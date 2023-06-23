Израиль попросил Марию Захарову «не читать ему лекции» о Холокосте

Министерство иностранных дел Израиля ответило официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая ранее обвинила Израиль в «поддержке нацизма» в Украине. Представитель МИД Израиля Лиор Хаят опубликовал заявление для прессы в официальном твиттере. В нем сказано, что ни одна страна не должна «читать лекции Израилю, его МИД и его дипломатам о том, как хранить память о Холокосте».

Поводом для выступления Захаровой стало интервью посла Израиля в Киеве Михаэля Бродского израильскому порталу Iton TV. В нем Бродский заявил, что несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится «в поиске своей идентичности, в поиске своих героев». «Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», – отметил посол. Также он сказал, что в текущей войне России против Украины Израиль продолжает и будет продолжать поддерживать Украину.

Мария Захарова в своем телеграм-канале напомнила Бродскому об антисемитской политике ОУН и обвинила Бродского в кощунстве. «Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы», - написала она и добавила: «Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля».

В ответ Лиор Хаят заявил, что израильская политика останется неизменной и никогда не поддержит одобрение преступников, сотрудничавших с гитлеровским режимом и участвовавших в истреблении евреев. Однако никто не имеет права учить Израиль и его официальных представителей, как хранить память о Холокосте или о войне с искажением истории.