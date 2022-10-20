Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, утверждая, что трое его несовершеннолетних сыновей, младшему из которых 14 лет, приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Они, по словам Кадырова, "посетили линию соприкосновения", где на данный момент "идут ожесточенные бои".

По словам Кадырова, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". На опубликованном видео слышна стрельба, а подростки ведут огонь, в том числе из гранатомета. Им также дали сделать выстрелы из других видов оружия.

При этом некоторые детали на видео свидетельствуют о том, что кадры сняты в тылу, обращают внимание чеченские оппозиционные телеграм-каналы. Так, местность, где идёт бой, практически полностью совпадает с локацией, где до этого принимали делегацию дочери Кадырова - Айшат, которая занимает пост министра культуры Чечни. Деревья, кусты, а также очертания леса на горизонте идентичны на двух видео, пишет "Niyso".

О том, что несовершеннолетние сыновья будут "воевать в Украине", Рамзан Кадыров заявлял в начале октября. Это была реакция на обвинения оппозиционных блогеров в том, что глава региона отправляет на передовую рядовых чеченцев, но не своих родственников. По словам Кадырова, военная подготовка подростков "началась еще давно, чуть ли не с малых лет".

Конвенция ООН о правах ребенка, которую ратифицировала Россия, обязывает государства принимать все возможные меры для того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. Участие в боевых действиях подростка до 15 лет – военное преступление, заявляют правозащитники.

Российские официальные лица, отвечающие за права ребенка, до сих пор не комментировали сообщения Кадырова об отправке своих сыновей на войну.