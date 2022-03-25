Кадыров опубликовал видео с молящимися за воюющих в Украине чеченских бойцов детьми

Рамзан Кадыров опубликовал видео с молящимися детьми в шалинской мечети и заявил, что таким образом "они просили у Всевышнего защиты" для воюющих в Украине бойцов из Чечни. Ранее родители из Грозного и его окрестностей пожаловались, что их принуждают отправлять детей на подобные молебны.

По словам главы республики, на видеозаписи, которую он опубликовал в телеграме, собраны более двух тысяч учеников и выпускников республиканских школ хафизов (хафиз – человек, знающий Коран наизусть – прим.). Еще 800 учеников, как заявил Кадыров, "в течение недели непрерывно читали Священный Коран" за отправленных в Украину военнослужащих из Чечни.

23 марта оппозиционное чеченское движение 1ADAT опубликовало фотографию из грозненской мечети. На ней одетые в белые, синие и красные костюмы дети выстроены в порядке изображения этих цветов на флаге России. Позднее родители пожаловались Кавказ.Реалии на принудительный сбор детсадовцев – за отказ от участия в так называемом флешмобе им грозили отчислением.