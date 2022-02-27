Канцлер Германии Шольц: Агрессия Путина стала поворотной точкой

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвященной российскому вторжению в Украину. Он назвал его «поворотной точкой», в том числе в политике Германии.

Канцлер подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку «путинская агрессия не оставила нам другого выбора». Ранее Германия не соглашалась отправлять свое оружие Украине.

Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они «не ограничены никакими мыслимыми пределами». Канцлер также заявил о резком - почти в 2 раза - увеличении расходов на национальную оборону. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа. В том числе будут построены два новых терминала для приема сжиженного газа.

Германия также сообщила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас решение об этом приняли уже около 20 стран. Ожидается, что воздушное пространство закроют все страны ЕС. По сообщению корреспондента Радио Свобода, обсуждается и вопрос о запрете для российских судов входить в европейские порты.

Страны ЕС ввели уже два пакета санкций, связанных с российской агрессией. Они затронули различные сектора российской экономики, включая финансовый. Введены также персональные санкции, в том числе против президента России Владимира Путина.