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Канцлер Германии Шольц: Агрессия Путина стала поворотной точкой
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвященной российскому вторжению в Украину. Он назвал его «поворотной точкой», в том числе в политике Германии.
Канцлер подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку «путинская агрессия не оставила нам другого выбора». Ранее Германия не соглашалась отправлять свое оружие Украине.
Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они «не ограничены никакими мыслимыми пределами». Канцлер также заявил о резком - почти в 2 раза - увеличении расходов на национальную оборону. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа. В том числе будут построены два новых терминала для приема сжиженного газа.
Германия также сообщила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас решение об этом приняли уже около 20 стран. Ожидается, что воздушное пространство закроют все страны ЕС. По сообщению корреспондента Радио Свобода, обсуждается и вопрос о запрете для российских судов входить в европейские порты.
Страны ЕС ввели уже два пакета санкций, связанных с российской агрессией. Они затронули различные сектора российской экономики, включая финансовый. Введены также персональные санкции, в том числе против президента России Владимира Путина.
Другие новости дня
В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова
В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.
Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует.
Почтить память Немцова пришёл посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.
По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
Немцов пришёл в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жесткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.
Лукашенко признал, что с территории Беларуси в сторону Украины были выпущены ракеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого не признает Запад, признал, что с территории Беларуси по направлению Украины были выпущены ракеты, пишет SOVA.
Лукашенко назвал это вынужденной мерой, объяснив ее тем, что «на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».
«В 11 часов, накануне этого конфликта, действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это видим». И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?» - заявил Лукашенко.
Вместе с тем, со слов президента, на территории Украины нет ни одного белорусского солдата, ни одной боевой машины, ни одного белорусского патрона.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам. Он объяснил гражданам, почему не готов вести переговоры в стране, откуда в сторону Украины летели ракеты.
- Напомним также, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о том, что российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров, которые должны состояться в Гомеле. При этом Дмитрий Песков добавил: наступление остановлено не будет.
Зеленский формирует Международный легион для иностранцев, готовых воевать в Украине
Владимир Зеленский заявил, что формирует в Украине Международный легион для иностранцев, которые готовы воевать на стороне украинцев. Зеленский сказал, что упомянутый легион будет главным подтверждением международной поддержки, передает Общественный вещатель Грузии.
«Всем иностранцам, которые хотят присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защитить мировую безопасность, правительство Украины предлагает приехать в нашу страну и вступить в ряды сил территориальной обороны. Из иностранцев создается отдельное подразделение - Международный легион территориальной обороны Украины. Это будет главным подтверждением вашей поддержки», - сказал Зеленский.
- Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.
Зеленский в день референдума обратился к белорусам
В Беларуси сегодня проходит референдум о принятии новой конституции. Ее разработали по инициативе Александра Лукашенко после событий 2020 года, когда его победа на - по многочисленным оценкам - сфальсифицированных выборах вызвала массовые уличные протесты, жестоко подавленные властями.
Изменения в конституцию укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса «безъядерной зоны». Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идет о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц. Конституция также запрещает баллотироваться на президентский пост всем, кто в последние 20 лет получал вид на жительство за границей - это относится ко многим оппозиционным политикам и активистам.
Утверждается, что явка избирателей к полудню почти достигла 50 процентов. Многочисленные выборы в стране, по независимым оценкам, были сфальсифицированы, это же ожидается и от референдума. Оппозиция его бойкотирует.
Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. «Будьте Беларусью, а не Россией», - сказал он.
Также Зеленский сказал, что готов к переговорам с Россией, но не в Беларуси, поскольку она участвует в агрессии.
Лукашенко прокомментировал это обращение, посоветовав Зеленскому обращаться к украинцам, а не к белорусам. «Никакой войны с территории Беларуси не идет» - сказал он, отметив при этом, что «Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан». Он признал, что с белорусской территории по Украине было выпущено «две или три ракеты». Лукашенко также сказал, что Беларусь помогает России с лечением тяжелораненых. Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала о поступлении раненых в Украине российских военных в госпиталь в Гомеле. Российское Минобороны данные о потерях убитыми и ранеными не сообщает.
Около 30 тысяч российских военных ранее прибыли в Беларусь под предлогом учений. Часть из них принимает участие в наступлении на Украину.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в депутаты парламента
Накануне, 26 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала двух кандидатов в депутаты парламента:
- Шабата Джикирба - по избирательному округу № 9
- Сурию Чамагуа - по избирательному округу № 35.
