Кандидат на выборах в Турции обвинил Россию во вмешательстве

Кандидат в президенты Турции от широкой оппозиционной коалиции, противостоящей действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании.

Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне «стоят за заговорами и фейками». «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», - говорится в тексте. Одновременно политик отмечает, что по-прежнему выступает за сотрудничество и дружбу.

О реакции российской стороны на это заявление не сообщалось.

Первый тур президентских выборов в Турции назначен на 14 мая. Основные соперники – Эрдоган и Кылычдароглу. По данным большинства опросов, оппозиционный кандидат ведет с небольшим отрывом, но, скорее всего, для выявления победителя потребуется второй тур.

В четверг из предвыборной гонки в Турции вышел лидер левоцентристской «Партии отчизны» Мухаррем Индже. Его решение, как отмечается, может укрепить позиции Кылычдароглу. Журналистам Индже сказал, что снимает кандидатуру «ради страны». Ранее его резко критиковали за то, что он вносит раскол в ряды сторонников шестипартийного оппозиционного «Народного альянса» во главе с Кемалем Кылычдароглу и повышает вероятность проведения второго тура, пишет Associated Press.

После выхода из гонки Индже остаются три претендента на президентский пост, включая кандидата от альянса АТА (Альянс предков) Синана Огана.

По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нем Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники «Байрактар».

При посредничестве Турции была заключена «зерновая сделка», касающаяся условий вывоза зерна из украинских портов, заблокированных Россией в первые месяцы полномасштабного вторжения.