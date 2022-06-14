JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать госдолгом РФ

Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с долговыми обязательствами России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, ещё в начале июня банки проводили операции с государственным долгом России. Однако прекратили их после запрета Минфина США приобретать российские долговые обязательства.

6 июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США запретило американским инвесторам покупать долговые обязательства России. При этом у них осталась возможность продавать или держать российские ценные бумаги.

24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.

После этого российские власти объявили, что будут проводить выплаты по госдолгу в рублях, что может стать нарушением обязательств перед держателями ценных бумаг.

Министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что Москва будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке.

Следующие выплаты в долларах и евро намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то ее объявят допустившей технический дефолт.