В общей сложности, по данным информагентства «Апсныпресс», зарегистрировано 124 кандидата в депутаты. Регистрация одного кандидата аннулирована согласно его заявлению.
Регистрация кандидатов в депутаты парламента завершается 2 марта. Выборы состоятся 12 марта.
Грузинский Silknet сделал бесплатными звонки в Украину
Грузинская телекоммуникационная компания Silknet (Силкнет), владеющая крупнейшим в стране оператором мобильной связи Geocell и фиксированной телефонной сетью, сделала бесплатными звонки в Украину. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 27 февраля.
«Звоните в Украину бесплатно как с мобильной, так и с фиксированной сети Silknet. При звонке набирайте: +380 или 00 380 с мобильного телефона, а 00 380 или 1016 0 380 – с фиксированной сети», - говорится в сообщении Silknet.
Компания пояснила, что приняла это решение в знак солидарности с Украиной, где с 24 февраля Россия продолжает военную операцию.
Грузинский Silknet далеко не первая фирма, решившаяся на такой шаг, сообщает агентство «Новости-Грузия». По состоянию на 25 февраля оплату за телефонные звонки в Украину отменили мобильные операторы 15 государств: Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Песков: российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с украинской стороной
Российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с украинской стороной, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-спикера Владимира Путина.
Со слов Дмитрия Пескова, в состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, в том числе Администрации президента.
«Переговоры планируется провести в Гомеле», - заявил Песков.
По последним данным, Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков полностью контролируются Украиной.
- Накануне Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как заявил спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».
- В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказалась от переговоров - она представила свою переговорную позицию. Подоляк подчеркнул, что загнать Украину в глухой угол не получится, а ультиматумы для нее неприемлемы.
- Вечером 27 февраля состоялся телефонный разговор белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого Лукашенко назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия, а также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.
В Харькове начались уличные бои, под Киевом горит нефтебаза
Утром 27 февраля - в четвертый день российского вторжения в Украину - начались уличные бои в Харькове. В город, как свидетельствуют многочисленные видео, вошла российская военная техника. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан не выходить на улицы. «Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют неприятеля», - написал Синегубов.
Харьков - второй по числу жителей город Украины, он расположен на северо-востоке страны. В предыдущие три дня он подвергался обстрелам. В результате одного из ударов в ночь на воскресенье произошел взрыв на газопроводе – это подтвердили в Госспецсвязи Украины.
В городе Васильков под Киевом после российского ракетного удара горит нефтебаза. Это подтвердила мэр города Наталья Баласинович. Зарево пожара было видно из Киева, до которого от нефтебазы около 35 километров.
В самом Киеве на улицах действует комендантский час. Киев находится под контролем украинской армии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ожесточенные бои продолжаются под украинской столицей, в частности, вблизи Гостомеля и поселка Буча. Левый берег Киева отрезан от правого. Несколько часов назад российский десант, про данным очевидцев, смог высадиться в северной части города Борисполя, неподалеку от международного аэропорта.
Российское минобороны сообщило об установлении контроля над городами Геническ и Новая Каховка на юге Украины.
Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной, сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В делегацию вошли представители Кремля, Министерство иностранных дел и Минобороны. Они готовы начать переговоры в Гомеле. Утверждается, что место проведения переговоров согласовано. Комментариев украинской стороны пока нет.
Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.
Актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 000 долларов на помощь украинской армии
Известная советская актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 тысяч долларов на помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом Ахеджакова сообщила в своем Instagram.
«Я поддержала армию Украины переводом в 10 000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось. У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось», - написала актриса.
Вместе с тем, Ахеджакова вновь призвала Владимира Путина вывести войска из Украины.
«Путин, выведите войска с территории Украины! Остановите это сумасшедшее кровопролитие. И дайте людям правду. Украинцы, силы вам!», - заявила Ахеджакова.
По данным украинских СМИ, Киев полностью контролируется украинской армией
Киев полностью контролируется украинской армией и войсками территориальной обороны, за ночь произошло лишь несколько стычек с диверсионными группами. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой Городскую администрацию украинской столицы.
