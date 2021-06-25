Израиль вернулся к масочному режиму из-за штамма «Дельта»

Израиль возвращает масочный режим в помещениях и общественном транспорте. Об этом заявил Минздрав страны. Носить маски должны все граждане, включая детей от семи лет. Врачи рекомендуют закрывать дыхательные пути на массовых мероприятиях на свежем воздухе, в том числе во время парада ЛГБТ в Тель-Авиве.

Возврат к маскам вызван ростом числа больных коронавирусом. По данным властей, в стране начал распространяться «Дельта» штамм коронавируса. За последние сутки в Израиле выявили 169 случаев заражения COVID-19, чего не было уже несколько месяцев. Людям не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

По данным израильских медиков, в большинстве случаев штамм «Дельта» обнаружен у вернувшихся из-за границы жителей. Часть из них была полностью привита. Как правило они легко переносят болезнь.

Для привитых израильтян контактировавших с носителями опасных мутаций COVID-19 введён обязательный карантин. Полиция получила право штрафовать родителей, если их дети нарушили предписанную самоизоляцию. Родителей подростков от 12 лет призывают записать детей на прививку.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня. С 15 июня израильтянам разрешили не носить маски в помещениях. 1 июля израильские власти планировали открыть страну для вакцинированных иностранных туристов, но после вспышки решение отложили на месяц.

С начала пандемии коронавируса в Израиле выявлено более 840 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти шесть с половиной тысяч человек. Израиль долгое время был лидером по вакцинации от коронавируса. По последним данным, в стране привито более 50 процентов жителей.