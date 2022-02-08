Канцлер ФРГ обошёл тему «Северного потока – 2», говоря о мерах против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в эксклюзивном интервью CNN уклонился от комментариев по судьбе российского газопровода "Северный поток - 2" в случае дальнейшего обострения вокруг Украины.

Одновременно Шольц вновь заверил, что Берлин и Вашингтон "находятся на одной волне" в том, что касается России и Украины. "Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. Как сказал президент, мы готовы к этому. Вы можете быть абсолютно уверены, что Германия будет действовать вместе со своими союзниками, особенно с США. Никаких различий в этой ситуации не будет", - подчеркнул германский канцлер в беседе с ведущим CNN Джейком Тэппером.

В понедельник Олаф Шольц впервые в качестве главы германского правительства побывал с визитом в Вашингтоне, где прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом. На совместной пресс-конференции американский лидер ясно заявил, что в случае российской атаки против Украины "Северный поток - 2" будет остановлен. "Того, что "Северный поток - 2" после российского вторжения будет продвигаться, просто не случится", - сказал Байден.

Шольц на пресс-конференции также не упомянул "Северный поток - 2", рассчитанный на то, что российский газ будет поступать в ФРГ и другие страны Западной Европы по дну Балтийского моря. При этом канцлер упомянул общие позиции Германии, США и НАТО, если дело дойдёт до санкций в ответ на российскую агрессию.

В понедельник была отменена встреча находящейся с визитом в Украине главы МИД Германии Анналены Бербок с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальная причина – недочёты в расписании. Однако, источник, близкий к украинскому правительству, рассказал CNN, что переговоры не состоялись из-за отказа Бербок сообщить о мерах против "Северного потока - 2" в случае войны в Украине, а также из-за решения Германии не поставлять украинской армии летальное оружие.

Олаф Шольц назвал "нонсенсом" предположение, что ФРГ сейчас больше связана с Россией, чем с Западом. В интервью Джейку Тэпперу он отметил, что Берлин – важный финансовый партнёр Киева.