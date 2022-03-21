Кадыров сообщил о якобы прибывших в Украину добровольцах из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии нового батальона из добровольцев из республики на территорию Украины для участия в военных действиях в составе российской армии. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает портал Кавказ.Реалии.

«Новоприбывших встретил мой дорогой БРАТ Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ от Чечни –ред.)», – написал Кадыров. По его словам, добровольцы выразили «неукротимое желание сражаться бок о бок со своими братьями в интересах нашей Родины».

В первые дни войны об отправке военных из Чечни однозначного сообщения от властей не было. Позже Кадыров начал серию ежедневных публикаций с чеченскими силовиками, а также частыми призывами к эскалации конфликта. Чиновник выступал с угрозами в адрес защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что 4 марта из Беларуси прибыл отряд из Чечни численностью 1200 человек. В его состав вошли военные батальона «Север», «Юг» и ОМОН «Ахмат-Грозный». Руководил этой группой Даниил Мартынов, помощник главы республики по силовому блоку.

Украинские спецслужбы заявили о гибели сотен военных из Чечни, участвовавших во вторжении российской армии в страну. Также вооруженные силы Украины опровергли заявления Кадырова о взятии города Рубежное в Луганской области.

О численности отправленных в Украину добровольцах никакой информации на данный момент нет. Также неизвестно, каким уровнем военной подготовки обладают добровольцы и каким образом их набирали в отряды.

Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль использует образ «бесстрашных кадыровцев» как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.

Воюющие на стороне украинской армии чеченские добровольцы из числа сторонников непризнанной Ичкерии указывают, что в условиях, когда Россия применяет авиацию, артиллерию и даже морской флот, кадыровцы не могут быть определяющей силой в конфликте.