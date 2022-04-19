Кадыров пообещал 300 тысяч рублей каждому, кто поедет воевать в Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей, сообщает издание «Агентство».

При этом требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто «здоровыми» мужчинами возрастом до 50 лет, и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта. Отправлять в Украину их будут через центр по набору добровольцев в Грозном, который находится в мэрии города. Далее их ждет 10-дневный инструктаж, после чего - поездка на войну. Контракт с ними при этом не заключается.

«Агентство» отмечает, что в телеграме опубликованы несколько видео, на которых показаны тренировки тех, кто откликнулся на объявления о наборе добровольцев в Грозном. Один из таких людей – 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Согласно базе судебных решений, ранее он был судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.

В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.