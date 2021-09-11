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Кадырова наградили орденом «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения
На Северо-Кавказском форуме терапевтов, который проходит в Чечне, главе республике Рамзану Кадырову вручили орден «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
Награду чиновнику вручили председатель Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог Центрального федерального округа России Андрей Малявин, сообщает «Чечня сегодня».
«Сегодняшнее состояние здравоохранения региона – свидетельство того, какое большое внимание и поддержку оказывает Рамзан Кадыров сфере здравоохранения и медицинскому сообществу», – цитирует издание министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.
Этим летом Рамзан Кадыров заявил о намерении вакцинировать все взрослое население республики. Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Жители Чечни ежедневно сообщали о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.
Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы РФ, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства, медаль «Герой Отечества», орден «Честь Отечества» и звезда Героя России. Республиканский орден «Честь Отечества» также вручили его матери и жене.
- Сообщалось, что в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.
- В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те «почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода».
Другие новости дня
Каладзе отказывается от участия в дебатах, предложенных оппозиционными телеканалами
Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе отказывается от участия в дебатах, которые будут транслировать четыре телеканала - «Мтавари», «ТВ Формула», «Кавкасия» и «ТВ Пирвели», сообщает Общественный вещатель.
«Я не собираюсь приходить на эти телевидения, и этому есть свое объяснение. К сожалению, следует отметить, что я разочарован, потому что я никогда не позволял себе ничего против вас, что вы делаете против меня и моей семьи. Следовательно, я не думаю, что приду на такой телеканал, который занят клеветой, поливанием грязи и оскорблениями. Они не остановились только на мне, они перешли на мою семью. Это очень печально и обидно», - заявил Каха Каладзе.
В то же время Каладзе отметил, что готов к дебатам со всеми кандидатами в мэры Тбилиси на нейтральном телевидении, в эфире Общественного вещателя.
Геологи говорят о появлении новых трещин в оползневой зоне Вашлиджвари
Геологи говорят о появлении новых трещин на склоне возле дороги, соединяющей тбилисский район Вашлиджвари и улицу Нуцубидзе.
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе распространила сегодня в Facebook снимок оползневой зоны, снятый с дрона телеканалом «Формула».
«На склоне Мачавариани снова появились трещины! А внизу еще и центральная магистраль», - написала Годоладзе под фото.
Журналисты попросили прокомментировать данную информацию мэра Тбилиси Каху Каладзе. Он не разделяет опасений Годоладзе и заявляет, что сегодня на склоне Вашлиджвари «никаких проблем нет».
«Вы знаете, что у нас есть новая дорога, соответственно, есть три конкретных места, где была опасность оползней, и на этих местах продолжаются работы для того, чтобы после окончания проекта, передвижение по этой новой дороге было бы безопасным для всех. Это очень хороший проект, который соединит улицу Мачавариани и проспект Маршала Геловани», - заявил Каладзе.
- Автомобильная дорога в столичном районе Вашлиджвари была перекрыта почти полгода из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне, сообщает «Новости-Грузия». Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
- Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ. 26 августа автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено.
Первые лица Грузии выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября
В годовщину терактов 11 сентября, первые лица Грузии заверили, что страна продолжает стоять на страже мира и глобальной безопасности вместе с союзниками, сообщает «Новости-Грузия».
«Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше и безопаснее», - написал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook.
Министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани подчеркнул, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии.
«20 лет назад террористическая атака унесла жизни ни в чем не повинных людей, тысячи пострадали. Мы присоединяемся к американскому народу в чествовании памяти жертв и воздаем должное работе спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились», - написал Залкалиани на своей странице в Facebook.
Ранее 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности.
- 11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета, два из которых впоследствии врезались в высотные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один протаранил здание Пентагона неподалеку от американской столицы, а четвертый упал вблизи города Шанксвилла в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов.
