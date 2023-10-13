Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться на юг анклава

Армия обороны Израиля призвала всех жителей города Газа, который находится в северной части сектора Газа, покинуть свои дома и переселиться на юг анклава «для обеспечения своей безопасности».

«В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в обращении.

В заявлении израильских военных сказано, что просьба адресована жителям Газы для их собственной безопасности, поскольку боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями» и используют их в качестве живого щита.

По данным Reuters, Израиль в последние дни , вероятно, готовится к наземной операции с целью полной ликвидации группировки ХАМАС, стягивая к границе с сектором Газа солдат, танки и артиллерию.

Ранее Израиль уведомил о приказе ООН. Распоряжение об эвакуации в течение 24 часов, которое поступило около полуночи в пятницу, затрагивает более одного миллиона человек – половину населения всего сектора Газа.

«ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий» и решительно призывает отменить любой подобный приказ, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг продолжались израильские авиаудары по объектам в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели в секторе с 7 октября более 1500 человек. Израиль также отключил подачу в Газу электричества, воды и топлива, требуя освобождения захваченных боевиками ХАМАС заложников.

По данным ООН, более 423 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за непрерывных обстрелов. Только за последние сутки число перемещенных лиц увеличилось на 84,5 тысячи.