По имеющимся данным, не удалось потушить пожар на нефтебазе, разбомбленной российскими оккупационными войсками в районе Васильково под Киевом, из-за продолжающихся боевых действий в этом районе.
Администрация города призвала жителей Киева и всего района плотно закрыть окна из-за пожара на нефтебазе, так как дым и вредные вещества могут переноситься ветром в жилые районы.
Коронавирус в Грузии: 4 835 новых случаев заражения, 41 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 835 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 26,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,42%, за две недели – 26,68%, за семь дней – 22,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 603 007.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 146. В Имерети выявили 845 случаев заражения, в Кахетии – 442, в Самегрело и Земо Сванети – 327, в Шида Картли – 227, в Аджарии – 245, в Гурии – 243, в Квемо Картли – 190, в Мцхета-Мтианети – 82, в Самцхе-Джавахети – 61, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
От ковида умер еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 138.
Выздоровели 13 840 человек, их общее число выросло до 1 491 321.
На данный момент в Грузии 95 522 активных случая коронавируса. Из них 4 640 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 449 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 90 433 лечатся на дому.
В Абхазии подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 19 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 705 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 45 007 человек.
Попавшие под санкции российские банки исключат из системы SWIFT
США, Канада и ключевые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию согласовали исключение из системы межбанковских платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Исключение из системы банков означает, что платежи в них из-за рубежа и за границу будут усложнены - их придется проводить другими способами, например, факсом или телетайпом.
Точный список попавших под ограничение банков не приводится. Санкции сейчас введены, в частности, против «Альфа-Банка», ВЭБ, ВТБ, «Промсвязьбанка», «Открытия», «России», «Россельхозбанка», МКБ, «Совкомбанка» и нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму.
Решение договорившихся стран ужесточает санкции, введенные против России после начала полномасштабной войны с Украиной. Киев призывал отключить от SWIFT, аналогичное требование публично выдвигали многие мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Чехии Милош Земан.
Отключение нескольких российских банков от SWIFT - не единственное ужесточение санкций, следует из сообщения Белого дома. Стороны договорились усложнить получение гражданства в западных странах в обмен на инвестиции для российских бизнесменов, связанных с правительством. Стороны договорились усложнить для российского Центробанка противодействие санкциям.
Кроме того, западные страны создадут оперативную группу, которая будет выявлять попадающие под ограничения активы россиян в зонах их юрисдикции. Страны планируют ограничить активы для более широкого списка представителей близкой к власти российской элиты, должностных лиц и их семей и пособников.
На западных границах Украины десятки тысяч беженцев
Десятки тысяч украинцев устремляются в соседние страны, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию, спасаясь от российского вторжения. Об этом, в частности, пишет ВВС.
За три дня, прошедшие с начала российского вторжения, только украинско-польскую границу пересекли более 115 тысяч человек. Многие добираются сюда пешком, проводя в пути почти без личных вещей по несколько дней. На некоторых пограничных пунктах длина очередей достигает 15 километров.
Подавляющая масса этих беженцев – женщины и дети. Всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации, из страны не выпускают. Это один из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе с новейшей истории после Второй мировой войны. Количество разделенных семей, по оценкам аналитиков, может исчисляться уже сотнями тысяч.
Во Львове беженцам не хватает мест в бесплатных поездах в Польшу. Некоторые пассажиры в ожидании свободного места пропустили уже три состава.
Ранее ведомства ООН сообщили, что за первые два дня с начала российского вторжения Украину были вынуждены покинуть не менее 150 тысяч человек.
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об остановке полетов в Россию
Немецкая авиакомпания Lufthansa в ночь на 27 февраля объявила о приостановке полетов в Россию – вероятнее всего, в связи с готовящимся полным закрытием Евросоюзом своего воздушного пространства для российских авиакомпаний и опасением скорых ответных санкций Москвы.
Представитель Lufthansa сообщил о таком решении агентству Reuters. Полеты пока ограничены на следующую неделю, то есть до 7 марта. Находившиеся в небе над Россией самолеты в субботу вечером были развернуты обратно в аэропорты вылета, свидетельствует сервис мониторинга гражданской авиации Flightradar24.
Ранее 26 февраля замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил в твиттере со ссылкой на неназванный источник, что страны ЕС планируют скоро полностью закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
До этого свое воздушное пространство для России уже самостоятельно закрыли Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания - из-за вторжения российской армии на территорию Украины. Москва в ответ закрывает свое воздушное пространство для этих стран.
