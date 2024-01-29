Израиль согласился на сделку с ХАМАС об освобождении заложников

Израиль согласился на предложенную посредниками в Париже сделку с группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, об освобождении заложников. Об этом сообщает газета «Маарив». Однако сам ХАМАС пока не ответил на предложение.

Согласно предложенному плану, боевые действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должны быть временно остановлены. Также Израиль должен способствовать доставке в сектор гуманитарной помощи для мирных жителей и выпустить из тюрем ряд палестинских заключённых. ХАМАС же будет поэтапно освобождать заложников, захваченных в результате нападения его боевиков на Израиль 7 октября прошлого года.

Сколько может продлиться предлагаемая гуманитарная пауза, не уточняется, но указывается, что она будет «длительной». Ранее, по сообщению The New York Times, говорилось о прекращении огня примерно на два месяца.

Если соглашение будет принято, речь может идти о возвращении домой около 100 заложников. По данным The Wall Street Journal, сначала должны быть освобождены заложники из числа гражданских лиц — в первую очередь дети, женщины и пожилые люди. Во второй фазе, как ожидается, ХАМАС должен освободить заложников из числа военных и передать Израилю тела погибших заложников. Параллельно будут идти переговоры о постоянном перемирии, которое будет обеспечивать в том числе и международное сообщество.

В переговорах в Париже участвуют глава израильской спецслужбы «Моссад», руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс, а также представители Катара и Египта, поддерживающих связь с руководством ХАМАС.