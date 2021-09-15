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«Я сожгу тебя в синем пламени» – Кадыров пригрозил Закаеву расправой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил бывшему полевому командиру и "вице-премьеру сепаратистской Ичкерии" Ахмеду Закаеву, что "сожжет его в синем пламени". Эта угроза прозвучала в совместном эфире Кадырова со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым, который они провели в инстаграме.
"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем (имеется в виду "какими бы ни были последствия"), я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", – передает слова главы Чечни "Кавказ.Реалии".
Кадыров утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню – с 2002 года лидер чеченских сепаратистов живет в Великобритании. Сразу после высказанных угроз глава Чечни заявил, что его критики именно этого и добиваются – на основе его заявлений в Сети они "получают политические убежища в разных странах".
Ахмед Закаев не в первый раз получает угрозы от Кадырова. Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда "вице-премьер Ичкерии" выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
В том же совместном эфире в инстаграме глава Чечни предложил живущему в Норвегии Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и "подорвать себя в центре Грозного". По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен "доказать свое мужество".
В августе 2020 года Анзор Масхадов заявил о давлении на его родственников в Чечне. Он заявлял, что после очередного визита и прессинга со стороны "кадыровцев" умер его пожилой дядя. Масхадов связал давление на родственников с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства и записал видеообращение к властям Чечни, в котором потребовал оставить его родных в покое.
Другие новости дня
В цхинвальской школе №5 на карантин закрыли четыре класса
В цхинвальской школе №5 на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли четыре класса. Об этом агентству «Рес» сообщила директор школы Мадина Туаева.
«Накануне в нашей школе закрыли два класса – 5А и 7Б. С сегодняшнего дня на карантине еще два класса – 10А и 11А. Также у трех педагогов после сдачи тестов на COVID-19 был выявлен положительный результат. На данный момент еще трех педагогов есть подозрения на заражение коронавирусом, они уже сдали тесты и завтра будут известны результаты. Возможно, придется закрыть 10А, поскольку среди учеников были выявлены случаи заражения COVID-19», – рассказала Туаева.
По её словам, если у трех педагогов, которые сдали тесты, будет положительный результат, то, возможно, будет принято решение о полном закрытии школы на карантин.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ираклий Кобахидзе рассказал о слухе: «Национальное движение» намерено «нанять киллера»
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» попросили активистов гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор») «проверить идею» о найме киллера.
Сегодня на брифинге Кобахидзе заявил, что в самой крупной оппозиционной партии хотят устроить провокацию и обвинить в ней правительство, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Заслуживают особого внимания разговоры о тяжелой провокации, которые все активней ведутся среди радикальной оппозиции. «Нужна жертва, нам нужен «Лексо Лашкарава в квадрате» — эти фразы из разговоров и чатов представителей «Национального движения» и их молодежного крыла – «Сирцвилиа». Эта информация ежедневно просачивается из офисов «Национального движения», – сказал сегодня на брифинге Кобахидзе.
«У нас есть данные, что среди представителей «Национального движения» был разговор о том, что содержание партии и партийного телевидения обходится в десятки миллионов лари каждый год, когда «десятая часть этой суммы может быть использована для того, чтобы нанять убийцу и убрать кого-то из своих». Это цитата. Также лидеры «Национального движения» попросили одного из представителей «Сирцхвилиа» протестировать эту идею в нескольких чатах», – утверждает Кобахидзе.
Председатель правящей партии пояснил, откуда у него такая информация – по его словам, к ее получению не имеет отношение какое-либо госучреждение.
«Команда разваливается, и из их офисов легко просачивается информация», – сказал Кобахидзе.
Wizz Air возобновляет еще один рейс из аэропорта Кутаиси
Авиакомпания Wizz Air с 28 сентября возобновляет регулярное авиасообщение между Кутаиси и Краковом.
Полеты по маршруту Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться два раза в неделю. Частота полетов увеличится в случае улучшения эпидположения в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, решение было принято недавно во время рабочего визита представителей Wizz Air.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Грузии в девять европейских стран (14 направлений).
Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров в кутаисском аэропорту.
Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. До последнего времени из Кутаиси было четыре прямых рейса в Польшу – Варшава, Гданьск, Вроцлав и Катовице.
Команда Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования»
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые пройдут 17–19 сентября.
Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" – они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.
На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий.
По Ленинградскому округу Москвы сторонники Навального советуют голосовать за самовыдвиженку Анастасию Брюханову, по Центральному – за Сергея Митрохина из "Яблока". Среди кандидатов, поддержанных в Санкт-Петербурге, – Борис Вишневский из "Яблока" и Оксана Дмитриева (Партия Роста), но есть, например, и представители "Справедливой России – за правду".
Сторонники Навального предложили кандидатов по всем 225 одномандатным округам, в том числе и в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Там они советуют голосовать за четырёх кандидатов от партий "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия – за правду".
На момент написания новости в списке "Умного голосования" было 137 кандидатов от КПРФ, 48 кандидатов от "Справедливой России - за правду", 20 от ЛДПР, 10 представителей партии "Яблоко", 5 кандидатов от партии "Новые люди", двое представителей партии "Зелёные", по одному от "Партии Роста" и "Коммунистов России" и один самовыдвиженец.
Сегодня же свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от "Единой России", но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу и самовыдвиженец Олег Леонов – по Центральному.
- Российские власти блокируют информационные ресурсы, связанные с командой Навального, в том числе сайт "Умного голосования". Роскомнадзор связывает его с Фондом борьбы с коррупцией, который признан российскими властями "иноагентом", а также экстремистской организацией. Её деятельность запрещена.
- Роскомнадзор обращался к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple и Cisco, с требованием не предоставлять "Умному голосованию" средства для обхода блокировки. 14 сентября Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приходила в московский офис Google. Ведомство намерено добиться исключения сайта "Умное голосование" из поисковой выдачи. Ранее арбитражный суд Москвы запретил Google, а также "Яндексу" отображать словосочетание "Умное голосование" в поисковиках. Позднее стало известно, что "Яндекс" ссылку на проект Навального удалил.
В правительстве талибов в Афганистане возник конфликт
В движении "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившем власть в Афганистане, возник конфликт. Замглавы правительства талибов и сооснователь движения Абдул Гани Барадар исчез. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники среди высокопоставленных талибов. Они утверждают, что Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани, отвечающим за политику в отношении беженцев.
Спор, как утверждают собеседники Би-би-си, возник на одном из заседаний талибов и перерос в перепалку. Источники рассказали, что причиной конфликта стало недовольство Барадара структурой правительства талибов.
Настоящий источник разногласий – спор о том, кого считать главным в победе "Талибана", пишет Би-би-си. Барадар, который подписывал соглашение в Дохе о выводе войск США, считает, что победила дипломатия. Хаккани, представитель группировки "Сети Хаккани" (признана в России террористической и запрещена), полагает, что успех талибам обеспечили вооружённые формирования.
После конфликта Барадар покинул Кабул и уехал в Кандагар, утверждают источники. Официальный представитель талибов сказал, что Барадар встречается с верховным лидером, но позднее сообщил Би-би-си, что тот устал и ему нужен отдых.
Ранее в соцсетях и индийских СМИ появилась информация о том, что Барадар получил тяжёлое ранение и погиб в результате конфликта между группировками талибов. 13 сентября "Талибан" распространил аудиозапись, в которой якобы Барадар отверг сообщения о своей гибели.
Официального подтверждения всех этих сообщений нет. Многие афганцы не верят заявлениям талибов. Например, в 2015 году исламисты признали, что более двух лет скрывали гибель основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имени распространялись официальные заявления.
- 15 августа талибы захватили Кабул и приступили к формированию своего правительства. В него, вопреки обещаниям, вошли только мужчины. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
- Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов. Они уже запретили женщинам заниматься спортом и ввели раздельное обучение в университетах.
Саакашвили предполагает, что Гахария имеет тесные связи с Москвой
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подозревает, что экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария имеет тесные связи с Москвой. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook-аккаунте.
«Российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов. Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ. Раньше там была грузинская доля, но, по указанию ФСБ, при Иванишвили эта грузинская доля была полностью выкуплена подконтрольными России бизнесменами из Москвы», – написал экс-президент в соцсети, не уточняя, о каком списке идет речь и как его использует партия «За Грузию».
Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».
Три человека погибли в результате ДТП в Самтредиа
В городе Самтредиа (регион Имерети) сегодня произошла авария, в которой погибли три человека.
По данным МВД Грузии, в первой половине дня столкнулись легковой автомобиль и такси.
На месте происшествия работает полиция. МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП, пишет агентство «Новости-Грузия».
Депутаты югоосетинского парламента ушли на каникулы
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли решение уйти на парламентские каникулы с 15 сентября по 25 октября.
Как пишет агентство «Рес», заседание сессии прошло под председательством первого вице-спикера парламента Петра Гассиева.
Перед каникулами депутаты одобрили ряд поправок в бюджет 2021 года по выплатам госслужащим. Также были внесены изменения в две статьи Налогового кодекса.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Ранее вопрос поднимался в середине августа. Тогда отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до получения ответов на их запросы от министерств по разным вопросам.
Петр Гассиев отметил, что депутаты по необходимости будут продолжать исполнять свои обязанности и встречаться с избирателями, «если понадобится, то соберутся и на заседание».
Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнер»
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая в парламенте, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране появятся российские наёмники из частной военной компании "Вагнер".
По словам главы МИД Франции, это совершенно несовместимо с присутствием французских военных в Мали.
По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" для обучения малийской армии. В свою очередь, власти в Бамако признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.
В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные джихадистами районы. По словам Макрона, в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- В августе в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
На Фарерах в ходе традиционной охоты убили более 1400 дельфинов
На Фарерских островах во время традиционной охоты убили более 1400 атлантических белобоких дельфинов. Об этом сообщает Би-би-си. Охотники на скоростных катерах и гидроциклах загнали животных на мелководье и убили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям.
На Фарерских островах уже сотни лет существует традиция гриндадрапа — охоты на китообразных, в которой могут участвовать представители местных общин. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.
Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за её запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Её масштабы и жестокость убийства - раненые дельфины, выброшенные на берег, медленно и мучительно умирали - шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерскими СМИ, 50 процентов респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить.
В Sea Shepherd допускают, что охота 12 сентября стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире.
Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию имени Сахарова
Группа "Обновление Европы" в Европейском парламенте 14 сентября выдвинула Алексея Навального кандидатом на звание лауреата Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова.
На сайте группы "Обновление Европы" отмечается, что российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции получил международную известность, организуя крупные общественные акции, участвуя в политической борьбе за реформы и против президента Владимира Путина и путинского правительства. Алексея Навального называют человеком, которого боится Путин, отмечается в публикации, посвящённой российскому оппозиционеру.
Участник группы "Обновление Европы", член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Алексей Навальный борется за всё то, на чём настаивает Европейский союз: за демократию и верховенство права, за правду и свободу. Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни. По словам Верхофстадта, Навального поддерживают многие граждане России, которые опасаются высказывать свою позицию и нуждаются в поддержке со стороны Европейского союза".
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Абхазский омбудсмен призвала к незамедлительному расследованию по факту смерти Анри Атейба
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл прокомментировала смерть 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. Шакрыл призывает органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством.
В письме на имя генпрокурора Адгура Агрба омбудсмен указывает, что «основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», а промедление в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления недопустимо.
«В соответствии с международно-признанными принципами эффективного расследования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государство обязано обеспечить оперативное и эффективное расследование. Для этого, как отмечается в Приложении к резолюции 55/89 Генеральной Ассамблеей ООН от 4 декабря 2000 года, "лица, проводящие расследование, должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они работают, должны быть компетентными и беспристрастными. Методы, используемые при проведении таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы предавать гласности"», – отмечает Шакрыл.
