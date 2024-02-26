Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок Украине крылатых ракет «Таурус». На встрече с главными редакторами ведущих немецких СМИ он подчеркнул, что передача этого оружия не будет стоять на повестке дня в ближайшее время.

«Мы не должны ни в одном месте, ни в одном населенном пункте быть связаны с целями, которые поражает эта система», — заявил он (протокол беседы есть в распоряжении корреспондента РС). По словам политика, опасность участия Германии в войне в случае поставок этого оружия была бы слишком велика. Кроме того, он считает, что Украине сейчас намного нужнее «совсем другие вещи»: боеприпасы.

Канцлер заявил, что для обслуживания ракет на территории Украины пришлось бы разместить военных из Германии. Он подчеркнуто удивился тем, что вопрос о поставках этих ракет все еще поднимается. «Я уже разъяснил, почему это неприемлемо – ничего не меняется», – сказал он.

По словам канцлера, «говорильня» о том, что поставки ракет затягиваются, стала проблемой в Германии. «Очень много людей сидят вечером перед телевизором и надеются, что у канцлера не сдадут нервы», – сказал он, отвечая на повторный вопрос насчет ракет.

Принятые на вооружение в середине 2000-х крылатые ракеты «Таурус» — самые современные из тех, что стоят на вооружении ВВС Германии. Они могут поражать защищенные наземные цели на дистанции до 500 километров, например, разрушая бункеры.

Ранее в январе в Бундестаге подавляющим большинством голосов было отклонено заявление оппозиционной фракции блока ХДС/ХСС с требованием поставки «Таурус» Украине. Параллельное заявление фракций трех партий правительственной коалиции о поставках других видов вооружения было, напротив, принято.