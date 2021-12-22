Кадыров раскритиковал Эрдогана после открытия памятника Дудаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции и обвинил его в укрывательстве террористов после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в городе Керфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в грозном памятник основателю Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану, отбывающему в Турции пожизненное заключение. На это обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

Памятник Дудаеву и парк его имени были открыты в Керфезе в декабре. В церемонии участвовал мэр Шенер Сегют, избранный от правящей «Партии справедливости и развития», возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе открытия он назвал Дудаева «отважным военачальником», в церемонии принимали участие участники боевых действий против федеральных сил на стороне сепаратистов.

В Керфезе проживает значительное количество чеченцев. В Турцию из России еще в конце 90-х бежали более 100 тысяч жителей республики. Ранее в Турции действовал чеченский фонд Imkander, который создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов и проводил политические акции, напоминает Кавказ.Реалии.

Кадыров во вторник написал в социальных сетях, что к нему обращаются представители чеченского парламента, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые, по его оценке, покрывают террористов. Он пригрозил Эрдогану тем, что Турция получит в России статус страны, публично поддерживающей террористов, а Кадыров «оставляет за собой право на ответные действия».

В среду заявления Кадырова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал выступления главы республики «эмоциональным, но объяснимым», – передает Русская служба Би-би-си.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», - сказал Песков. По его выражению, «одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев». По его словам, «для всех чеченцев» болезненно, что один из парков в Турции был назван «именем террориста».