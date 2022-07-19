Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко совершила каминг-аут. На это обратил внимание Sports.ru.

Кравченко рассказывает о спортсменке Надежде Карповой, которая, по его словам, "первой сделала каминг-аут в истории российского спорта". В ответ Касаткина говорит, что обрадовалась за нее и не только за нее – "за людей, в особенности за девчонок, которым это было важно услышать".

"Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно", – сказала Касаткина на вопрос о том, как она себя чувствует, говоря об этом.

Блогер также спросил о том, есть ли у нее девушка, на это Дарья Касаткина ответила "Да".

"То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?" – спросил затем Кравченко. Спортсменка ответила: "Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза "хочешь быть геем" – хочешь не хочешь, знаешь, стал не стал. Ну что это за бред? Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России".

Дарье Касаткиной 25 лет. Она занимает 12-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет наибольшее количество очков среди российских теннисисток. Сейчас Касаткина живет в Барселоне.

В Госдуму России внесли законопроект, запрещающий "отрицание семейных ценностей" и полную "пропаганду ЛГБТ" в СМИ, интернете и социальных сетях (сейчас законом запрещается "пропаганда ЛГБТ" среди несовершеннолетних). Поправки предполагают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – считают авторы законопроекта.