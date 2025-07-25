Кадыров чуть не утонул на отдыхе в отеле Бодрума из-за приступа удушья – турецкие СМИ

В турецком Бодруме провинции Мугла главе Чечни Рамзану Кадырову потребовалась помощь экстренных служб – береговой охраны и скорой помощи, сообщает ряд крупных турецких изданий. Сам Кадыров и его приближенные никак не комментируют произошедшее.

В Бодруме Кадыров отдыхал в пятизвездочном отеле в районе “Кайнар”, передает турецкая газета Nefеs. Войдя в море, глава Чечни начал захлебываться и биться в воде – "дежурившие поблизости сотрудники" вызвали медиков и оказали Кадырову первую помощь, пишет турецкое издание Milliyet.

Сообщается, что главу Чечни на скорой доставили в частную больницу, и некоторое время он находился под наблюдением врачей. Сейчас здоровью главы Чечни ничего не угрожает, передает Yeni Şafak.

Информация об инциденте появилась в турецких изданиях 24 июля, утверждается, что все произошло "в полдень" – однако точной даты ни в одной из публикаций не приводится.

Сайт Кавказ.Реалии в данный момент не располагает собственной информацией об инциденте в Бодруме. В Чечне произошедшее никак не комментировали.

Здоровье главы Чечни продолжает ухудшаться: с начала лета он практически перестал появляться на публичных мероприятиях, где предполагается его присутствие, а сюжеты о заседаниях в правительстве с его участием сократились до полуминуты. На продемонстрированных кадрах последней такой встречи Рамзан Кадыров и вовсе сидит молча. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев в ответ на это утверждает, что глава Чечни "только за первую половину месяца (июля) выдал около 30 инфоповодов" – о практически полном отсутствии Кадырова в июне он умалчивает.