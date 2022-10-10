Кадыров теперь «на 100 процентов доволен» ходом войны

Ряд российских деятелей, в последнее время призывавших вести более активные военные действия против Украины, выразили удовлетворение массированными ракетными ударами, которые утром в понедельник наносятся по стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что он теперь "на сто процентов доволен" проведением так называемой специальной военной операции. Он также обрушился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского и призвал его бежать на Запад.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал нанесение ударов по Украине "хорошими новостями". По его мнению, "подходы к проведению специальной военной операции изменены". Аксёнов выразил надежду, что "темпы операции сбавляться не будут".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала удары "ответочкой", предположив, что "красной линией" для российских властей был Крымский мост, частично разрушенный при взрыве 8 октября. Российские власти обвинили в нём Украину.

Власти Украины заявили, что в результате ракетных ударов в стране повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. В ряде регионов есть перебои с электричеством, водоснабжением и связью. В результате российских ударов есть погибшие и раненые.

Минобороны России официально не комментировало удары. По данным властей Украины, главной их целью стали энергетические объекты.