Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче

Против Кремля на фоне сообщений о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче российскими военными будут введены новые санкции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал назвал убийства мирных жителей военным преступлением.

Канцлер отметил, что в ближайшее время он обсудит новые ограничения в отношении Кремля с главами стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Германия продолжит поставлять Украине оружие для обороны от российской армии.

При этом германское издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщило, что Берлин отказался поставлять Украине 100 бронетранспортеров Marder. Собеседники издания рассказали, что Киев запрашивал технику, но министр обороны ФРГ в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины сообщила, что Германия сама нуждается в запрашиваемой технике. Однако источники Welt утверждают, что представители оборонной отрасли были готовы к поставкам техники Украине.

Бундесвер подтвердил Welt, что поставки бронетранспортеров, действительно, обсуждались, но решение должно приниматься совместно с союзниками по НАТО и принимает его федеральное правительство, а не Минобороны ФРГ.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против мирных жителей.