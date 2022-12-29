Кадыров о выборах президента: Я имею право баллотироваться

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на пост президента России, но не будет этого делать, потому что «после Владимира Путина управлять страной будет практически невозможно». Он уточнил, что это связано с личностными качествами действующего президента, которые он перечислил. Свое заявление Кадыров сделал во время пресс-конференции по итогам года.

«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно.» - заявил глава Чечни о возможности выдвигаться на пост российского президента. По мнению Кадырова, Путин «мудрый, дальновидный, сильный, талантливый, честный, порядочный» человек.

В начале октября Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Предыдущее звание генерал-лейтенанта глава Чечни получил 28 марта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров занимает крайне провоенную позицию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о личной преданности президенту России Владимиру Путину, называл себя его «верным пехотинцем», готовым выполнить любой приказ. Он также предлагал сделать Путина «пожизненным президентом» России.

Правозащитники и журналисты неоднократно сообщали, что в Чечне за время руководства Рамзана Кадырова значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Известно о похищениях и задержаниях властями региона десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров.