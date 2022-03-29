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Johnson & Johnson приостановит поставку средств гигиены в Россию
Американская компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию. Причиной такого решения называется «увеличение масштабов гуманитарного кризиса» из-за войны на территории Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
При этом Johnson & Johnson продолжит поставлять в Россию лекарства и медицинское оборудование. Компания владеет десятками брендов, которые выпускают средства личной гигиены. Среди них Johnson’s Baby, Le Petit Marseillais, Listerine, Clean & Clear, O.B. и другие.
Также о приостановке работы в России сети магазинов спортивных товаров Decathlon объявил французский холдинг Association Familiale Mulliez. Компания заявляет, что такое решение было принято из-за международных санкций, влияющих на условия поставок. Decathlon утверждает, что продолжит поддерживать 2500 сотрудников в России.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Другие новости дня
Министр иностранных дел Грузии принял своего армянского коллегу
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, находящимся с рабочим визитом в Тбилиси.
По сообщению МИД Грузии, министры рассмотрели текущую повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также ситуацию в регионе. Министры положительно оценили динамику контактов высокого уровня между Грузией и Арменией, что способствует дальнейшему сближению двух стран и расширению торгово-экономических связей между двумя странами. В связи с этим министры приветствовали регулярный характер проведения экономических комиссий между странами.
Разговор сторон также коснулся инициативы премьер-министра Грузии по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Давид Залкалиани проинформировал своего армянского коллегу о тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в оккупированных регионах Грузии.
Кроме того, стороны обратили внимание на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией и подчеркнули важность этой даты, пишет Общественный вещатель.
Позже с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, в ходе встречи обсуждались отношения между Грузией и Арменией, а также ситуация в регионе. На встрече были подчеркнуты дружеские и добрососедские отношения между странами. Внимание было уделено предложенной премьер-министром Грузии «Инициативе мирного соседства», целью которой является установление формата диалога. Было подчеркнуто, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.
Во встрече приняли участие посол Армении в Грузии Рубен Садоян, советник министра Ваган Костанян и ассистент министра Роберт Абисогомонян. С грузинской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили и исполняющий обязанности посла Грузии в Республике Армения Ираклий Кванчахадзе.
Три страны ЕС объявили о высылке десятков российских дипломатов
Нидерланды, Бельгия и Ирландия объявили во вторник о высылке больших групп российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности.
Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах. В Амстердаме сослались на информацию от собственных спецслужб. Министр иностранных дел Вопке Хустра подчеркнул, что правительство готово к любым ответным шагам со стороны Москвы.
Бельгия обязала покинуть страну 21-го российского дипломата, обвинив их в шпионаже, участии в операциях по влиянию и угрозе национальной безопасности. Речь идет о сотрудниках российского посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене.
Ирландия объявила, что страну должны покинуть «четверо высокопоставленных чиновников» посольства России в Дублине. Их обвинили в участии в деятельности, «не отвечающей международным стандартам дипломатической работы». Обычно под этой формулировкой имеют в виду шпионаж.
Россия ответит на высылку своих дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По всем дадим ответ», - сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.
После начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля целый ряд западных стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе США, которые обязали уехать 12 заподозренных в работе на разведку РФ россиян. Москва в ответ выслала 12 американских дипломатов.
Польская обвинила в шпионаже и обязала покинуть страну 45 российских дипломатов. Их высылка стала крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России. Москва все обвинения отвергла, назвав их безосновательными.
Женевские дискуссии отложены на неопределенный срок
Намеченная на конец марта встреча в рамках Женевских дискуссий отложена на неопределенный срок, сообщил агентству «Рес» руководитель югоосетинской делегации на переговорах, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев.
«Дата и формат проведения переговоров в рамках Женевских дискуссий будут обсуждаться позднее», – уточнил Кочиев.
55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года.
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Главное
В Стамбуле во вторник состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и России. Это первые с середины марта очные переговоры. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.
Переговоры проходили в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом от прессы режиме.
Спустя примерно три часа после начала переговоров они завершились. Ранее утверждалось, что они продлятся два дня. Пока неясно, когда пройдёт следующий раунд.
Предложения Украины
После завершения переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украины в случае её нейтрального статуса. По его словам, гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Страны-гаранты должны будут предоставить Украине военную помощь в случае агрессии.
По словам Арахамия, международные гарантии пока не будут распространяться на аннексированный Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса. Договор должен быть одобрен на референдуме после вывода российских войск. Все страны-гаранты должны помогать Украине вступить в Евросоюз.
Ещё один участник украинской делегации Александр Чалый отметил, что, имея международные гарантии, страна может согласиться на нейтральный безъядерный статус. На её территории не будет иностранных военных баз.
По вопросу аннексированного Крыма Украина предлагает на 15 лет гарантировать, что не будет пытаться вернуть его военным путём. В это время должны вестись переговоры о статусе полуострова. Вопрос Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путём переговоров президентов двух стран.
Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что переговоры прошли конструктивно, позиция украинской стороны будет донесена до Владимира Путина. Он также сказал, что встреча президентов России и Украины возможна параллельно с парафированием главами МИД договора о гарантиях.
Минобороны России после переговоров заявили, что в качестве шага навстречу Украине приостановит военную активность в Киевской и Черниговской областях. При этом основные бои сейчас идут на востоке и юге Украины.
Эрдоган и Абрамович
Президент Турции Реджеп Эрдоган, ставший посредником, обратился к участникам переговоров перед их началом. "Сейчас мы вступили в период, когда должны быть конкретные результаты переговоров. В интересах всех добиться прекращения огня как можно скорее", — цитирует Эрдогана NTV. Турецкий президент выразил надежду, что возможный прогресс "проложит путь для встречи лидеров" России и Украины, которых он назвал "дорогими друзьями".
В переговорах в Стамбуле участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, который официально не является членом делегации. Агентства распространяют его фото с Эрдоганом, сделанное, очевидно, перед началом переговоров.
Абрамович выступал в качестве посредника и ранее. Накануне ряд западных СМИ сообщил, что в начале марта он и двое украинских представителей после одной из встреч почувствовали симптомы отравления. Представители бизнесмена это не подтверждали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что "Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".
Комментарии по ходу переговоров
Переговоры начались со встречи руководителей делегаций - помощника российского президента Владимира Мединского и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.
На промежуточном брифинге по ходу переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что обсуждается "договор о международных гарантиях безопасности для Украины". Второй блок вопросов, который обсуждается, это гуманитарные вопросы и прекращение огня. Подоляк также отметил проблему эскалации конфликта, отметив, что появляются призывы к уничтожению целых наций и видеозаписи с фактами нарушения Женевской конвенции об обращении с пленными. Мединский сказал, что украинская сторона пообещала расследовать появившееся недавно видео, на котором предположительно украинские военные стреляют в безоружных российских пленных, и наказать виновных.
По словам Мединского, спустя несколько часов может быть сделано заявление о ходе переговоров. Предположительно, сегодня они не завершатся.
Что предшествовало
Как заявил ранее в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня". "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал Кулеба.
Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.
Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.
Глава российской делегации Владимир Мединский, говоря о ходе переговоров, отмечал, что"по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Так , по вопросам статуса Донбасса и Крыма позиции сторон остаются максимально далекими.
21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти вопросы будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.
Президент Украины также заявлял, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, по его словам , можно обсуждать некий компромисс.
24 февраля началось крупномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас бои идут на севере, юге и востоке страны.
«Это не пушечное мясо» – в Южной Осетии говорят о необходимости «спасти ребят»
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками заявил, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия».
«Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд (уже) практически потеряли», – сказал Кокойты.
Оппозиционер считает, что военные могут погибнуть в Украине, а это – «молодежь, которая только-только становится на ноги». Он рассказал, что был знаком с Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военных действий.
«Он даже своего сына месяц на руках не держал. Сын остался сиротой. И сколько таких сейчас будет. Давайте об этом подумаем. Давайте хотя бы в этом объединимся, чтобы спасти наших ребят», – добавил Кокойты.
При этом экс-президент выступил в поддержку российского вторжения в Украину.
«Мы понимаем, что если Россия проиграет, проиграем мы все. Мы это прекрасно понимаем. Ни один человек в Осетии не говорит «нет». Мы, наоборот, говорим: «да, мы поддерживаем Путина, мы поддерживаем Россию». Это наша обязанность как стратегических партнеров», – заявил Кокойты.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- В Цхинвали по инициативе Бибилова начался сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в российской «специальной операции», а также жителям «ЛНР» и «ДНР».