Франция задержала российское судно за возможное нарушение санкций
Российский сухогруз «Балтик Лидер» был задержан французскими властями во время прохода пролива Ла-Манш 27 февраля. Судно заподозрили в нарушении санкционного режима, введенного после начала войны с Украиной.
Судно с грузом автомобилей направлялось в Санкт-Петербург из Руана на севере Франции. Власти отправили его под эскортом в порт в Булонь-сюр-Мере, сообщило Agence France-Presse. На борту находились 19 человек.
Французские власти заподозрили, что «Балтик Лидер» принадлежит дочерней компании попавшего под санкции «Промсвязьбанка», - передает российское государственное агентство РИА «Новости«. В пресс-службе кредитной организации заявили, что сухогруз был продан до введения санкций.
Экипажу разрешили перемещаться по городу, сообщила французская газета La Voix Du Nord. Судьбу судна решит суд. Российское посольство сообщило, что направит в МИД Франции ноту протеста.
- Санкции против «Промсвязьбанка», который используется российскими властями для финансирование гособоронзаказа, были введены США, ЕС и Великобританией после того как Россия признала независимость двух сепаратистских образований на востоке Украины. Тогда же стало известно, что под ограничения США попадет и «Балтик Лидер».
Российские власти впервые признали гибель военного в Украине
Российские власти впервые публично признали гибель военного в конфликте в Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о смерти армейского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он проходил службу в воздушно-десантных войсках.
Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова в инстаграме в субботу 26 января. »С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса», - написал он. Обстоятельства смерти не раскрываются.
Гаджимагомедов - сын заместителя министра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова, - сообщает издание «Агентство». Судя по фотографии, размещенной на странице Меликова, погибший был старшим лейтенантом ВДВ. «Агентство» пишет, что он служил в 247-м гвардейского десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.
Точное место гибели Гаджимагомедова не раскрывается. Еще до анонсы Меликова в социальных сетях распространялась информация, что старший лейтенант подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии. Верифицировать эту информацию практически невозможно.
Российское министерство обороны не признает потерь во вторжении в Украину. Еще с 2014 года, начала конфликта в Донбассе, Москва отрицала присутствие на территории Украины своих военных и отказывалась признавать потери в ходе предполагаемых боестолкновений с украинской армией.
Ситуация не изменилась и после официального ввода войск. В последнем, по состоянию на ночь пятницы, отчете о ходе боевых действий министерство обороны утверждает, что у российских военных нет потерь. Украинская армия утверждает, что российские потери составляют более трех тысяч человек.
Стороны военных конфликтов в своих сообщениях обычно преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Независимые подтверждения сложно получить во время боевых действий. Кроме того, российское законодательство относит сведения о численности возможных потерь к государственной тайне.
Британский министр обороны Бен Уоллес в пятницу заявил в интервью Sky News, что по данным британских военных в первый день после открытого вторжения Россия потеряла 450 человек. Эта оценка так же не поддается проверке.
Лукашенко и Макрон по телефону обсудили Украину
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу вечером телефонный разговор. Сообщение пресс-службы Лукашенко подтвердило агентство France Presse. Официальных комментариев Елисейского дворца пока нет.
В пресс-службе Лукашенко сообщили, что разговор продолжался 1 час 20 минут, и обсуждалось российское вторжение в Украину и вовлеченность Беларуси в этот конфликт.
«Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России», - сказано в сообщении. Лукашенко, как утверждается, назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия. Он также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.
«Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу», - говорится в сообщении.
Белорусские военные не участвуют в российско-украинском конфликте, однако российские военные действуют с территории Беларуси, используют ее инфраструктуру. В субботу появились сообщения, что лидеры стран ЕС 27 февраля могут обсудить отключение от системы финансовых переводов SWIFT не только России, но и Беларуси - из-за ее роли в конфликте.
Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако поддерживает контакты с ее руководством, а в исключительных случаях и лично с ним.
Залкалиани благодарит за мужество и профессионализм грузинских дипломатов, работающих в Украине
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани благодарит грузинских дипломатов, работающих в Киеве и Одессе, за мужество и профессионализм.
