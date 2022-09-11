Кадыров раскритиковал российское командование и пообещал вернуть оставленные города

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение с комментариями по поводу отступления российской армии в Харьковской области, пишет Кавказ.Реалии.

Политик отметил, что оставление российскими войсками Изюма, Купянска и Балаклеи «абсолютно ничего не значит» и пообещал, что эти города будут возвращены.

«Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще десять тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы и вы увидите конкретные результаты», - сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки», но «сделает соответствующие выводы». При этом он пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».

«Ситуация очень интересная. Даже, я сказал бы, прямо офигенная ситуация, - добавил Кадыров. - То, что отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс».