Кадыров заявил о непричастности к похищениям родных его критиков

Во время ежегодной пресс-конференции с журналистами глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности к исчезновениям родственников своих критиков. Соответствующий вопрос главе региона задала корреспондентка издания Daily Storm Анастасия Кашеварова. Вместо имени блогера Тумсо Абдурахманова, который заявлял о похищении своих родных силовиками, Кашеварова назвала его «жидкобородым европейцем».

«Если что-то есть (исчезновения людей. - Прим. Кавказ.Реалии), то мы с удовольствием будем искать. Но факт: чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. Они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого не оставлю. И они должны понимать это», - заявил Кадыров.

Глава региона предположил, что к похищениям причастен «кто-то из тех, кого они (блогеры. - Прим. ред.) оскорбили».

«Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами. Тогда, когда у них будет возможность убивать нас, второе, третье, десятое. Я не владею такой информацией, это их разговоры. Если есть доказательства, то пусть покажут», - ответил Кадыров.

Он обвинил оппозиционных блогеров «в преследовании семей чеченских силовиков за рубежом».

«Если человек работает в республике и выезжает за пределы, в особенности в Турцию, как только он отдаляется на несколько километров от семьи, сразу к нему звонок: «Сейчас мы твою семью убьем или ты говори, как мы сказали». Вот такие угрозы есть. Поэтому все должны понимать, это война. Они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, если кто-то не может справляться со своими детьми, то они должны отвечать. У нас никто не отменял кровной мести», - заявил глава Чечни.

В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.