщил 4 июня в прямом эфире российский президент Владимир Путин. Это стало неожиданностью, поскольку ранее сообщалось, что остается уложить еще несколько десятков километров труб.
Продолжается укладка второй нитки газопровода.
Укладка труб была остановлена в декабре 2019-го более чем на год из-за угрозы санкций США. В начале 2021 года ее возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора «Северного потока – 2», учрежденную российским «Газпромом».
Администрация США подчеркивает, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Однако и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично, кроме того, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.
Вашингтон и Берлин продолжают переговоры о судьбе проекта – в частности, о возможных гарантиях Украине, которые могли бы стать условием начала его эксплуатации. Ни о каких конкретных решениях пока не объявлено. Власти Германии поддерживают достройку газопровода.
В Грузии 13 человек задержали за принадлежность к «воровскому миру»
В Грузии полиция задержала 13 человек, причастных к «воровскому миру». Совместная спецоперация Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры прошла сразу в нескольких городах — в Тбилиси, Телави и Кутаиси.
Как пишет «Новости-Грузия», все задержанные обвиняются в «членстве в воровском мире», в «обращении к члену воровского мира» и в «поддержке деятельности воровского сообщества». Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Заочно предъявлены обвинения также проживающему за границей грузинскому вору в законе Заалу Махароблидзе по кличке «Глехович». Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.
По данным следствия, у одного задержанного возник финансовый спор со свои бизнес-партнером из-за распределения доходов. Для разрешения спора стороны обратились к членам «воровского мира», после чего находящийся за границей криминальный авторитет поручил своему сыну вмешаться в спор.
«Воровская сходка» состоялась в одном из домов в Тбилиси 16 апреля 2021 года. В итоге одного из бизнесменов обязали выплатить другому 80 тысяч лари (около 24 тысяч долларов).
В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с «вором в законе» за границей.
Кроме того, на основании решения судьи, полиция изъяла четыре автомобиля и боеприпасы в качестве вещественного доказательства.
Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
В Зюзинский районный суд Москвы поступило административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя, которому вменяют "пропаганду наркотиков" в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В апреле директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась в полицию на видео в YouTube-канале Юрия Дудя. Именно "Лига безопасного интернета" в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.
"Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда", – говорится в заявлении Мизулиной.
- В полиции рассказывали, что начали по жалобе административное расследование, но не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.
- На канал Юрия Дудя "вДудь" подписаны более девяти миллионов человек. Интервью с Ивангаем и Моргенштерном посмотрели в общей сложности 46 миллионов раз.
Президент Литвы посетил разделенное колючей проволокой село Хурвалети
Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Хурвалети.
Литовского лидера сопровождали представители Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС), которые рассказали ему о влиянии процесса «бордеризации» на жизнь местного населения.
«Глава МНЕС, посол Марек Щигел, который присоединился к президенту Науседе во время его визита, проинформировал его о последних событиях в области безопасности и гуманитарной сфере на местах и поделился своим видением географических особенностей района Хурвалети. В разделенном селе Диди Хурвалети он далее объяснил, как текущие деятельность по бордеризации и её признаки, такие как установка новых проволочных ограждений и наблюдательных вышек, негативно влияют на повседневную жизнь и права человека пострадавшего от конфликта населения. В частности, обмен мнениями между президентом и Миссией был сосредоточен на ограничениях, которые бордеризация вызывает в отношении свободы передвижения местного населения, в том числе с точки зрения доступа к образованию, медицинским услугам, земле и собственности», – сказано в пресс-релизе МНЕС.
Представители Миссии наблюдателей отмечают, что пандемия COVID–19 ухудшила гуманитарную ситуацию на местах и усугубила вызовы, с которыми сталкиваются затронутые конфликтом сообщества в своей повседневной жизни.
- Российские военные установили колючую проволоку в селе Хурвалети в 2011 году. Именно в Хурвалети проживал дедушка Дата Ванишвили, дом которого оказался на территории, подконтрольной российским военным. Дата-папа отказывался покидать родную землю, разделенную колючей проволокой. Он скончался 19 марта текущего года.
- Гитанас Науседа вместе с супругой прибыл в Тбилиси сегодня. Президент Литвы заявил, что цель его визита – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Завтра Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
Резо Габриадзе похоронили в пантеоне на горе Мтацминда
Художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе похоронили сегодня в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Ранее в церкви Анчисхати, которая расположена рядом с Театром марионеток, прошла поминальная служба. Проститься с Габриадзе пришли сотни людей, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства и депутаты.
Панихида в память о Резо Габриадзе прошла и в двух российских городах – в Москве (в храме Георгия Победоносца) и в Санкт-Петербурге (в храме успения Пресвятой Богородицы).
Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.
Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Заключённые построят вторую линию БАМ в Хабаровске
Осужденные граждане России будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае. Соответствующее соглашение подписали местное Управление ФСИН и компания, занимающаяся реализацией проекта, сообщили РИА "Новости".
Для этого ведомство создаст специальный исправительный центр. Стороны соглашения будут совместно заниматься трудоустройством осужденных на объектах предприятия.
Согласно действующему законодательству, заключенные с положительной характеристикой могут подать ходатайство в суд для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В Хабаровском крае так сделали, как утверждается, уже около 800 человек. Предполагается, что заключённые будут заменять собой мигрантов, которых стало меньше в России из-за пандемии.
В конце мая директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".
- В России примерно 188 тысяч из почти полумиллиона заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.
- 71 процент россиян поддерживает идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Кроме того, как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 процента респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях.
- При этом сами заключённые отмечают, что переводиться на работы сейчас может быть им не выгодно. Действующее законодательство предполагает обнуление срока, позволяющего подать прошение об условно-досрочном освобождении, при переводе в исправительные центры. В Минюсте обещают решить эту проблему поправками к законодательству.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.