Кадыров чуть не утонул на отдыхе в отеле Бодрума из-за приступа удушья – турецкие СМИ

В турецком Бодруме провинции Мугла главе Чечни Рамзану Кадырову потребовалась помощь экстренных служб – береговой охраны и скорой помощи, сообщает ряд крупных турецких изданий. Сам Кадыров и его приближенные никак не комментируют произошедшее.
В Бодруме Кадыров отдыхал в пятизвездочном отеле в районе “Кайнар”, передает турецкая газета Nefеs. Войдя в море, глава Чечни начал захлебываться и биться в воде – "дежурившие поблизости сотрудники" вызвали медиков и оказали Кадырову первую помощь, пишет турецкое издание Milliyet.
Сообщается, что главу Чечни на скорой доставили в частную больницу, и некоторое время он находился под наблюдением врачей. Сейчас здоровью главы Чечни ничего не угрожает, передает Yeni Şafak.
Информация об инциденте появилась в турецких изданиях 24 июля, утверждается, что все произошло "в полдень" – однако точной даты ни в одной из публикаций не приводится.
Сайт Кавказ.Реалии в данный момент не располагает собственной информацией об инциденте в Бодруме. В Чечне произошедшее никак не комментировали.
Здоровье главы Чечни продолжает ухудшаться: с начала лета он практически перестал появляться на публичных мероприятиях, где предполагается его присутствие, а сюжеты о заседаниях в правительстве с его участием сократились до полуминуты. На продемонстрированных кадрах последней такой встречи Рамзан Кадыров и вовсе сидит молча. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев в ответ на это утверждает, что глава Чечни "только за первую половину месяца (июля) выдал около 30 инфоповодов" – о практически полном отсутствии Кадырова в июне он умалчивает.
- Сообщения о возможной болезни Рамзана Кадырова появляются как минимум с 2019 года. В конце апреля 2024-го журналисты "Новой газеты Европа" заявили, что глава Чечни, по их информации, уже около пяти лет живет с диагнозом "некроз поджелудочной железы".
- В конце мая Рамзан Кадыров вновь обратил внимание на слухи о своем здоровье, заявив, что проживет столько, сколько ему предписано, и назвав смерть "путем каждого человека". На фоне противоречивых сообщений о его возможной отставке и ухудшении здоровья, а также философских постов в социальных сетях, эксперты размышляют о том, что стоит за такими заявлениями главы Чечни.
- В числе возможных претендентов на кресло главы Чечни кроме детей Кадырова есть и люди из его ближайшего окружения. Какое место отведено каждому из них и есть ли у кого-то рычаги для вмешательства в процесс транзита власти – эти вопросы редакция Кавказ.Реалии задала экспертам.
Форум