NYT: американские военные могли ошибиться в выборе цели для удара в Кабуле
В конце августа американский дрон нанес удар по машине предполагаемого террориста-смертника в Кабуле. Как сообщали СМИ, в результате погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Журналисты The New York Times исследовали записи с камер видеонаблюдения, а также поговорили с родственниками и коллегами погибшего водителя машины – авторы расследования ставят под сомнение версию американских военных о связях убитого с ИГ и наличии в его машине бомбы («Исламское государство» признано в России террористической организацией и запрещено).
Издание сообщает, что водителем машины, по которой американские военные нанесли удар, был 43-летний Земари Ахмади. С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International.
Военные объясняли, что сочли водителя машины подозрительным из-за его передвижений в тот день – предполагалось, что он посетил убежище ИГ и загрузил в машину взрывчатые вещества. Журналисты NYT выяснили, что в день атаки Земари Ахмади возил коллег на работу и назад – по словам его коллег, это было обычным рабочим днем Ахмади. А на записях с камер видеонаблюдения авторы расследования увидели, как Ахмади с коллегой загружают в машину канистры с водой, чтобы привезти их домой. По словам коллеги погибшего, подача воды в его районе прекратилась после захвата власти «Талибаном» (признан террористической организацией в России, его деятельность запрещена), поэтому Ахмади привозил воду домой из офиса. В то утро он также отвез несколько своих коллег к талибам в полицейский участок, чтобы попросить разрешения раздать еду беженцам в близлежащем парке.
По словам военных, Ахмади и еще три человека загрузили в машину тяжелые пакеты, которые могли содержать взрывчатку. Пассажиры машины утверждают, что кроме канистр с водой в машине были только два ноутбука. Все трое пассажиров отрицают, что везли взрывчатку.
После того, как Ахмади высадил своих коллег, он направился домой – его дом находится недалеко от аэропорта. Американские военные заявили, что этот автомобиль представлял угрозу для войск в аэропорту – поэтому, когда Ахмади въехал во двор своего дома, по его машине был нанесен удар. Как сообщает NYT, в тот момент в машине находились несколько детей Ахмади и детей его братьев, которые обрадовались его возвращению и сели внутрь.
Военные США заявляли, что после нанесения удара по машине, произошел второй взрыв – предположительно, из-за наличия взрывчатки в автомобиле. Журналисты и опрошенные ими эксперты не обнаружили следов второго взрыва. Родственники Ахмади также рассказали журналистам, что до гибели он подал заявление о переселении в Соединенные Штаты в качестве беженца.
В Кахетии переработано до 73 тысяч тонн винограда – ртвели входит в активную фазу
До 73 тысяч тонн винограда переработано в Кахетии в рамках «Ртвели 2021» - это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии.
Как отмечается, за сутки в среднем сейчас перерабатывается по 8 тысяч тонн винограда, что указывает на то, что ртвели входит в активную фазу.
Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели продолжились и в других районах Кахетии.
К этому времени переработано до 43,5 тысячи тонн «ркацители», до 24 тысяч тонн винограда сорта «саперави», 2,2 тысячи тонн «кахури мцване», а также небольшие количества винограда других сортов.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило выделить 100 миллионов лари субсидий для двух сортов винограда – «ркацители» и «кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии.
В 2020 году в Грузии было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари, сообщает «Новости-Грузия».
Власти Украины готовятся экстрадировать в Грузию Мегиса Кардава
Бывший начальник департамента военной полиции МВД Грузии Мегис Кардава задержан в Украине и ожидает экстрадиции в Грузию. Об этом сообщают сегодня, 11 сентября, грузинские СМИ со ссылкой на супругу Кардава, которая на своей станице в Facebook разместила обращение мужа.
Высокопоставленный чиновник времен президентства Михаила Саакашвили говорит, что рассмотрение вопроса его экстрадиции в Грузию, начатое в 2017 году, было «ускорено решением соответствующей инстанции Украины». Сам Кардава считает это «актом политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственных границ.
«Я обращаюсь к Народному защитнику, а также к международным организациям, прошу защитить мои интересы и безопасность, чтобы не позволить российскому оккупационному режиму с помощью политического преследования по сфабрикованным делам оказать на меня физическое и психологическое давление с целью получения от меня ложных показаний», - говорится в обращении.
Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и с марта 2013 года разыскивался Интерполом. На родине его обвиняют в совершении целого ряда преступлений. Среди них пытки, организация насильственных действий сексуального характера, присвоение и растрата государственных средств, сообщает «Новости-Грузия».
На основании ходатайства прокуратуры Грузии сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кардава 1 ноября 2017 года. Он был помещен в экстрадиционное заключение, максимальный срок которого составляет один год. Тем не менее, вскоре Кардава попросил о предоставлении убежища в Украине. До окончательного вынесения решения экстрадиционное заключение ему заменили на домашний арест.
В Грузии в отношении Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Его признали виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по делу о тюремном бунте и приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. К 7 годам и 6 месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) в зарытых в землю бочках. За это он получил 9 лет тюрьмы.
Еще к 9 годам лишения свободы Кардава приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе.
Экс-глава Военной полиции приговорен также к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы по делу о пытках заключенного, чье имя не разглашается.
На сегодняшний день против Кардава возбуждены еще пять уголовных дел. Это: дело о растрате госсредств; дело о пытках Эльдара Кобалия, Кобы Маткава и Мераба Колбая; дело о пытках Малхаза Аркания; дело о пытках и незаконном лишении свободы Эльберда Коберидзе и дело о заказном убийстве грузинского генерал-майора Романа Думбадзе в Москве.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 99 пациентов с COVID-19
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 99 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 172.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Ставропольском крае 22, в Дагестане - 15, в Северной Осетии - девять, в Карачаево-Черкесии и Чечне по шесть, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Калмыкии - три, в Адыгее - один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 18 077 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 356 (79 147 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 237 (69 623)
- Дагестан + 144 (49 578)
- Чечня + 56 (21 419)
- Калмыкия + 85 (29 054)
- Кабардино-Балкария + 71 (30 562)
- Северная Осетия + 67 (21 638)
- Ингушетия + 60 (20 342)
- Адыгея + 51 (18 676)
- Карачаево-Черкесия + 45 (24 545)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 364 584 случая COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 11 сентября, выявлено 7 121 516 заболевших коронавирусом.
Лавров: НАТО не следовало разбрасываться словами о членстве Грузии и Украины
«Североатлантическому альянсу еще в 2008 году не надо было разбрасываться словами о членстве Грузии и Украины. В НАТО сейчас прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективная затея», - такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает ТАСС.
Лавров отметил, что принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году заявление НАТО, судя по всему, «плохо подействовало» на занимающего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили: «Это его немножко так подкосило в психологическом плане, создало иллюзию того, что НАТО теперь будет за него воевать, отвоевывать земли, которые он угнетал».
«Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, оно сейчас, по-моему, так же вот дошло до киевских руководителей, они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они уже давно созрели, что они перезрели от членства в НАТО, и это, понимаете, будоражит умы. У них швах полный с экономикой, социалкой, с тарифами. Такая вот риторика воинственная, – и что мы в Европе, мы вообще лидеры Европы, надо в НАТО, уже давно пересидели в этом предбаннике – она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости», - заявил глава МИД РФ.
«Но наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами», - добавил Лавров.
- Напомним: в ходе саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года было принято политическое заявление о том, что Грузия и Украина со временем непременно станут членами Североатлантического альянса. При этом ни Тбилиси, ни Киеву тогда не был предоставлен План действий по членству (ПДЧ, MAP). Впоследствии на всех саммитах НАТО отмечалось, что решение бухарестского форума остается в силе.
Коронавирус в Грузии: 2 533 новых случая заражения, скончались 57 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 533 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,37%, за последние две недели – 8,09%, а за последнюю неделю – 7,5%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 579 031.
Более 36% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 924. В Имерети выявили 422 случая заражения, в Кахетии – 244, в Самегрело и Земо Сванети – 243, в Аджарии – 177, в Квемо Картли – 168, в Шида Картли – 150, в Мцхета-Мтианети – 77, в Самцхе-Джавахети – 55, в Гурии – 54, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.
От ковида умерли еще 57 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 146.
Выздоровели 1 762 человека, их общее число выросло до 536 321.
На данный момент в Грузии 34 538 активных случаев коронавируса. Из них 6 214 пациентов (около 18%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 488 пациентов тяжелое, 374 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 918 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 24 291 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – более 36,3 тысячи.
Бибилов и Козак обсудили вопросы экономического развития Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак провели в Москве рабочее совещание.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского президента, в нем также приняли участие премьер Геннадий Бекоев, министр экономики Дзамболат Тадтаев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев, представители Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства РФ, сообщает информагентство «Рес».
«Были обсуждены вопросы экономического развития. Принято решение о разработке программы экономического развития Республики Южная Осетия», - отмечает пресс-служба.
Кроме того, в ходе встречи было достигнуто понимание о необходимости повышения заработной платы югоосетинским военнослужащим.
Саломе Зурабишвили: 20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на 20-ю годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США, сообщает Общественный вещатель.
«20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир. Двадцать лет назад международное сообщество объединилось в борьбе за безопасность. Грузия внесла свой вклад и продолжает это делать. Глобальным ответом на зло в наше время была солидарность, урок, который мы не должны забывать», - написала Зурабишвили в Twitter.
Двадцать лет назад, утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов-смертников, захватили четыре пассажирских самолета и совершили крупнейший в истории террористический акт, жертвами которого стали около 3 тысяч человек.
Два самолета, один за другим, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, в пригороде Вашингтона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались оказать сопротивление террористам - самолет разбился в поле в штате Пенсильвания.
Четыре телекомпании предложили основным кандидатам в мэры Тбилиси дебаты в прямом эфире
Грузинские оппозиционные телекомпании приглашают на дебаты трех основных претендентов на пост мэра Тбилиси – Каху Каладзе, который повторно баллотируется на пост от правящей «Грузинской мечты», председателя «Единого национального движения» Нику Мелия и экс-премьера Георгия Гахария, создавшего собственную оппозиционную партию «За Грузию».
Согласно последним опросам общественного мнения, Каладзе, Гахария и Мелия значительно обгоняют по уровню поддержки других кандидатов в мэры Тбилиси. «Формула», «Мтавари архи», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» публично обратились к ним, предложив провести дебаты в прямом эфире 28 сентября в 22:00, сообщает «Новости-Грузия».
2 сентября Гахария сам вызвал на дебаты Каладзе и Мелия. Действующий мэр Тбилиси отказался от подобного формата. Каладзе заявил, что хотел бы провести предвыборные дискуссии и с другими кандидатами – «как в нормальных, цивилизованных странах».
- Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.
Сегодня в мире вспоминают тысячи жертв теракта в США 11 сентября 2001
Двадцать лет назад, утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов-смертников, захватили четыре пассажирских самолета и совершили крупнейший в истории террористический акт. Его жертвами стали около 3 тысяч человек.
Два самолета, один за другим, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, в пригороде Вашингтона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались оказать сопротивление террористам - самолет разбился в поле в штате Пенсильвания.
Самые страшные события того дня произошли в течение 102 минут.
В ответ на теракт Соединенные Штаты и их британские союзники начали 7 октября 2001 года операцию «Несокрушимая свобода». Целью операции было свержение режима талибов и разгром террористических организаций, прежде всего «Аль-Каиды», осуществившей сентябрьское нападение на США.
Спустя почти 20 лет, 31 августа 2021 года официально завершился вывод всех американских боевых частей с территории Афганистана. Министерство обороны США заявило, что за годы войны в Афганистане погибли 2325 американских военных.
В субботу, 11 сентября, президент США Джо Байден посетит три памятных места. Это Нью-Йорк, где самолет авиакомпании American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра, а 17 минут спустя самолет United Airlines врезался в южную башню. Затем президент посетит Пентагон, где - через полчаса после нью-йоркских нападений - третий самолет врезался в здание Министерства обороны. Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетят также мемориал на поле в Шанксвилле, штат Пенсильвания, где разбился четвертый самолет, захваченный террористами.
Сегодня, в субботу 11 сентября, все крупнейшие мировые медиа посвящают теме «9/11» свои репортажи, документальные фильмы и аналитику.
Слушайте подкаст Екатерины Голенковой «После 9/11» - о том, как трагические события 11 сентября до сих пор влияют на жизнь каждого из нас
Бойцы «Талибана» убили брата бывшего вице-президента Афганистана
Бойцы движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.
Племянник Рохулла Салеха подтвердил агентству Reuters, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.
По данным издания India Today, Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула. Издание Hindustan Times пишет, что Рохуллу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджшера в Кабул.
- Движение «Талибан» уже дважды объявляло о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления талибам, которые воюют под предводительством Ахмада Масуда, отвергали эти утверждения.
- 15 августа радикальное движение «Талибан» без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы.
- «Талибан» владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.
В Абхазии выявлено 110 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 366 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 40 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 9 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 57 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 030 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21 780 человек.
В Раде огласили итоги расследования по делу бойцов «ЧВК Вагнера»
Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с бойцами «ЧВК Вагнера» в Украине не было, заявила на брифинге председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.
Она объяснила, что не использует термин «спецоперация», потому что, согласно новому закону, это «специальное мероприятие». Его планировали в июле 2020 года.
«Было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки (ГУР) по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ», – сказала Безуглая.
По ее словам, в 2018 году в рамках этой работы был открыт новый этап, а именно «изучение вопроса ЧВК и причастных к ним лиц, которые участвуют в вооруженной агрессии на востоке Украины». Был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР вели собеседования, чтобы выяснить, как работают ЧВК и кто в них участвует. Этот этап завершился 6 июля 2020 года.
Затем к ГУР обратились сотрудники СБУ с идеей использовать собранную информацию о боевиках ЧВК – «попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах, из территории РФ на территорию Украины».
Принудительная посадка самолета с бойцами «ЧВК Вагнера» не планировалась, основной сценарий предусматривал «перевозку и задержание [бойцов] в рамках мировой правовой операции», заявила Безуглая. По предварительной информации, среди этой группы были лица, которые могли быть свидетелями катастрофы Boeing МН17.
- 29 июля 2020 года в санатории под Минском были задержаны 33 российских гражданина. Белорусские власти заявили, что их подозревали в подготовке беспорядков накануне выборов президента.
- Позже украинские власти официально попросили власти Беларуси выдать им 28 из 33 задержанных. Украинская прокуратура заявила, что они «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций». Беларусь передала задержанных в Россию.
- В августе 2020 года ряд журналистов и блогеров опубликовали информацию о том, что Украина собиралась провести спецоперацию по захвату бойцов «ЧВК Вагнера», посадив самолет с ними в Киеве, однако план сорвался якобы по вине главы Офиса президента Андрея Ермака.
МИД РФ заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в России
Посла США в Москве Джон Салливан был вызван 10 сентября в МИД России, где, как отмечает агентство ТАСС, провел около 20 минут. Посол отказался давать какие-либо комментарии для прессы. МИД России заявил о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ.
Как сообщает «Интерфакс», с российской стороны было заявлено, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения» выборов в Госдуму.
Агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на российские агентства, что посол США в России Джон Салливан был вызван на беседу в МИД России, в связи с тем, что Москва заявила о вмешательстве США в выборы.
Как отмечает «Голос Америки», ранее российские информагентства сообщали, что Салливана вызвали в МИД по вопросу аккредитации российских журналистов, работающих в США. Агентство «Интерфакс» обратило внимание на то, что некоторым российским журналистам было отказано в аккредитации на мемориальных мероприятиях в Нью-Йорке, посвященных 20-летию терактов 11 сентября.
Пресс-секретарь посольства США в Москве в беседе с РИА Новости заявил, что посол Салливан встретился с замминистра иностранных дел Рябковым, чтобы обсудить стремление президента Джо Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Александр Анкваб: Серьезных сбоев с топливом в Абхазии не будет
«Кто бы что ни говорил и не желал, серьезных сбоев с топливом в Абхазии не будет», - заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб на заседании кабинета министров сегодня, 10 сентября.
Премьер-министр попросил вице-премьера, министра экономики Кристину Озган предоставить коллегам информацию о состоянии дел на топливном рынке. «По данным на 10 сентября, объемы привезенных нефтепродуктов составили 5 900 тонн, среднесуточный объем реализации составляет порядка 500 тонн. Остатки нефтепродуктов на 9 сентября - 4 тысячи тонн. Объемы оплаченных нефтепродуктов - 6 200 тонн, объемы отгруженных нефтепродуктов 4 851 тонн», - сообщила Озган.
Одной из причин задержек с поставками топлива являются сезонные сложности с перемещением грузов по Северокавказской железной дороге.
«Сложности на Северокавказской железной дороге пока имеют место, но мы ожидаем, что во второй половине сентября ситуация улучшится. В среднем доставка груза в Абхазию занимает от 7 до 10 дней. Этим летом в отдельных случаях доставка занимала два, а то и более месяцев. 223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц. По графику они должны были быть доставлены на стыковую станцию «Цандрипш» еще в июле текущего года. 395 вагонов с углем и еще 104 коммерческих вагона также были доставлены в Абхазию с нарушением графика на месяц. В общей сложности, это 722 вагона. По своей сети Абхазская железная дорога доставляет грузы без перебоев и в срок», - сказала она.
Александр Анкваб отметил, что правительство не распространяет никаких сведений, порочащих Северокавказскую и в целом Российскую железную дорогу, сообщает «Апсныпресс». «Мы говорим об объективных вещах. К сожалению, столько времени доставляются грузы, таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг, и приоритет отдается им. Большинство грузов уходят на временные стоянки, которые оказываются длительными», - сказал он. При этом он подчеркнул, что все обращения абхазской стороны в РЖД были поддержаны. «Нам еще серьезно помогли ускорить доставку с топливом в Абхазию. Это надо иметь в виду», - отметил он.
Премьер-министр особо подчеркнул, что никто умышленно не осложняет ситуацию с топливом. «Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого и ни с кем. Таковы обстоятельства, и мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые незначительные сбои. Ввиду сложившихся обстоятельств мы проводим ежесуточный мониторинг. Ко мне на стол каждое утро ложится сводка о том, что происходит на этом рынке, вплоть до последнего литра, какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути, где это все находится», - отметил премьер.
Касаясь возмущений оппозиционных политических сил ситуацией с топливом, Анкваб сказал: «Дело не в АЗС «Подорожнике», совершенно не в нем. Это пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке. И «Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад. Если у пресс-службы партии ФНЕА есть вопросы, то можно их задать. Какие проблемы? Я лично готов дать ответы на эти вопросы», - сказал Анкваб. Он считает, что нет ничего плохого в том, что на топливном рынке Абхазии появляются новые компании.
На вопрос о том, почему в Абхазии цены на топливо выше, чем в том же Сочи, Анкваб ответил, что в России, где закупается бензин и дизтопливо, предусмотрены компенсации, позволяющие удерживать цены на определенном уровне «Бюджет Абхазии не может себе этого позволить. У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. Ее не было вчера, не было и позавчера», - сказал Александр Анкваб.
В отношении обвиняемого в убийстве Шенае Брук избрана мера пресечения
В отношении Рафаэля Мурсакулова, обвиняемого в убийстве австралийки Шенае Брук, избрана мера пресечения в виде ареста. Тбилисский городской суд таким образом удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Прокурор Георгий Кобуладзе заявил, что фигурант дела может скрыться от следствия, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Часть улик уже была уничтожена Мурсакуловым, в частности, от орудия преступления осталась только рукоятка.
Защита не согласилась с ходатайством прокурора, потребовав не применять в отношении подсудимого никакой меры пресечения. Как пояснила адвокат Софио Гогличидзе, ее подзащитный не намерен скрываться.
Рафаэль Мурсакулов в прошлом уже был судим. По неофициальной информации, его обвиняли в краже. В настоящее время ему инкриминируется часть первая статьи 179 Уголовного кодекса Грузии (Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия), подпункт В части 1 статьи 109 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), а также подпункт В части 3 той же статьи (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму). В совокупности эти статьи предусматривают лишение свободы от 16 до 20 лет или пожизненное заключение, сообщает SOVA.
Прокуратура ФРГ расследует атаки российских хакеров на Бундестаг
Федеральная прокуратура Германии расследует деятельность российской хакерской группировки Ghostwriter, активность которой возросла в преддверии выборов в Бундестаг. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Как говорится в публикации, германская прокуратура считает, что в течение нескольких месяцев российские хакеры пытались получить доступ к электронной почте членов Бундестага и земельных парламентов - ландтагов с помощью так называемых фишинговых писем. Мишенью хакерских атак становилась главным образом почта депутатов от партий правящей коалиции - христианских демократов и СДПГ. В германских спецслужбах уверены, что за хакерами стоит российское государство в лице Главного управления Генштаба Минобороны, известного как ГРУ.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг ранее предупреждал, что в результате кибератак могли быть похищены частные данные, которые впоследствии могут быть использованы для распространения фейковых новостей и кампаний по дискредитации.
6 сентября МИД Германии выступил с заявлением в связи с хакерскими атаками, которое германская пресса называет "необычно резким". "Федеральное правительство настоятельно призывает российское правительство незамедлительно прекратить эту недозволенную киберактивность", - говорилось в заявлении. Представитель МИД также напомнила, что ещё в 2015 году предположительно хакеры ГРУ взломали IT-сеть Бундестага. Нынешние действия России власти Германии сочли "угрозой для демократического процесса волеизъявления". Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения бездоказательными и беспочвенными.
Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ, пройдут 26 сентября. Согласно последним опросам, лидируют социал-демократы, ХДС/ХСС уходящего с поста канцлера Ангелы Меркель - только на втором месте.
Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной суд на год ограничил свободу
Преображенский суд Москвы приговорил активистку Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Прокуратура запрашивала 2 года.
Участницу Pussy Riot признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за её поста с призывом выйти на акцию протеста в Москве 23 января. Обвинение утверждает, что призыв Алёхиной создал угрозу массового заболевания коронавирусной инфекцией. Вину она не признала.
Алёхина была одной из последних обвиняемых по "санитарному делу", кому суд назначил наказание. Приговор пока ещё не вынесен врачу, соратнице политика Алексея Навального Анастасии Васильевой.
Ограничение свободы означает запрет на выход из дома в ночные часы, на смену места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, на участие в массовых мероприятиях и на выезд за пределы Москвы и Московской области без разрешения.
"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года ограничения свободы (обе после приговора покинули Россию), Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку. С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.
- Алёхина получила широкую известность после того, как в 2012 году была арестована после так называемого панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя и вместе с Надеждой Толоконниковой приговорена к реальному сроку лишения свободы по обвинению в хулиганстве.
