Карта Минобороны показала отступление РФ на 30 км под Херсоном

Карта боевых действий, показанная российским министерством обороны на брифинге 4 октября, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской области и полное освобождение Украиной Харьковской области. На это обратило внимание издание «Агентство».

3 октября на продемонстрированных в ходе ежедневного брифинга картах министерство указывало контролируемой Россией территорией часть Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. На новой карте Москва контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного. Во вторник об освобождении сообщили села Богуславка и Боровская Андреевка в Изюмском регионе, что приближает украинскую армию к Луганской области с еще одного направления.

На карте в Херсонской области линия фронта накануне проходила в районе населенных пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами, пишет «Агентство». Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к северу примерно на 30 километров.

4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных поселений в Херсонской области. Украинские военные сообщают об освобождении Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки. Министерство обороны страны это пока официально не комментировало. В понедельник Госдума, а во вторник российский Совет Федерации приняли конституционные законы, согласно которым эти населенные пункты объявлялись территорией России.

Украинское контрнаступление началось в начале сентября и продолжается сейчас сразу на нескольких направлениях. Это впервые вызвало публичную критику министерства обороны от высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, нехваткой живой силы на фронте эксперты объясняют объявленную в России мобилизацию.