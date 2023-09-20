Кадыров заявил, что жив и здоров, а в ЦКБ лежит его дядя

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал распространяемую в ряде СМИ информацию о его тяжелой болезни и нахождении на лечении в Москве в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», - написал Кадыров.

Вместе с тем глава Чечни подтвердил, что посещал ЦКБ в ходе «рабочей командировки в Москву», но делал это в связи с тем, что в больнице лежит его дядя - Магомед Абдулхамидович Кадыров. «Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку», - сообщил Кадыров, опубликовав в подтверждение своим словам видео из больничной палаты. На кадрах рядом с Кадыровым стоит его ближайший соратник, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Слухи о том, что 46-летний Рамзан Кадыров серьезно болен, периодически появляются в СМИ с начала года. Ряд журналистов обращали внимание на появившуюся чрезмерную одутловатость лица руководителя Чечни, предполагая, что это может быть следствием лечения от онкологического заболевания или заболевания почек. Сам Кадыров несколько раз опровергал информацию об ухудшении состояния своего здоровья.

На прошлой неделе издание «Верстка» сообщило, что с начала сентября самолет, принадлежащий Кадырову, трижды летал в Москву, и после последнего раза в Грозный не возвращался.

В свою очередь телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, предположительно связанный с российскими правоохранительными органами, со ссылкой на свои источники сообщал, что к Центральной клинической больнице съезжаются автомобили с чеченскими номерами и что их пропускают на территорию без досмотра.

Несколько чеченских оппозиционных каналов без ссылок на источники утверждали, что Рамзан Кадыров находится в коме, а оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе написал, что Кадыров умер.