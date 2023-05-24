Карабахский лидер: «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана»

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики выступил с посланием, заявив, что «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана».

Араик Арутюнян прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отметил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

«Для нас неприемлемы любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации», – заявил Арутюнян.

Как пишет Радио Азатутюн, он призвал карабахцев не отчаиваться. По словам Арутюняна, армянская диаспора должна потребовать от правительств стран гражданства и правительства Армении практических шагов в направлении гарантирования права Карабаха на самоопределение и безопасности.

Араик Арутюнян также обратился к властям Армении, призвав их воздержаться от любых действий и заявлений о признании Карабаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами, а также национальных чаяний и интересов.

«Есть четкие принципы и красные линии, нарушения которых мы считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью Азербайджана – это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства армян», – подчеркнул он.

Власти Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина Араик Арутюнян призвал обеспечить выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а власти и народ Азербайджана – положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Карабаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народов и титул и права коренного армянского народа в отношении Карабаха.

Одновременно он сообщил о прекращении всех обсуждений по проведению внеочередных президентских и парламентских выборов, или проведению референдума доверия – ранее с таким предложением выступил председатель Национального собрания Карабаха.