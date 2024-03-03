К кладбищу, где похоронен Навальный, вновь выстроилась очередь

К могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище Москвы, в воскресенье люди продолжали нести цветы.

Очередь к могиле Навального растянулась примерно на 600 метров. Почтить память политика хотят сотни людей, пишет 3 марта ASTRA.

Об очередь к кладбищу сообщают о другие источник. Так, The Insider пишет, что проститься с Алексеем Навальным идут сотни людей.

«Медуза» со ссылкой на читателей своего телеграм-канала пишет, что на Борисовское кладбище к Навальному приходят люди разного возраста, с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что хотя людей много, очередь движется быстро. Все спокойно и без эксцессов, рядом со входом на кладбище стоит один автозак, но полиции не видно, говорится в публикации издания.

«Дождь» пишет, что когда кладбище закрылось в 17:00 часов по местному времени, собравшиеся у входа начали требовать их впустить. Люди при этом бросали цветы через ограду.

Независимый проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом числа участников массовых мероприятий, писал в субботу, что в прощании с Навальным в пятницу приняли участие никак не меньше, и, по всей видимости, существенно больше 13 тысяч человек. По подсчетам проекта, по Братеевскому мосту от храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали», где отпевали Навального, до кладбища, где его похоронили, 1 марта за полтора часа после отпевания прошли не менее 16,5 тысяч человек. Ранее прокремлевское издание «Ридовка» оценило число участников прощания в 12 тысяч, назвав его малым. С такой оценкой не согласились даже некоторые оппоненты Навального.

Многие люди, которые пришли проститься с Навальным в пятницу, скандировали антивоенные и антипутинские лозунги.