РФ «кардинально сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях»
Российская армия приняла решение «радикально сократить военную активность» у Киева и Чернигова. Об этом 29 марта заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует ТАСС. Представитель российской стороны на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва «делает два шага» для деэскалации ситуации.
Заявление о сокращении активности сделано после завершения переговоров между сторонами в Стамбуле. Незадолго до этого российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия считает достигнутыми первые цели вторжения в Украину и планирует сосредоточиться на вытеснении украинской армии из Донбасса — территорий сепаратистских республик, независимость которых Москва признала в феврале.
Заявление о сокращении активности происходит на второй день после того, как украинская сторона заявила об успешных контратаках под Киевом. Пророссийские источники объясняли их перегруппировкой и ротацией российских войск. Украина, в частности, заявила о занятии Ирпеня и Тростянца (Москва официально это не комментировала, неофицильные пророссийские источники заявляли, что в этих городах на момент освобождения не было значительных российских сил).
Россия начала наступление на Киев сразу после вторжения в Украину 24 февраля. Ряд западных СМИ, цитируя анонимные источники, заявлял, что американская разведка опасается, что украинская столица будет захвачена в течение нескольких дней. Однако наступление удалось остановить, никаких значительных успехов на этом направлении Москве не удавалось достичь с начала марта.
Шойгу: «Теперь можно сосредоточиться на «освобождении Донбасса»
Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что основные задачи первого этапа российской "специальной военной операции" в Украине - так российские власти называют начатое 24 февраля вооружённое вторжение в эту страну - "в целом" выполнены.
Теперь, по словам Шойгу, российские военные могут сосредоточиться на, как он выразился, освобождении Донбасса. Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет вестись до достижения всех целей.
По словам министра, Россия за 33 дня боёв завоевала господство в воздухе, уничтожив большинство украинских самолётов и множество средств ПВО.
Шойгу также коснулся темы весеннего призыва в армию, отметив, что призывников не будут отправлять в "горячие точки". По его словам, призвано будет даже меньше новобранцев, чем в прошлом году.
О российских потерях в ходе войны в Украине Шойгу не говорил.
На прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о его возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране.
- Целями российской операции изначально назывались так называемая демилитаризация и денацификация Украины, а также признание ею российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сейчас ведутся переговоры между Россией и Украиной о возможных условиях мира. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники пишет, что российские требования постепенно смягчаются, речь например уже не идёт о "денацификации". Украина, в свою очередь, не намерена отказываться от территорий. Сейчас главное обсуждение идёт по вопросу о нейтральном статусе Украины.
- В первые дни боевых действий российским войскам удалось приблизиться к Киеву и Харькову, взять под контроль Херсон и часть территорий на юге Украины. Однако в последние три недели российские войска практически не продвигаются вперёд.
- За месяц боёв российским войскам и поддерживаемым ими сепаратистам удалось взять под контроль часть ранее подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, однако ряд крупных городов по-прежнему под контролем Украины - в том числе Славянск, Краматорск, Лисичанск и другие. Идут бои в Мариуполе.
- Пентагон по-прежнему не может подтвердить, что у России абсолютное господство в воздухе в Украине. Украинская ПВО всё ещё представляет угрозу для российских самолётов и вертолётов.
- Российские власти вынуждены были признать, что в операции в Украине участвовали и призывники - и даже попадали в плен. Сейчас, как утверждается, все они выведены с территории Украины, проверить это утверждение нельзя - украинская сторона продолжает утверждать, что берёт в плен российских военных моложе 20 лет, которые могут быть призывниками.
- По официальным российским данным, в ходе "спецоперации" погибли около 1300 военнослужащих РФ. Украина называет на порядок большие цифры. Независимо проверить эти данные не представляется возможным.
Проект бюджета Госдепа США предполагает выделение Грузии $88 млн
Согласно проекту бюджета Госдепартамента США на 2023 год, Грузии планируется выделить 88 миллионов долларов. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
В документе указано, что помощь США будет способствовать «демократическому, экономическому развитию Грузии, евроатлантической интеграции, а также укрепит её устойчивость для сопротивления пагубному влиянию Кремля».
«Финансирование будет способствовать укреплению принципа институционального контроля и баланса и верховенства права; Поддержит усилия гражданского общества Грузии, направленные на укрепление демократического и экономического развития; Улучшит доступ к независимым, надежным и сбалансированным СМИ; Будет содействовать политическому плюрализму; Поддержит усилия по примирению, в том числе в Абхазии и Южной Осетии; Повысит энергетическую безопасность и будет развивать чистой энергетики; Будет продвигать реформы, необходимые для содействия экономическому развитию и диверсификации; Будет содействовать процессу оцифровки и повысит кибербезопасность и устойчивость; Повысит конкурентоспособность частного сектора и продуктивность сельского хозяйства; И привлечет иностранные инвестиции.
Увеличенное финансирования поможет укрепить энергетическую безопасность и кибербезопасность, а также экономические возможности и интеграцию уязвимых слоев населения на фоне вредоносного воздействия России», – говорится в документе.
Предполагаемый объем бюджета Госдепартамента США и Агентства международного развития на 2023 год составляет в сумме 60,4 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов больше проекта бюджета 2022 года.
Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 1,6 млрд долларов на фоне «преднамеренной, неспровоцированной и неоправданной интервенции России».
Минобороны Грузии отсудило 5 млн евро у бывшего главы ведомства
Министерство обороны Грузии отсудило пять миллионов евро у Давида Кезерашвили — бывшего главы ведомства времен президента Саакашвили. В настоящее время Кезерашвили является владельцем оппозиционной телекомпании «Формула», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Минобороны Грузии сообщило сегодня, что Тбилисский городской суд полностью удовлетворил иск ведомства и совместно присудил экс-министру Давиду Кезерашвили и бывшему главе департамента закупок Александру Нинуа выплату эквивалента 5 060 000 евро в лари в пользу министерства.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила Давиду Кезерашвили и Александру Нинуа обвинения в злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате крупных сумм государственных денег.
Дело касалось перевода крупной суммы денег компании, зарегистрированной в офшорной зоне «GIRWOOD BUSINESS CORP». Сумма была перечислена для организации учений. Как утверждается, министерство так и не получило оплаченную услугу, то есть учения не были проведены.
«Давид Кезерашвили и Александр Нинуа признаны виновными на основании приговора Верховного суда Грузии от 7 сентября 2021 года. Тем же приговором установлено, что министерству обороны в результате виновных действий указанных лиц причинен материальный ущерб в размере 5 060 000 евро.
На основании решения Верховного суда министерство обороны Грузии (в качестве потерпевшего) обратилось с гражданским иском к указанным лицам в Тбилисский городской суд о возмещении ущерба, причиненного министерству», — говорится в информации министерства обороны Грузии.
Первый канал убрал из эфира авторскую программу «Познер»
Авторская программа Владимира Познера в понедельник, 28 марта снова не вышла в эфире Первого канала. Последний раз её показывали пять недель назад, 21 февраля, то есть за три дня до начала войны в Украине. Внимание на это обратило издание "Агентство".
Вчера вместо программы "Познер" показали политическое ток-шоу "Большая игра".
Как отмечает "Агентство", длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы обычно были летом, во время телевизионного межсезонья.
Сам Познер, к которому "Агентство" обратилось за комментарием, прочитал сообщения, но не ответил на них. Его помощник заявил, что не знает, когда выйдет программа. Официальный представитель Первого канала Лариса Крымова на вопрос издания не ответила.
После начала войныв Украине из эфира Первого канала пропала передача "Вечерний Ургант". Её ведущий Иван Ургант 24 февраля - в день вторжения российских войск на территорию Украины - выступил против войны. Ургант временно уехал из России в Израиль.
Познер, у которого есть российское, американское и французское гражданство, публично войну в Украине не комментировал.
В 2017 году в интервью Юрию Дудю Познер рассказал, что в его программу вмешивались трижды, а один раз она была близка к закрытию. Это произошло в 2012 году, когда он, по его словам, "допустил оговорку", назвав Госдуму "Государственной дурой".
В результате ракетного удара разрушено здание администрации в Николаеве
В городе Николаев на юге Украины утром во вторник российским ракетным ударом было разрушено здание областной госадминистрации.
Фотографию здания после удара опубликовал глава администрации Виталий Ким. Обрушилась центральная часть здания, где находился кабинет самого Кима. На рабочем месте его в тот момент не было. По словам главы администрации, под завалами предположительно остаются 8 человек. Погибших на данный момент нет, есть раненые.
