Кадыров заявил, что у Чечни никогда не было независимости

Чеченские народные герои, в частности шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Таймин Биболат, Адин Сурхо стремились создать Чечню в сегодняшнем ее виде, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Своим видением истории он поделился на последнем расширенном совещании в правительстве.

"Эта республика принадлежит нам и больше никому. За что мы всегда боролись, начиная со времен шейха Мансура? Мы боролись за возможность соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца. Если взять наших народных героев и посудить, что они делали и чего добивались, то ясно, что они боролись за свободу, которую мы сегодня имеем", - сказал Кадыров.

По мнению чиновника, у чеченцев никогда не было своего государства.

"У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошёл до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался", - заявил глава Чечни.

Как считает региональный руководитель, сегодня "Всевышний ответил на надежды этих людей и подарил нам победу". А чтобы сохранить эту победу "надо просто идти по пути Ахмата Кадырова и ничего больше не придумывать".​