«Грузинские дипломаты в Киеве и Одессе! Я рядом с вами в этот самый трудный для мира момент! Спасибо за мужество и высокий профессионализм! Находясь в Киеве, вы не только выражаете поддержку нашим украинским друзьям, но и защищаете свободу вашей Родины - Грузии!» - написал Давид Залкалиани в Facebook.
Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду
Российский бизнесмен Роман Абрамович - владелец британского футбольного клуба «Челси» - передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Об этом говорится в заявлении от имени Абрамовича, опубликованном на сайте клуба.
По словам Абрамовича, за почти 20 лет, которые он владеет «Челси», он всегда действовал в интересах клуба. Как считает олигарх, сейчас благотворительный фонд имеет лучшие предпосылки, чтобы заботиться об интересах клуба, его игроках, сотрудниках и болельщиках.
Великобритания в последние дни ввела масштабные санкции против России в связи с российским вторжением в Украину. Непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.
Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
Президент Грузии поговорила с Зеленским и заявила о солидарности с Украиной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Зурабишвили написала в своем официальном Twitter.
«Поговорила с президентом Зеленским и подтвердила полную солидарность Грузии с народом Украины. В эти трагические для Украины и для всей Европы времена президент Зеленский является образцовым лидером. Вся Грузия стоит рядом с Украиной», - написала Саломе Зурабишвили.
Жозеп Боррель: Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обратился к гражданам России в связи с российским вторжением в Украину.
В его твиттере появилось несколько записей на русском языке, в том числе «Кремль – это не Россия. Путин – это не российский народ». Боррель также записал видеообращение с русскими субтитрами. В нем он назвал войну России против Украины «братоубийственной», упомянул участников антивоенных акций протеста в России и сказал, что в ЕС знают, что миллионы россиян не хотят войны, и не ставят знак равенства между Россией и ее руководством.
По словам Борреля, Путин хочет вернуться ко временам Российской империи, но тем самым ставит под угрозу будущее российского народа. «Европа хочет, чтобы в России жил процветающий и счастливый народ», сказал Боррель, а для этого необходимо прекратить войну.
Ранее с призывом выступить против войны к россиянам обратился британский премьер Борис Джонсон, а президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал граждан России к протестам против войны.
В России 26 февраля третий день продолжаются несогласованные с властями акции против вторжения в Украину. В субботу, по данным ОВД-Инфо (включен в реестр «иноагентов»), задержаны более 300 человек, почти половина из них в Москве.
Германия начнет поставки Украине вооружения
Германия - которая до последнего момента отказывалась от поставок Украине вооружений - приняла решение отправить в эту страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух «Стингер».
Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он написал в твиттере, что позиция германских властей изменилась после полномасштабного российского вторжения в Украину. «Наш долг сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защититься от наступающей армии Путина» - написал Шольц.
Также, по сообщениям агентств, Германия одобрила передачу другими странами оружия, произведенного в ФРГ.
Страны НАТО накануне договорились расширить поставки Украине вооружения.
Страны ЕС и США ввели против России в связи с вторжением масштабные санкции и обещают их ужесточить. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям была только «Третья мировая война» - то есть прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Байден и другие лидеры стран НАТО не раз заявляли, что этого не произойдет, военных НАТО в Украину не пошлют.
Отдельные страны ЕС вводят собственные ограничения против России. В частности, страны Балтии и Словения в субботу объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Рейсы из Москвы в Калининград по-прежнему возможны - однако самолетам приходится делать большой «крюк» над Балтийским морем.
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал его необходимостью оказать помощь так называемым «ДНР» и «ЛНР», а также «денацификации» Украины. За три дня боев российские войска подошли к Киеву с севера, заняли территорию на юге у побережья Азовского моря. О взятии ими крупных городов на данный момент не сообщалось. Официальных российских данных о потерях нет. Украинская сторона заявляет о тысячах убитых российских солдат и сотнях пленных. Независимых данных нет.
Шарль Мишель пригласил президента Грузии посетить Брюссель в ближайшие дни
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня между Зурабишвили и Мишелем состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.
«У меня состоялась беседа с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем относительно развития событий в Украине, Грузии и Европе. Он пригласил меня посетить Брюссель на следующей неделе», - написала Зурабишвили в своем Twitter.
Ранее сегодня президент Грузии по телефону также обсудила ситуацию в Украине со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Франции пригласил ее посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
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