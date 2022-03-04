Какие СМИ в России столкнулись с ограничениями после начала войны с Украиной

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пожар на Запорожской АЭС локализован, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Изменений радиационного фона на Запорожской АЭС в настоящее время не зафиксировано, основное оборудование и энергоблоки АЭС сохраняют целостность, сообщили в Госатомрегулировании. Повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на его безопасность.

Ночью 4 марта, как утверждают украинские власти, российские войска обстреливали Запорожскую АЭС. В результате атак начался пожар возле одного из энергоблоков и в учебно-тренировочном корпусе. Чрезвычайные службы Украины сообщили об отключении третьего энергоблока от единой энергосистемы. По состоянию на 3 утра по киевскому времени работал лишь один блок из шести.

"Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС в Европе, – сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз. – Попали в первый энергоблок, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, потому что обстрелы российских военных продолжаются. Информации о нарушении радиационного фона пока нет".

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, сообщили в украинской компании "Энергоатом" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

"Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – отметил Игорь Мурашов.

Позднее к АЭС пропустили пожарных, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция на территории Европы. Ранее на кадрах с камер наружного наблюдения было видно, как в сторону АЭС летят ракеты.

В связи с обстрелом АЭС президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение: "Горит самая большая атомная станция в Европе. Российские танки расстреливают атомные блоки. На этих танках есть тепловизоры. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Я обращаюсь ко всем украинцам, европейцам и всем, кто знает слово "Чернобыль". Тот взрыв стал глобальной катастрофой. С ее последствиями боролись сотни тысяч людей. Россия хочет это повторить. Впервые в нашей истории страна занимается в ядерным террором. Российские пропагандисты говорили, что превратят мир в радиоактивный пепел. Теперь это не угроза. Теперь это реальность".

Информацию о пожаре на АЭС также подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция!" – написал Орлов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию немедленно остановить обстрелы, дать возможность пожарным потушить огонь и установить вблизи АЭС безопасную зону. В своем заявлении он написал, что если АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз разрушительнее катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что они в курсе обстрелов, ведущихся вблизи АЭС. Они провели переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и госагентством по атомному контролю. О деталях пока не сообщается. В организации призвали прекратить все военные действия вблизи станции. Зеленский также рассказал, что обсудил ситуацию с президентами Франции, Польши, США, канцлером Германии и премьером Великобритании.

Пресс-офис премьера Великобритании сообщил о переговорах Бориса Джонсона с Зеленским: Лондон в срочном порядке созывает собрание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. "Безрассудные действия президента Путина теперь напрямую угрожают безопасности всей Европы", – говорится в опубликованном заявлении.

Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Белом доме.

Президент Байден также обсудил этот вопрос с заместителем министра по ядерной безопасности США Джилл Хруби.

В первые дни вторжения российские военные захватили законсервированную Чернобыльскую АЭС. Также они пытались захватить Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодаре, но там местные жители перегородили дорогу к станции автомобилями и встали живым щитом: военные пройти не смогли. Сейчас они возобновили наступление.

Министр энергетики Украины Герман Глущенко в интервью Настоящему Времени рассказал, как работает в условиях войны украинская энергосистема и что происходит на Чернобыльской АЭС. Он также призвал к полному закрытию неба над Украиной, подчеркнув, что ракеты и снаряды часто летают над украинскими АЭС. "Сегодня обстрелы происходят ракетами, баллистическими ракетами, и вы понимаете, что велик риск попадания шальной ракеты", – подчеркнул он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обеспечить "безопасность ядерных установок и материалов в Украине" после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС. В организации также призвали прекратить все военные действия вблизи станции.

Генеральный директор МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, "которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок". Он напомнил о возможных серьезных последствиях любых инцидентов для окружающей среды и здоровья людей.



"Безопасность и физическая безопасность ядерных установок и материалов в Украине ни в коем случае не должны быть поставлены под угрозу, – подчеркнул Гросси. – Крайне важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса".

Украинские власти после потери контроля над электростанцией уведомили МАГАТЭ, что больше не могут гарантировать обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия о проверках МАГАТЭ, написал в письме постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Проверки проводились, чтобы убедиться в том, что ядерные материалы не используются в военных целях.