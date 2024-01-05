Кадыров призвал США снять санкции в обмен на украинских военнопленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в республику бывшего американского военного, ныне комментатора прокремлевских российских СМИ Скотта Риттера передал ему список украинских военнопленных, находящихся в Чечне, и заявил, что готов выдать их в обмен на снятие санкций США со своих родственников. Об этом в пятницу сообщили российские государственные агентства.

Глава республики рассказал о своем предложении на построении сотрудников силовых структур в Грозном – там же показали видеообращение, в котором люди, представленные как пленные, просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» с приближенных Кадырова в обмен на 20 украинских военнослужащих, «которых забрали в Донецке и Луганске». Глава Чечни заявил, что готов освободить пленных, если США «снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей и лошадей», сообщает Кавказ.Реалии.

В телеграм-канале Кадырова опубликовано сообщение об итогах визита в Грозный Риттера, известного, как отмечает глава Чечни, «своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны». При этом в посте не сообщается, что Кадыров передал Риттеру список пленных.