Омбудсмен считает, что результаты проведённого расследования необходимо предоставить общественности. Она также напоминает о том, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я выражаю надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов, виновные в смерти А. Атейба и других аналогичных фактах применения насилия, имевших место в местах принудительного содержания, понесут наказание. Вместе с тем я обращаюсь к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов», – отмечается в письме Асиды Шакрыл.
Накануне абхазский сегмент соцсетей всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабурхва Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала, что его довели до суицида во время пребывания в КПЗ.
Атейба умер на территории, контролируемой властями Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти.
В Грузии от коронавируса скончались еще 60 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 60 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8347.
За сутки в стране выявили 2515 новых случаев коронавируса. Накануне провели 32 207 тестов: PCR-тестов – 12 866, экспресс–тестов на антиген – 19 341.
Выздоровели еще 2829 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 587 551, выздоровевших – 551 780.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,81%, за последние 14 дней составляет 7,61%, за неделю – 7,32%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 24 941 человек, всего в Грузии использовано 1 561 228 вакцин.
Новая книга: генерал Милли опасался, что Трамп может начать войну
Самый высокопоставленный американский военный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли опасался, что в последние дни президентства Дональд Трамп может прибегнуть к военной акции, включая использование ядерного оружия и принял меры, чтобы предотвратить такой поворот событий. Это утверждают авторы новой книги "Опасность" журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.
Согласно американским СМИ, опубликовавшим во вторник выдержки из книги, 8 января Милли созвал на секретное совещание высших руководителей Пентагона, на котором он потребовал от них не выполнять приказов о начале боевых действий без согласования с ним, то есть действовать строго согласно протоколу. Милли якобы был обеспокоен тем, что Трамп "соорудил свою альтернативную реальность с бесконечными заговорами, связанными с выборами". Он начал действовать после звонка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая спросила его что можно ли что-то сделать, чтобы не позволить "нестабильному президенту" начать военный конфликт или нанести ядерный удар.
Если верить авторам книги, генерал Милли также позвонил главе Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генералу Ли Цзочэну, который был обеспокоен ситуацией в Вашингтоне после атаки на Капитолий 6 января и заверил его, что ситуация находится под контролем. Это был второй разговор американского и китайского военных лидеров. Первый телефонный разговор состоялся 30 октября прошлого года. Тогда генерал Милли получил разведданые о том, что китайские военные считают, что США могут использовать учения в Южно-китайском море как предлог для нанесения удара по Китаю и он объяснил китайскому визави, что США не намерены бить по Китаю. Мало того, он пообещал предупредить китайского генерала заранее, если США решат нанести удар.
В ответ на публикации бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что если данные, приведенные в книге соответствуют истине, то генерал Милли заслуживает предания суду за измену, поскольку он вступил в контакт с китайской стороной за спиной президента и пообещал предупредить о возможной атаке.
Вудворд и Коста говорят, что они взяли более двухсот интервью во время работы над книгой о последних дня пребывания Дональда Трампа в Белом дом. Имена этих людей впрочем не приводятся. В книге приводятся выдержки из секретных документов. Боб Вудворд - автор нескольких книг о разных президентах. Он известен своими обширными связями в американском политическом истэблишменте.
Москва и Сухуми обсуждают делимитацию и демаркацию де-факто границы
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Российской Федерации. Как заявляют в оппозиционном Абхазском народном движении (АНД), стороны должны обсудить вопрос делимитации и демаркации де-факто границ между Абхазией и Россией.
«В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства. Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», – сказано в обращении АНД.
В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Грузинские власти село Аибга называют «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
В Абхазии выявлено 138 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 502 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 138 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 пациентов. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 58 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Лидер «Лело» требует объяснений от Гахария касательно фактов прослушки
Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе обращается в прокуратуру Грузии с просьбой прекратить т.н. «дело об отмывании денег» и опросить его в связи с незаконным прослушиванием и записью телефонного разговора между ним и митрополитом Теодором, сообщает «Нетгазети».
«Я, Мамука Хазарадзе, подтверждаю, что распространенная информация о разговоре с преподобным Теодором соответствует действительности. Подтверждаю аутентичность текста. Это наглядно доказывает, что тогда был незаконно подслушан мой разговор, как представителя бизнеса, с высокопоставленным священнослужителем», - сказал Хазарадзе.
