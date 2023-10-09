Кадыров заявил о вручении Путину высшей награды Чечни

Президенту России Владимиру Путину вручена высшая награда Чечни – орден имени Ахмата Кадырова «за номером один», об этом заявил Рамзан Кадыров. Кавалером этой награды является сам глава региона, а также его мать, дочь, зять, племянник, ряд других родственников и приближенных. Ранее Кадыров призвал отменить в России президентские выборы или выдвинуть на них только одного кандидата – Владимира Путина, напоминает сайт Кавказ.Реалии.

Указ о вручении Путину ордена имени Кадырова был подписан еще в 2007 году, написал глава Чечни. «Но всё это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду», – говорится в телеграм-канале Кадырова. При этом на официальном сайте Кремля на момент публикации новости нет информации об обстоятельствах вручения Путину ордена имени Ахмата Кадырова.

Сообщение о передаче награды появилось на фоне судебного процесса над обвиняемым в сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем. Путин разрешил передать его дело в Чечню. В СИЗО Грозного Журавеля жестоко избил 15-летний сын Кадырова Адам, за что позднее получил звание Героя республики.