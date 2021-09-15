«Я сожгу тебя в синем пламени» – Кадыров пригрозил Закаеву расправой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил бывшему полевому командиру и "вице-премьеру сепаратистской Ичкерии" Ахмеду Закаеву, что "сожжет его в синем пламени". Эта угроза прозвучала в совместном эфире Кадырова со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым, который они провели в инстаграме.

"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем (имеется в виду "какими бы ни были последствия"), я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", – передает слова главы Чечни "Кавказ.Реалии".

Кадыров утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню – с 2002 года лидер чеченских сепаратистов живет в Великобритании. Сразу после высказанных угроз глава Чечни заявил, что его критики именно этого и добиваются – на основе его заявлений в Сети они "получают политические убежища в разных странах".

Ахмед Закаев не в первый раз получает угрозы от Кадырова. Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда "вице-премьер Ичкерии" выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями".

В том же совместном эфире в инстаграме глава Чечни предложил живущему в Норвегии Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и "подорвать себя в центре Грозного". По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен "доказать свое мужество".

В августе 2020 года Анзор Масхадов заявил о давлении на его родственников в Чечне. Он заявлял, что после очередного визита и прессинга со стороны "кадыровцев" умер его пожилой дядя. Масхадов связал давление на родственников с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства и записал видеообращение к властям Чечни, в котором потребовал оставить его родных в покое.