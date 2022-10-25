Кадыров призвал стирать города Украины с лица земли в ответ на обстрелы

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «слабыми» ответы российской армии на обстрелы того, что он считает российской территорией, и призвал стирать украинские города с лица земли. Об этом он говорил в длинном и сумбурном голосовом сообщении в своем телеграм-канале.

«Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. Не надо смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения», – сказал Кадыров.

Он также несколько раз настоял на том, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину нужно называть войной, а не «спецоперацией», как того требует Роскомнадзор, так как боевые действия идут уже на «нашей земле».

Кадыров также возмущался, что среди народов Северного Кавказа недостаточно добровольцев. По его словам, кавказцы должны выстраиваться в очереди в военкоматы, потому что «нас это больше всех касается». Он сказал, что из 1,6 миллиона чеченцев 300-400 тысяч человек должны пойти на фронт.

Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет.

«У Европы нет сил, что они, своих элгэбэтэшников отправят воевать с нами?» – добавил он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его несовершеннолетние сыновья – 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам – участвуют в полномасштабной войне в Украине. По словам главы Чечни, они вели там «активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков».