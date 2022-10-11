ФСБ России ослабила контроль на границе Чечни и Грузии. Согласно приказу спецслужбы, из пограничной зоны выведены территории, где расположены исторические объекты. Теперь их можно посещать без согласования. Журналист Кавказ.Реалии разбирался, что стоит за этими послаблениями, и могут ли они упростить сообщение между Северным Кавказом и Грузией.

Согласно разъяснениям ФСБ, ограничения приграничной зоны сняты с нескольких сел в высокогорных Итум-Калинском и Шаройском районах Чечни. В частности, упрощен проезд на курорт Ведучи и исторический комплекс Цой-Педе, известный как "город мертвых".

Этот средневековый некрополь является одним из крупнейших на Северном Кавказе и включен в список объектов культурного наследия России. Тут находятся 42 солнечных могильника XIII–XV веков. Над склепами возвышается полуразрушенная российскими военными боевая башня. Исторический объект расположен всего в километре от грузинской границы.

России удалось создать образ нецивилизованного горца, исламистского террориста

Развалины села Кеселой в Шаройском районе находятся в 20 километрах от Грузии. Отсюда ближе всего проход к самой высокой круглогодично заснеженной горе Чечни Тебулосмта. По ту сторону ее хребта располагается грузинская Тушетия. В 2018 году сообщалось о первом восхождении на Тебулосмта чеченских альпинистов из числа тех, кто тренируется в так называемом российском университете спецназа в Гудермесе.

Желание чеченского руководства сузить приграничную зону рядом с Грузией высказывалось не раз, в 2020 году эту тему Рамзан Кадыров обсуждал с начальником республиканского пограничного управления ФСБ Евгением Трухановым. Жители сел, включенных в приграничную зону, были ограничены в передвижении, даже проезд родственников к ним был затруднен.

Грозный преподнес послабление ограничительных мер как создание условий для развития туризма в горной части Чечни. Но есть и другой аспект – граница с Грузией сужена в районе, где в 1990-е годы по решению правительства непризнанной Ичкерии была проложена удобная дорога для движения автотранспорта в соседнюю страну. Официальных пунктов пропуска здесь нет.

Неблизкая граница

Руководство Чечни неоднократно предлагало открыть пункт перехода из России в Грузию в районе "города мертвых" Цой-Педе. В Тбилиси последний раз этот вопрос комментировали в марте 2022 года. Минрегионразвития Грузии тогда заявило, что никогда не рассматривали и не будут рассматривать вопрос о строительстве дороги, соединяющей страну с Чечней.

Чеченская сторона объясняет необходимость открытия нового перехода нестабильностью единственной действующей сейчас дороги из России в Грузию, которая ведет через Северную Осетию.

Предлагаемый вариант дороги из Чечни круглогодичный и не зависит от погоды. Здесь нет перепадов высот и опасности схода лавин или камнепада – за небольшим исключением в районе грузинского села Шатили.

Открытия еще одного перехода в Грузию добиваются и в Дагестане. В Махачкале хотели бы восстановить заброшенную аваро-кахетинскую дорогу в Цунтинском районе. Руководство республики даже начинало ремонтные работы на одном из участков пути, не интересуясь мнением Тбилиси по этому вопросу.

Грузии не нужны дополнительные проблемы с новым переходом со стороны России, тем более из Чечни, говорит Доминик Цагара, исполнительный директор расположенного в Тбилиси Open Caucasus Media.

"Идея пункта пропуска между Чечней и Грузией никогда не обсуждалась за пределами узких экспертных кругов. Прямой пропуск дал бы Чечне доступ к внешнему миру в случае серьезного кризиса, например, в случае новой войны. Грузия не заинтересована в наличии такого пункта", – заявил Цагара.

Обсуждение нового пункта пропуска на границе с Россией возможно только после освобождения территорий, которые Тбилиси считает оккупированными, – это самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия. На это указывает Гела Васадзе, аналитик грузинского Центра стратегических исследований.

"Я за то, чтобы были новые дороги из Грузии в Чечню, Ингушетию, Дагестан. Но этого не будет при нынешнем режиме в России", – заявил собеседник.

Головная боль Грузии

После объявления мобилизации в России граждане страны стали массово ее покидать, спасаясь от призыва на войну, в том числе бегством в Грузию.

Многие уроженцы Северного Кавказа, отстоявшие многокилометровую очередь перед КПП "Верхний Ларс", оставались в нейтральной зоне. Это было связано с дополнительными проверками со стороны грузинских пограничников, которые зачастую заканчивались отказами во въезде. В основном о таких проблемах заявляли именно уроженцы Чечни. Но в конце сентября в Грузию пропустили всех застрявших на границе уроженцев Северного Кавказа.

Это будет иметь негативные последствия для взаимопонимания между народами Кавказа

Политика отказов мусульманам из этого региона во въезде в Грузию не нова, российская агрессия против Украины не повлияла на нее, говорит Доминик Цагара. По его словам, такая практика действует уже почти 10 лет.

"России удалось создать образ нецивилизованного горца, исламистского террориста. Вопрос пророссийских северокавказцев – кадыровцев – только добавляет путаницы. Связи с северокавказскими мусульманами настолько непонятны и рискованны, что даже грузинское гражданское общество и правозащитники не поднимают вопрос о дискриминации пограничниками", – объяснил директор OC Media.

Гела Васадзе, комментируя недавние задержания на границе бегущих из России северокавказцев, говорит, что власти Грузии таким образом действует себе во вред, – в отличие от предыдущего правительства, которое в 2010 году даже ввело безвизовый режим для жителей Северного Кавказа.

"Сегодня грузинским правительством все делается наоборот, это глупо! Из Москвы могли быть определенные сигналы, что в Тбилиси находят поддержку лица, критикующие политику России, особенно на фоне войны, развязанной в Украине. Это могло подтолкнуть официальный Тбилиси попытаться оградить приезд в страну жителей Северного Кавказа. В перспективе это будет иметь негативные последствия для взаимопонимания между народами Кавказа", – убежден аналитик грузинского Центра стратегических исследований.

Чеченцы из грузинского ущелья Панкиси объединяются в группы для помощи жителям Чечни и других республик Северного Кавказа, бегущим от мобилизации в России. Корреспондент Кавказ.Реалии поговорила с теми, кому удалось пересечь границу, и теми, кто им в этом помогал.

В Чечне ищут уклонистов от мобилизации: в эту категорию попали те, кто недавно подал заявление на выдачу загранпаспорта, желающие сменить адрес регистрации, а также родственники протестующих против призыва. Этих жителей забирают на войну в приоритетном порядке – зачастую речь идет о людях непризывного возраста.

После массовых протестов в Дагестане против мобилизации президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Северного Кавказа. Этот случай – не первый за месяцы войны, когда официальный Киев говорит о проблемах народов региона. Как отмечают эксперты, война уже развенчала ключевые мифы российской пропаганды: про сильную армию, благосостояние россиян и "мирный" Северный Кавказ.

Кавказ.Реалии