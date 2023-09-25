Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьет заключенного

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал своего несовершеннолетнего сына Адама, избившего арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.
В телеграм-канале Кадырова опубликовано пятисекундное видео, на котором сын главы Чечни набрасывается на сидящего на стуле Журавеля и начинает его бить кулаками и ногой. Он роняет Журавеля на пол и готовится продолжать избиение, на этом видео кончается. Жертва не сопротивляется, лишь пытается защитить руками голову. Видео снято в помещении, где и когда, а также кто его снял - неизвестно.
Представители властей Чечни сообщили, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, в середине августа. Многие лица из окружения Кадырова тогда поддержали сына главы Чечни. Представители правоохранительных органов никак не отреагировали на ситуацию, не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного.
Рамзан Кадыров до сегодняшнего дня не комментировал ситуацию. «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку - правдивую и честную», - говорится в телеграм-канале Кадырова. «Побил и правильно сделал», - написал глава Чечни о поступке своего сына, назвав Журавеля «пособником спецслужб Украины». Кадыров утверждает, что «гордится поступком Адама», а также пишет, что государство «растит общество» «в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу», а этому мешают «провокаторы», такие как Журавель.
- Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня сотрудники силовых структур отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавеля, работавшего доставщиком еды. Известно, что он переехал в Волгоград из аннексированного Крыма.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавеля в Чечню. Вскоре 19-летнего подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к «народному суду». Представители российских властей заявили, что после вынесения приговора Журавель будет отбывать наказание в Чечне - хотя формально суд еще не вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.
- В прошлом октябре Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей – Ахмат, Эли и Адам – приняли участие в боевых действиях в Украине. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обратили внимание: детали на видео указывают, что кадры сняты в тылу.
- Адаму Кадырову 15 лет. Известно, что он занимался смешанными единоборствами. На опубликованном его отцом видео он бьет Журавеля в том числе ногой.
- 16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что Журавель рассказал ему, что был избит Адамом Кадыровым. Сообщение подтвердили представители руководства Чечни.