Предположительно, в просочившиеся из СГБ материалах говорится о том, что Мамука Хазарадзе проинформировал епископа о встрече с патриархом, в ходе которой он поговорил с Илией Вторым о недавних нападках на TBC Bank. В документе говорится, что, по словам Хазарадзе, «определенные лица убеждают «вышестоящего» в его политических амбициях, что не соответствует действительности, и было бы лучше, если бы кто-то его успокоил».
Согласно документу, Хазарадзе просит епископа ввести в курс дела «вышестоящего» [Иванишвили], на что священнослужитель отвечает, что постарается передать эту историю адресату.
«Грузинская мечта» пришла на смену предыдущему правительству и тотально внедрила мерзкую систему подслушивания и наблюдения. С помощью этой системы они запугивают, шантажируют людей и, таким образом, хотят укрепить и сохранить свою власть. Власть в эти годы старательно продвигала имидж защитника Православной церкви, вела политическую кампанию и осуждала всех остальных, представляя как антицерковные силы. Как видно из распространенной информации, правительство «Грузинской мечты» подслушивает и следит за представителями церкви - высшими иерархами и другими представителями духовенства. В этом случае они не только шантажируют и дискредитируют людей, но и грубо нарушают Конституцию, когда таким грязным и незаконным образом вмешиваются во внутренние дела церкви и используют все это в своих политических целях», - сказал Мамука Хазарадзе.
По мнению лидера «Лело», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен перестать говорить о зверствах, совершенных при предыдущем правительстве, и рассказать общественности, как он лично взял на себя управление «порочной системой незаконного наблюдения в 2012 году в качестве министра внутренних дел, а затем в качестве премьер-министра».
Кроме того, Хазарадзе считает, что экс-премьер страны Георгий Гахария должен перестать «бросать пепел в глаза общественности» и объяснить, на каком основании, в тот период, когда он был министром внутренних дел, и с какой целью проводилась прослушка разговоров преподобного Теодора и тысячи других граждан.
Близкие автора закона об иноагентах владеют недвижимостью на 420 млн рублей
На гражданскую жену, сына и других родственников главы администрации президента Башкортостана и кандидата в Госдуму от «Единой России» Александра Сидякина записано недвижимости почти на 420 миллионов рублей, утверждается в новом расследовании команды Алексея Навального.
Речь идет об элитном жилье в Москве и Подмосковье. Так, сын Сидякина владеет апартаментами в жилом комплексе в Хамовниках стоимостью около 154 миллионов рублей, а на гражданскую жену чиновника, Ксению Швыреву, записан коттедж в черте Москвы, стоимость которого команда Навального оценила в 215 миллионов.
Кроме того, Швырева является совладелицей двух фирм – «Первая лифтовая компания» и «Проектсервис». Как только Александр Сидякин получил должность главы администрации президента Башкортостана, эти компании стали выигрывать тендеры на обслуживание и замену лифтов в республике. В этом году, как утверждается в расследовании команды Навального, фирмы Швыревой получили госконтрактов на 1,2 миллиарда рублей.
Отдельно в расследовании отмечается, что Сидякин был одним из разработчиков законов об иноагентах и об уголовном наказании за неоднократное нарушение правил проведения митингов – так называемой «дадинской статьи». На предстоящих выборах в Госдуму Сидякин внесен в региональной список «Единой России» под вторым номером.
Число экстремально жарких дней на Земле за полвека выросло вдвое
Количество чрезвычайно жарких дней на планете, когда столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, удвоилось с 1980-х годов. В течение последнего десятилетия такая жара в совокупности держалась почти месяц ежегодно, тогда как в предшествующие 30 лет этот показатель был равен примерно двум неделям. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на собственное исследование.
Анализ показал и рост в этот период максимальных температур: они повысились на полградуса по сравнению с долгосрочным средним значением с 1980 по 2009 годы. Где-то повышение было еще больше: на один градус выросли среднегодовые температуры в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии, а в Арктике и на Ближнем Востоке – более чем на два градуса.
Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с «тепловым стрессом» столкнутся более миллиарда человек – вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой, говорится в недавнем исследовании американского Университета Рутгерса. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем, говорится в публикации британского издания.
Замглавы Института изменения окружающей среды Оксфордского университета доктор Фридерике Отто уверен, что такая динамика стала следствием бесконтрольного »сжигания ископаемого топлива».
В прежние времена случаи, когда температура поднималась до 50 градусов по Цельсию, происходили преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива, однако недавно аналогичные уровни были зафиксированы в Италии и Канаде. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что география жары будет расширяться, и единственный способ остановить это – немедленно сократить промышленные выбросы.
В мае страны «Большой семерки» – крупнейших экономик мира – договорились в ближайшие годы прекратить государственное финансирование проектов, связанных с добычей традиционных энергоресурсов, а к 2050 году страны G7 решили практически полностью отказаться от использования нефти, газа и угля. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
Журналисты утверждают, что установили владельцев груза селитры в Бейруте
Спустя более года после мощного взрыва в порту Бейрута, ставшего причиной гибели десятков людей и значительных разрушений в ливанской столице, одним из главных остаётся вопрос принадлежности аммиачной селитры, сдетонировавшей на портовом складе.
Об этом говорится в расследовании международного журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишут авторы публикации, им удалось подтвердить изначальное предположение, что зарегистрированная в Лондоне компании Savaro Ltd, которая оформила перевозку более двух с половиной тысяч тонн селитры на судне Rhosus, действительно связана с украинским бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем. О нём говорится, среди прочего, что как минимум с 2001-го года основанные при его участии компании занимались продажей удобрений, оборудованием для металлургии, а также программным обеспечением и веб-дизайном.
Сам Владимир Верноболь ранее отрицал какую-либо связь с грузом, который в 2013 году перевозили из Грузии в Мозамбик, но на пути в пункт назначения конфисковали в порту Бейрута. Это был связано с техническими проблемами на судне Rhosus и долгами за услуги порта.
Изучив документы, журналисты пришли к выводу, что компания Savaro Ltd являлась частью более крупной, с центром в Днепре, бизнес-сети, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. Выяснить, кто именно владеет Savaro Ltd оказалось непросто, правда была сокрыта за номинальными директорами и акционерами ряда офшорных фирм. География этой бизнес-структуры охватывает наряду с Украиной Англию, Шотландию, Карибский регион, США и южную часть Тихого океана, следует из расследования.
Столь запутанная структура свидетельствует о сложных методах, которые используются в международных перевозках, и, по мнению экспертов, часто связаны со стремлением избежать ответственности или способствовать сомнительным деловым практикам, подчёркивают в OCCRP.
Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года называют одним из самых крупных неядерных взрывов в истории. Погибли свыше 200 человек, более 300 тысяч – лишились крова. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. Взрывоопасный материал долгое время хранился в порту без должных мер безопасности.
В прошлом месяце адвокаты подали иск против компании Savaro Ltd в суд в Лондоне. Они выступают, в том числе, от имени семей погибших. Защитники подчёркивают, что владельцы груза должны понести часть ответственности за трагедию, так как с их стороны не было принято должных мер для извлечения опасных материалов.
В заявлении, адресованном журналистам, упомянутые в их расследовании украинские структуры отрицают причастность к партии груза, который перевозило судно Rhosus. Британский адвокат Savaro Ричард Слэйд на просьбу о комментарии не ответил.
Архивный видеосюжет Радио Свобода:
В Тбилиси возмущены полным переводом школ Гальского района на русский язык
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия школьникам окончательно запретили учиться на грузинском языке. Об этом заявляют в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. В Тбилиси возмущены данным фактом и заявляют об ущемлении прав детей.
«Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Её цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения», – сказано в заявлении.
В аппарате госминистра указывают, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. В ведомстве говорят, что обсудят данный вопрос с международными партнерами Грузии, в том числе в рамках очередного раунда Женевских дискуссий, запланированного на 12-13 октября.
