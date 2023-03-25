Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чечни»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне, 24 марта, впервые в публичном заявлении допустила, что миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили может до сих пор влиять на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики, пишет агентство «Новости-Грузия». Ранее Зурабишвили всегда уходила от ответа на этот вопрос.

«Статус Иванишвили сегодня очень неясен, после того как он официально покинул правительство. Этот вопрос – где принимаются основные решения, звучит извне. И я думаю, что это ощущение, или вопрос, есть и внутри в обществе», – сказала Зурабишвили в интервью ТВ «Пирвели».

По ее словам, когда возникают подобные вопросы, это само по себе плохо для политической системы, потому что население должно знать, «где находится центр ответственности, кто завтра будет отвечать за принимаемые решения и риторику».

Зурабишвили сказала, что пыталась встретиться с Иванишвили и хочет этой встречи, чтобы «внести больше ясности в грузинскую политику». «Есть много сообщений из-за рубежа, которые [Иванишвили] должен понимать и слушать, если он главный…» - добавила президент.

На вопрос ведущего, является ли Бидзина Иванишвили олигархом, президент ответила, дословно:

«Возможно, да… в том смысле, что у него есть деньги, влияние на СМИ и влияние на политику, в этом смысле. Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили. И проблема Иванишвили больше, чем олигархия. … [Это] непрозрачность этой политической системы. Нам нужно понимать и знать, где принимаются важные решения, как эти решения могут быть изменены или как на них можно повлиять».