Николаев подвергается обстрелам с конца февраля, когда российские войска приблизились к городу. Серьёзных попыток штурма пока не было.
Ким приобрёл за последний месяц большую популярность в украинских социальных сетях, он ежедневно выкладывает ролики о ситуации в городе, стремясь как правило вселить в жителей оптимизм.
Несколько ракетных ударов нанесли российские войска также по территории Днепропетровской области, сообщил во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района", - написал Резниченко в телеграме. При этом, по его словам, погибших в результате ракетных ударов удалось избежать.
Согласно сводкам как российского, так и украинского генштабов, в течение ночи на вторник серьёзного продвижения войск не было. Уличные бои продолжаются в Мариуполе.
Сегодня 34-й день российского вторжения в Украину.
В новом проекте бюджета США запланированы рекордные $813 миллиардов трат на оборону
Администрация президента США Джо Байдена представила проект бюджета на 2023 финансовый год, в котором запланированы рекордные 813 миллиардов долларов расходов на оборону. Значительная часть увеличенных расходов запланирована для ответа на угрозы со стороны Китая. Однако около 7 миллиардов долларов пойдут на укрепление НАТО, усиление присутствия в Европе и военную помощь Украине, — говорится в публикации Белого дома.
Согласно проекту, дефицит бюджета составит 1,15 триллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году, и почти в три раза, чем в 2020-м, когда дефицит резко вырос из-за пандемии COVID-19. На федеральные расходы запланировано выделить $5,8 триллиона, в том числе $773 миллиарда – на прямое финансирование армии и военных программ и $915 миллиардов на внутренние программы, отмечает "Голос Америки".
В документе предусматривается сокращение ежегодного дефицита более чем на триллион долларов в течение следующего десятилетия. Эти сокращения, как ожидается, произойдут в основном за счёт запланированного повышения налогов для богатых. 26 марта Белый дом сообщил в частности, что планирует увеличить до 20 процентов ставку минимального налога для домохозяйств, обладающих имуществом более 100 миллионов долларов — таких в США насчитается не менее 700.
Запланированный военный бюджет уже стал объектом критики со стороны республиканцев и так называемого прогрессивного, крайне левого крыла Демократической партии, к которой принадлежит президент. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал оборонные расходы слишком низкими на фоне ситуации вокруг Украины. Прогрессивные демократы — слишком высокими.
В заявлении их штаба говорится, что рост расходов после завершения войны в Афганистане "просто недопустим". "Пока федеральный бюджет десятилетиями вынуждают считать каждый пенни, потраченный на рабочие семьи, расходы Пентагона растут взрывными темпами", – говорится в тексте.
В Тбилиси прибывает министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Сегодня Грузию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает МИД Грузии.
В ходе визита глава МИД Армении проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
По информации МИД, стороны обсудят широкий спектр двусторонних отношений и перспективы их развития.
Кроме того, внимание будет уделено «вызовам в регионе и важным глобальным вопросам», пишет агентство «Новости-Грузия».
В Стамбуле проходят переговоры представителей России и Украины
В Стамбуле проходят переговоры между представителями Украины и России. Это первые с середины марта очные переговоры. Ожидается, что представители стран обсудят гуманитарные вопросы и попытаются договориться о прекращении огня. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.
Переговоры проходят в стамбульском дворце Долмабахче. Они закрыты для журналистов.
Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем".
"Программа максимум – прекращение огня. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", – сказал Кулеба.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал на место переговоров России и Украины во дворец Долмабахче. Как сообщалось ранее, он планировал встретиться с каждой делегацией перед началом переговоров.
Эрдоган, выступая перед делегациями России и Украины, призвал к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Он выразил надежду, что переговоры принесут конкретный результат.
ТАСС сообщает, что российский миллиардер Роман Абрамович также находится в Стамбуле, где проходят российско-украинские переговоры.
Накануне сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что после переговоров у Абрамовича появились симптомы отправления. Миллиардер и двое участников мирных переговоров России и Украины испытали симптомы, характерные для отравления химическим оружием, сообщили WSJ и Bellingcat.
Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, – сообщили источники издания на условиях анонимности.
Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта.
21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.
Массовая слежка, 5 июля, дело Саакашвили – Грузия в годовом отчете Amnesty International
Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете за 2021 год указывает на нарушения в сфере прав человека в Грузии, а также продолжительный политический кризис в стране.