«Грузинская сторона не пожалеет усилий и будет использовать все имеющиеся рычаги, чтобы защитить право жителей оккупированных регионов получать образование на родном языке», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что школы Гальского района поэтапно переходили на русский язык. Сейчас обучение на грузинском запретили во всех классах. По информации СМИ, отныне грузинский язык и литература будут представлены в школах Гальского района как иностранные.
Московский суд оштрафовал Twitter, Facebook и Telegram на миллионы рублей
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter и мессенджер Telegram за неудаление запрещенного в России контента. Корпорации должны будут выплатить 5 и 9 миллионов рублей соответственно. Кроме того, компанию Facebook обязали выплатить 21 миллион рублей по пяти административным протоколам, которые также касались блокировки информации.
Это не первые штрафы, которые получили крупнейшие мировые IT-компании от российских властей. Так общая сумма штрафов Facebook превысила 90 миллионов рублей, Twitter должен заплатить более 45 миллионов рублей, а Telegram 35 миллионов.
Все компании были признаны виновными в административном правонарушении по статье "неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России". Миллионные штрафы по этому закону также получали Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp. Составлением протоколов и отслеживанием деятельности соцсетей занимается Роскомнадзор. Именно это ведомство ранее направляло запросы в корпорации с требованием удалить контент пользователей. В частности, власти требовали блокировать призывы к участию в протестах. В Роскомнадзоре утверждают, что выявили более 2,5 тысяч материалов с анонсами акций.
В феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный властями страны контент. Если компании не могут дать оценку материалам, они должны отправить их в течение суток в Роскомнадзор. В рамках этого закона ведомство также требовало от видеохостинга YouTube удалить ролики об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Корпорация это делать отказалась.
Умер генерал Казанцев. Он командовал войсками во Второй чеченской войне
В возрасте 75 лет умер генерал Виктор Казанцев. В начале Второй чеченской войны в 1999-2000 годах он командовал объединённой группировкой российских войск на Северном Кавказе. О смерти Казанцева сообщает РБК. Генерал скончался после продолжительной болезни, другие подробности не известны.
С 17 августа 1999 года до апреля 2000 года Казанцев возглавлял группировку войск, которая вела бои в Дагестане и Чечне с вооружёнными отрядами чеченских сепаратистов и джихадистов (в официальной российской терминологии - контртеррористическая операция). Российские войска тогда одержали победу над отрядами Шамиля Басаева в Дагестане, а затем генерал осуществлял общее руководство операцией по штурму Грозного. Тогдашний президент Борис Ельцин в 1999 году присвоил Казанцеву звание героя России. При этом в отношении Казанцева расследовалось уголовное дело в связи с гибелью бойцов Армавирского спецназа в Дагестане - в том числе в результате ударов российской авиации. Впоследствии дело закрыли.
В мае 2000 года, после завершения активных боевых действий в Чечне (партизанская война в регионе продолжалась ещё несколько лет), Казанцев был назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Южном федеральном округе, он продолжил курировать Чечню и другие регионы Северного Кавказа. В 2004 году его уволили с этой должности, после чего его карьера завершилась.
СГБ Грузии прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии впервые прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей. В ведомстве говорят, что готовы сотрудничать с прокуратурой в ходе начатого следственным ведомством расследования.
«Как известно, прокуратура Грузии начала расследование по факту нарушения тайны частной коммуникации по частям 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Служба государственной безопасности Грузии готова тесно сотрудничать с прокуратурой Грузии на всех этапах расследования. В объективных интересах ведомства провести всестороннее и тщательное расследование, чтобы ответить на все вопросы.
В то же время Служба государственной безопасности призывает СМИ и политически заинтересованных лиц воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования, поскольку воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц, достоинство сотрудников службы безопасности и службы в целом, понижает доверие к правоохранительным органам и наносит серьезный ущерб системе государственной безопасности», – говорится в заявлении СГБ.
Накануне оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей. Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.
В прокуратуре Грузии сегодня заявили, что расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии - «нарушение тайны частной коммуникации».
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