В Грузии создано движение за возвращение Михаила Саакашвили
Лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. По её словам, политическое преследование бывшего президента должно быть прекращено, он должен вернуться на родину и вновь получить гражданство, которого его несправедливо лишили.
«Мы должны дать ему возможность работать, он блестящий реформатор, он уже доказал это», – заявила она.
Как пишет СОВА, Чарквиани обрушилась с критикой на действующие власти, заявив, в частности, что они не могут справиться с пандемией. Большое количество жертв COVID-19 для такой маленькой страны, по её словам, равносильно геноциду.
«У нас было государство, но в руках работающего на Россию правительства-марионетки Бидзины Иванишвили мы его лишились. Поэтому, основываясь на заявлении Михаила Саакашвили о его возвращении, которое я лично считаю необходимым, я выступаю с инициативой – сегодня на общественных началах создается организация (а никак не партия), которая называется «Всеобщее народное движение». Мы должны мирно вернуть в страну президента, который развивал грузинское государство, создавал за счет инвестиций разрушенное, погасшее, развалившееся грузинское государство. Он поставил страну на ноги», – заявила Чарквиани.
6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября.
«Уверен, грузинский народ освободит себя и освободит меня. Я не боюсь отдать свою судьбу в руки грузинского народа», – заявил тогда экс-президент Саакашвили.
Ранее политик уже неоднократно заявлял о намерении вернуться в Грузию, в частности, перед предыдущими парламентскими выборами. В правящей партии «Грузинская мечта» каждый раз заявляли, что, как только это произойдет, бывший президент будет задержан, поскольку является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и в его отношении заочно вынесен ряд обвинительных приговоров.
Партия «Гирчи – больше свободы» разместила предвыборную рекламу на порносайте
В преддверии муниципальных выборов оппозиционная партия «Гирчи – больше свободы» разместила свою политическую рекламу на одном из крупнейших порноресурсов в мире PornHub.
Лидер партии Зураб Джапаридзе пояснил, что у данного варианта рекламы есть несколько преимуществ, главное из которых – относительная дешевизна. По его словам, на съемку видеороликов и размещение билбордов денег у партии нет. Собственный баннер на PornHub у Джапаридзе был и во время президентских выборов 2018 года.
«Размещение рекламы обошлось всего в 3 доллара. Мы проводим дешевую предвыборную кампанию», – сказал Джапаридзе журналистам.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», «Гирчи – больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. Участвуя в предвыборной гонке вместе с другими оппозиционными партиями, партия представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси. Кроме того, «Гирчи» назвала своих кандидатов в депутаты сакребуло нескольких городов.
Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.
Зеленский предупредил о риске большой войны России против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Об этом он заявил в беседе со Стивеном Сакуру на Ялтинской конференции YES Brainstorming 2021, проходящей в Киеве.
По словам Зеленского, такую угрозу считает реальной и глава Белого дома Джо Байден, с которым украинский лидер встретился в начале сентября в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой "никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси".
Из слов Зеленского следует, что Байден пообещал поддержать усилия Украины в деле обороны воздушного пространства и укрепления военно-морского флота. В то же время, пояснил украинский президент, следует посмотреть, "как будет в реальности – не на словах, а на деле".
Он напомнил, что во время визита в Вашингтон снова не получил конкретного ответа на вопрос о готовности США принять Украину в НАТО.
Во время отдельного выступления на конференции Зеленский высказал мнение, что "Украина давно готова" к вступлению в Североатлантический союз. Он назвал украинскую армию одной из сильнейших, а критику в её адрес из-за недостатка реформ – "не до конца откровенной". Президент высказал уверенность, что без Украины НАТО и Евросоюз будут нести потери и ослабляться.
В конце августа президент Украины совершил рабочий визит в американскую столицу. Встреча Зеленского с Байденом закончилась подписанием ряда документов, а также решением США оказать Киеву дополнительную военную помощь в размере 60 миллионов долларов, которая будет включать в том числе еще одну партию противотанковых комплексов "Джавелин".
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