В документе, в частности, говорится, что правящая партия «Грузинская мечта» победила в октябре прошлого года на местных выборах, «в ходе которых массово сообщалось о нарушениях при голосовании».
Amnesty International указывает, что «происходили атаки на представителей оппозиции, СМИ, критиковавшие власти, и неправительственные организации; их запугивали, их коммуникации прослушивались спецслужбами, всё это совершалось в обстановке безнаказанности».
Организаторы тбилисского Марша достоинства 5 июля объявили о его отмене, после того как полиция отказалась защищать их от агрессивно настроенных противников. Ранее в тот же день агрессивно настроенная гомофобная толпа разгромила здание, где находился офис «Тбилиси Прайда», и вынудила организаторов бежать. Около 50 журналистов, находившихся на месте событий, были атакованы и получили травмы. Одного из них, оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, сильно избили, а спустя шесть дней после инцидента он был найден мёртвым у себя дома. Власти отрицали свою ответственность и винили организаторов марша в том, что это они спровоцировали насилие; кроме того, была опубликована длинная видеозапись последнего дня Лексо Лашкаравы с камер наблюдения, намекающая, что он, возможно, приобретал наркотики» , – говорится в докладе.
Международная НПО указывает, что по состоянию на конец года властям не удалось установить организаторов массового насилия и обеспечить эффективное расследование произошедших беспорядков.
В годовом отчете говорится о скандале, связанном с предположительной утечкой данных из Службы государственной безопасности Грузии.
«В СМИ и интернет просочились тысячи файлов, свидетельствующих о том, что велась массовая слежка и прослушивание коммуникаций. В материалах была собрана информация о личной жизни журналистов, гражданских активистов, политиков, религиозных деятелей и дипломатов. По состоянию на конец года расследование предположительно незаконной слежки не дало никаких результатов», – указывает международная НПО.
В Amnesty International указывают и на возросшую обеспокоенность «по поводу влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия, политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».
В этом контексте правозащитники рассказывают о «деле картографов», преследовании Георгия Руруа, аресте в феврале 2021 года лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и задержании в октябре того же года экс-президента Михаила Саакашвили.
«После пятинедельной голодовки его принудительно перевели в тюремную больницу, где нет условий для оказания надлежащей медицинской помощи и где ему поступали угрозы и оскорбления от сокамерников, а тюремная администрация подвергала его унижающему достоинство обращению. 12 ноября он был переведён в военный госпиталь в критическом состоянии, однако 30 декабря его перевели обратно в тюрьму. Врачи сообщили, что его здоровье серьёзно пострадало в результате жестокого обращения. Расследование заявлений Службы государственного инспектора было прекращено в связи с упразднением этого учреждения. Ходатайство Михаила Саакашвили о пересмотре его дела было отклонено», – сказано в документе.
В отчете Amnesty International говорится о протестах против «Намахвани ГЭС» и приостановке строительства станции.
В документе также указано, что в Грузии, наряду с рядом других стран постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина) уровень вакцинации от коронавируса не превышает 30% от общего населения.
«Вакцинация продвигалась медленно, поскольку в обществе царили сильные антипрививочные настроения, поддерживаемые Грузинской православной церковью», – говорится в отчете.
Amnesty International рассказывает и о «повсеместных нарушениях трудовых прав» в Грузии, вводившихся в связи с пандемией коронавируса.
Дела Джабиева и Атейба: Amnesty International о пытках и жестоком обращении
Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете («Права человека в современном мире») указывает на факты пыток и другие виды жестокого обращения обращения в неподконтрольных Грузии самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии.
В документе, в частности, говорится о том, что так и не была эффективно расследована смерть Инала Джабиева.
«Жестоко избитый после задержания, он скончался под стражей в августе 2020 года в Цхинвали», – говорится в отчете.
Amnesty International рассказывает и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба, указывая, что расследование обстоятельств его смерти продолжается.
«Анри Атейба скончался 14 сентября после того, как 12 августа его обнаружили без сознания в изоляторе временного содержания в городе Гагра. Расследование его гибели пока не завершилось», – сказано в документе.
В докладе также говорится, что состояние здоровья жителя Гальского района Ираклия Бебуа, отбывающего 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага, «ухудшилось из-за обострившихся хронических заболеваний и неоказания надлежащей медицинской помощи в заключении».
