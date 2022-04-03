Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина за его комментарии 

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал «патриотом».

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», - написал Кадыров, добавив, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая» и «надо с этим что-то делать».

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую «специальную военную операцию» российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и «пятую колонну». «Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом, по мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных – вот это враги государства, и с ними мы будем бороться».