Amnesty International указывает, что «фактические власти Абхазии и Южной Осетии / Цхинвальского региона задерживали гражданских лиц и ограничивали въезд и выезд на подконтрольную правительству территорию», в том числе вводя дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии.
«Это сказывалось на целом ряде прав человека, включая экономические и социальные», – говорится в докладе.
Amnesty International подчеркивает, что «неподконтрольные (властям Грузии – ред.) Абхазия и Южная Осетия / Цхинвальский регион оставались под оккупацией и общим контролем России».
FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины
Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.
Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.
Украина и ее западные союзники по-прежнему скептически относятся к намерениям российского президента Владимира Путина - они опасаются, что он может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.
Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.
В рамках соглашения, которое рассматривают стороны, Украина должна отказаться от разработки ядерного оружия, размещения на своей территории иностранных военных баз и от стремления вступить в НАТО. Взамен Украина получит гарантии безопасности, которые должны будут ратифицировать 11 стран: Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль. Арахамия называет эти гарантии "близкими к 5-й статье НАТО", согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.
- Новый раунд переговоров представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта.
- Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта.
- 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.
Группа Scorpions убрала из песни «Ветер перемен» слова о Москве
Немецкая рок-группа Scorpions изменила слова, посвящённые Москве, в одном из своих главных хитов Wind of Change ("Ветер перемен").
На концерте в Лас-Вегасе вокалист группы Клаус Майне вместо первой строчки песни, "I follow the Moskva down to Gorky Park" (в переводе - "Идя по берегу Москвы-реки к Парку Горького"), спел "Now listen to my heart, it says Ukraine" ("Теперь послушай моё сердце, оно говорит Украина"). Таким образом он поддержал украинцев, пострадавших от вооружённого вторжения российских войск на территорию страны.
Песня Wind of Change была написана Клаусом Майне в конце 80-х годов под впечатлением от его первого визита в СССР. Для всего мира она стала одним из символов демократических перемен в Советском Союзе, а позже - одним из символом падения Берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ.
Позже Scorpions неоднократно выступали в России - в том числе, на корпоративных мероприятиях государственных компаний. В любви к группе признавался Дмитрий Медведев, на тот момент - премьер-министр РФ.
ООН призвала РФ и Украину расследовать издевательства над пленными
В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над пленными. Об этом сообщает CNN.
Как заявила на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер , в организации видели видео с пленными, захваченными как российской, так и украинской стороной. Сейчас ООН, по её словам, проверяет эти видеозаписи, но происходящее на них "не может не вызвать обеспокоенности". Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представитель ООН, напомнив Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву.
В минувшие выходные в социальных сетях появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлены украинские военнослужащие, пытающие российских пленных. В ходе допроса они надевают пленным на головы мешки, а потом стреляют нескольким из них в ноги. Когда и где было снято видео, неизвестно. Командование ВСУ назвало эти видеозаписи постановочными. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что официальный Киев "относится к этому серьезно" и проведет немедленное расследование.
Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призывал российскую и украинскую стороны достойно обращаться с пленными. В частности, он попросил не распространять фото- и видеоматериалы с пленными и гражданскими лицами. К этому также призывала Human Rights Watch.
Точное количество российских военных, попавших в плен в ходе военной операции в Украине, неизвестно. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в Международный комитет Красного Креста с заявлением о более чем 500 попавших в плен украинцах, которых Россия готова обменять. Проверить эти утверждения в условиях активных боевых действий не представляется возможным.
Байден заявил, что у США нет планов по смене руководства России
Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о том, Путин не может оставаться у власти. Байден заявил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.
«Я не забираю назад ни одного слова. Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека. Я ни тогда, ни сейчас не говорил об изменениях в политике. Я не извиняюсь за свои слова», - сказал Байден.
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- 26 марта Джо Байден заявил во время своего выступления в Варшаве, что Путин не может оставаться у власти. После этого Белый дом пояснил, что президент имел в виду контроль Путиным соседних регионов, а не смену режима в России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неизменности официальной политики Соединенных Штатов и о том, что Вашингтон не придерживается стратегии смены режима в России или какой-либо другой стране.
Глава МИД Польши посетит Грузию, Азербайджан и Армению
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 29 марта по 1 апреля, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Отмечается, что тур Збигнева Рау по Южному Кавказу будет фокусирован на развитии мирного сотрудничества, диалога и стабильности.
По данным ОБСЕ, в ходе визита в Грузию Збигнев Рау встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также первым вице-спикером парламента Гией Вольским.
В Азербайджане запланированы встречи действующего председателя ОБСЕ с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
В Армении Збигнев Рау встретится с президентом Ваагном Хачатряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
Правительство предложит перебраться в Грузию компаниям, работавшим в Украине или России
Минфин и Минэкономики Грузии работают по различным логистическим и транспортным направлениям, чтобы международные компании могли рассматривать Грузию как хаб для своих операций. Об этом заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
«Например, многие международные компании оперировали на территории Украины или России и базируются в этих странах, речь идет о британских, немецких и других компаниях, ведется интенсивная работа, чтобы они перенесли свои операции в Грузию и Грузия, таким образом, получила возможности развивать тот или иной сектор, а также чтобы появились новые возможности трудоустройства, произошел трансфер компетенций, повышение квалификации и так далее. В конце концов, это должно внести свой вклад в экономику. Мы очень организованно работаем с иностранным бизнесом или государственными организациями, а также с международными партнерами», - заявил Давиташвили.
При этом министр исключил проникновение «черных денег» в Грузию из России: «Это абсолютно невозможно», сказал Давиташвили, отвечая на вопрос журналистов.
«Грузия является достойным членом международного сообщества, где такого типа транзакции и риски исключены. Потому что Грузия является частью всех соглашений, которые предотвращают незаконный оборот в стране», - сказал Давиташвили.
Он подчеркнул, что финансовая система Грузии работает в соответствии с международными стандартами, сообщает агентство «Новости-Грузия». Министр пояснил, что существует система надзора и мониторинга за денежными потоками, которая четко контролируется Национальным банком Грузии и соответствующими структурами.
«Грузинская банковская система является ответственной и одной из самых передовых с точки зрения прозрачности, потому что внедрены все основные инструменты контроля, которые должны быть у банков», сказал Давитишвили.
Он также добавил, что Грузия никогда не получала замечаний от международных регуляторов по этому поводу и заслужила доверие, в то время как недостатки в этом плане неоднократно отмечались в развитых странах.
СМИ: глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе
По сообщению российских федеральных СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию об этом РБК подтвердил и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
«Рамзан Ахматович [Кадыров] приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», - заявил Дудаев.
Ранее на Telegram-канале Кадырова появилось видео из разрушенного Мариуполя.
Вместе с тем, агентство РИА Новости опубликовало фотографию, на которой Кадыров позирует вместе с чеченскими бойцами. В новости утверждается, что оно снято в Мариуполе, однако, доказать или опровергнуть это не представляется возможным.
Bellingcat: Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров
У двух членов украинской делегации на переговорах с Россией, а также у российского миллиардера Романа Абрамовича, который выступает на переговорах в качестве посредника, были обнаружены симптомы отравления неизвестным химическим веществом. Об этом сообщают международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
По данным Bellingcat, 3 марта Абрамович встретился в Киеве с неким предпринимателем, а также с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. К вечеру все трое почувствовали первые симптомы отравления, среди них – покраснение глаз, болезненное слезотечение, шелушение кожи лица и рук. По данным британских источников, Абрамович на какое-то время терял зрение.
На следующий день группа переговорщиков, несмотря на неослабевающие симптомы, отправилась из Киева во Львов, а затем в Стамбул, где должна была состояться их встреча с представителями российской власти. Там Абрамович и Умеров обращались за медицинской помощью.
Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип использованного токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.
Американская разведка считает, что симптомы у участников переговоров могли быть вызваны "экологическим фактором", а не отравлением. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского представителя.
Издание "Агентство" в свою очередь отмечает, что "в связанных с Кремлем российских СМИ в марте была развернута кампания против Рустема Умерова – его обвиняли в том, что он агент США и якобы тормозил переговорный процесс". Позже предполагаемого отравления Умеров был выведен из состава украинской делегации.
- Переговоры между Украиной и Россией идут на фоне военного вторжения российских войск на украинскую территорию, начатого по приказу Владимира Путина 24 февраля. Путин требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" – независимыми, а также "денацификации" и "демилитаризации". Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.
- Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия, жертвами которых стали тысячи военных и мирных жителей, при этом не прекращаются. Ближайшая встреча украинской и российской делегации состоится во вторник в Стамбуле.
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